Gastronomie Zwei Interessenten in zehn Monaten: Häggenschwil sucht seit Juni erfolglos nach einem Pächter für den «Ochsen» Noch bis Ende März wirtet Rosmarie Egger im Restaurant Ochsen in Häggenschwil. Danach ist Schluss. Die Gemeinde sucht bereits seit Monaten jemand Neues für die jahrhundertealte Dorfbeiz. Der Gemeindepräsident gibt die Hoffnung aber noch nicht auf. Perrine Woodtli 1 Kommentar 20.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wirtschaft zum Ochsen befindet sich an der Romanshornerstrasse in Häggenschwil. Samuel Schalch (31. Oktober 2016)

Die Wirtschaft zum Ochsen zwischen der Romanshornerstrasse und der Alten Konstanzerstrasse mit den roten Schindeln ist ein Hingucker. Seit vielen Jahren wird hier gutbürgerliche Küche aufgetischt. Das Restaurant im Weiler Lömmenschwil hat eine jahrhundertealte Geschichte.

Erbaut wurde das denkmalgeschützte Haus im Biedermeierstil im 17. Jahrhundert – auf Grundmauern, die noch aus dem 14. Jahrhundert stammen. In all den Jahren begrüssten zahlreiche Wirtinnen und Wirte die Gäste. 2015 kündigte der Besitzer an, die Landbeiz zu verkaufen. Die Gemeinde Häggenschwil rettete den «Ochsen» vor dem Aus und kaufte das Haus für rund 800’000 Franken.

Seit 2015 pachtet Rosmarie Egger das Restaurant. Im vergangenen Juni teilte sie ihre Kündigung mit. Die Gemeinde startete die Suche nach einem neuen Pächter. Eigentlich wollte Egger bereits Ende November aufhören. Weil aber keine Nachfolgelösung in Sicht war, erklärte sie sich bereit, bis Ende März weiterzumachen.

Gemeindepräsident Raffael Gemperle ist froh, dass man sich zusammen mit Rosmarie Egger auf diese Lösung einigen konnte. Auch wegen der Vereine, die Anfang Jahr jeweils unter anderem ihre Hauptversammlungen im «Ochsen» abhalten.

Gastrokenner unterstützt bei der Suche

Die Suche nach einer neuen Pächterin oder einem neuen Pächter gestalte sich schwierig, sagt Gemperle. «Es ist leider nicht so, dass wir aus zahlreichen Bewerbungen auswählen können.» Die Rückmeldungen auf das Inserat im vergangenen Sommer fielen eher dürftig aus.

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident Häggenschwil. Bild: Michel Canonica

Seit die Gemeinde die Suche gestartet hat, haben sich gerade einmal zwei Interessenten gemeldet. «Eine Familie kam zwar zur Besichtigung, seither haben wir aber nichts mehr von ihr gehört», erzählt der Gemeindepräsident. Erst kürzlich habe sich ein zweiter Interessent gemeldet, mit dem man nun in Kontakt stehe.

Gemperle glaubt, es gibt verschiedene Gründe, weshalb sich kaum jemand für die Pacht der Dorfbeiz interessiert. «Durch die Coronapandemie gibt es viele Unsicherheiten, vor allem in der Gastrobranche.» Hinzu komme der Fachkräftemangel. Im ganzen Land fehlt es derzeit an Servicepersonal und Köchen – ein zusätzliches Hindernis für Pächterinnen und Pächter.

Es sei nicht nur in Häggenschwil schwierig, Wirtinnen und Wirte zu finden, betont Gemperle. Dieses Problem kenne man in der ganzen Region. Der «Ochsen» stand bereits 2013 aufgrund der schwierigen Nachfolgersuche einige Monate leer.

Für die Suche wurde eine Fachperson engagiert. Josef Müller-Tschirky aus Staad begleitet die Gemeinde als Gastrokenner und gastgewerblicher Berater und ist laut Gemperle unter anderem für die Vorabklärungen zuständig. «Er prüft für uns ab, ob die Interessenten auch tragbar sind.» Man überlege sich nun, das Restaurant erneut auszuschreiben.

Rosmarie Egger und ihr Mann Sepp wirten noch bis Ende März im «Ochsen». Ralph Ribi (14. Januar 2020)

Gemeinde lässt sich weiterhin Zeit

Obwohl die Gemeinde auch nach so vielen Monaten noch niemanden für den «Ochsen» gefunden hat: Ihre Anforderungen an eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter hat sie deswegen nicht heruntergeschraubt. Ob sie jung oder älter seien, spiele aber keine Rolle, sagt Gemperle. Schliesslich wisse man beispielsweise auch bei einem jungen Wirt nicht, ob dieser lange bleibe. «Wir sind offen. Wichtig ist, dass die Leute in unser Konzept passen.» Der «Ochsen» solle nach wie vor eine Dorfbeiz mit gutbürgerlicher Küche bleiben, in dem sich die Vereine wohlfühlen.

«Wir wollen kein Thai-Restaurant oder so.»

Was macht die Gemeinde, wenn sie niemanden für die letzte Dorfbeiz in Häggenschwil findet? Man mache sich natürlich Gedanken und habe einen Plan B im Kopf, sagt Gemperle. Wie dieser aussieht, will er nicht sagen.

Wie lange lässt sich die Gemeinde noch Zeit für die Suche? Darauf hat er keine konkrete Antwort. Man lasse sich aber lieber genug Zeit, in ein paar Monaten sehe die Situation in der Gastrobranche vielleicht wieder anders aus. «Wir wollen keinen Schnellschuss», sagt Gemperle. Und betont:

«Wir wollen unbedingt, dass der ‹Ochsen› ein Restaurant bleibt. Wir geben die Hoffnung noch nicht auf.»

Bleibt der «Ochsen» geschlossen, fehlt der Gemeinde der monatliche Pachtzins. Wie hoch dieser ist, sagt Gemperle nicht. «Er ist aber eher tief angesetzt.» Der Gemeinde wolle kein Geld mit der Beiz verdienen. Der laufende Unterhalt müsse aber gedeckt sein. «Uns geht es darum, den Leuten im Dorf etwas Gutes zur Verfügung zu stellen.» Trotzdem sei es natürlich so, dass der Gemeinde mit einem leeren «Ochsen» monatliche Einnahmen wegfallen würden. Sie hat im Budget 2023 aber bereits einige Pachtzins-Ausfälle einkalkuliert.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen