Das sagen Gastronomen der Region St.Gallen zur Zertifikat-Pflicht

Gastronomie Wirte wollen nicht Polizisten spielen: Das sagen Gastronomen der Region St.Gallen zur möglichen Covid-Zertifikat-Pflicht In Nachbarländern muss man ein Covid-Zertifikat vorweisen, um ins Restaurant zu gehen. Hiesigen Gastronomen wäre eine Kontrolle zu kostspielig und kompliziert. Rita Bolt 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer in Nachbarländern ins Restaurant möchte, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Bild: Vanessa Meyer/KEY

«Ich bin kein Polizist und auch kein Türsteher. Ich bin Gastronom», sagt Pedro Egli vom gleichnamigen Restaurant Egli in Gossau. Er wolle seine Gäste nicht kontrollieren und allenfalls wieder heimschicken. «Jener Gast, der ein Covid-Zertifikat vorweisen kann, darf ins Restaurant, jener ohne muss wieder nach Hause gehen. Damit verärgere ich doch meine Gäste.» Im Restaurant Egli würden die Abstände eingehalten, das Personal trage Masken und es gebe keine grossen Menschenansammlungen. Es sei zudem eine Frage der Zeit, bis gefälschte Zertifikate in den Umlauf kämen. Egli sagt lachend:

«Es brodelt in der Unterwelt.»

Pedro Egli vom Restaurant Egli in Gossau. Bild: Ralph Ribi

Es gebe bestimmt genug Menschen, die mit gefälschten Dokumenten Geld verdienen wollten. Der nächste Schritt der Wirte sei dann, zu kontrollieren, ob die Covid-Zertifikate echt oder gefälscht sind.

Der Druck auf Nicht-Geimpfte steigt – auch in der Schweiz. Ab Oktober will der Bund keine Selbsttests mehr bezahlen und Tests für Personen ohne Symptome sollen ebenfalls kostenpflichtig sein. Bundesrat Alain Berset sagte vergangene Woche, dass noch zwei Monate Zeit bleibe, sich impfen zu lassen. Danach könnten Nicht-Geimpfte auf keine staatliche Massnahmen mehr zählen. Der Vorschlag des Bundesrates ist noch nicht definitiv, er ist der Vernehmlassung. Wenn die Vorweisung des Covid-Zertifikats bei Restaurantbesuchen definitiv wäre, müssten die Wirte die Gäste kontrollieren.

«Bis jetzt sind wir mit den Regelungen des Bundes immer gut gefahren», sagt Natascha Schudel-Nett vom «Netts Schützengarten» in St.Gallen. «Die Massnahmen dienen ja in erster Linie der Sicherheit unserer Gäste.»

Kosten für Türsteher müssen übernommen werden

In den Nachbarländern Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien ist man einen Schritt weiter: Der Gesundheitspass 3G – geimpft, genesen, getestet – ist für Restaurantbesuche bereits obligatorisch. «Das kann man schon machen, aber wir können es uns schlicht und einfach nicht leisten», sagt Ruedi Gamper von der Südbar in St.Gallen und erklärt:

«Wir haben fünf Eingänge in die Südbar. Das heisst, wir müssten an allen Eingängen Personal postieren, um die Zertifikate zu kontrollieren.»

Ruedi Gamper, Wirt der Südbar in St.Gallen. Bild: PD

Gamper rechnet: Für den Tageslohn eines Türstehers müsste er Hunderte von Bieren verkaufen. Da gehe die Rechnung nicht auf. Wenn der Kanton die Kosten dafür übernehme, dann sehe er kein Problem. Er geht aber nicht von einer Kostenübernahme aus. Er macht keinen Hehl daraus, dass er in den vergangenen eineinhalb Jahren mit der Coronapolitik des Bundes nicht einverstanden gewesen ist.

Da ist Gamper in guter Gesellschaft. Auch René Rechsteiner vom St.Galler «Bierfalken» ist nur teilweise der gleichen Meinung wie der Bundesrat. «Der Wirt will keine Kontrollfunktion ausüben, das muss der Politik bewusst sein», sagt der Präsident von Gastro St.Gallen. Wenn die Vorweisung des Covid-Zertifikats eingeführt werde, sei ganz klar Bedingung, dass die Bezahlung der Kurzarbeitsentschädigung weitergeführt wird.

«Die Gastronomie war während der Pandemie und ist auch jetzt noch die ‹geknüttelte› Branche.»

René Rechsteiner, Gastro-St.Gallen-Präsident und Wirt des St.Galler «Bierfalken». Bild: Ralph Ribi

Sie sei immer noch eingeschränkt, weil sie die Massnahmen einhalten müsse. Rechsteiner zeigt auf die Trennwände, die im «Bierfalken» zwischen den Tischen aufgestellt sind. Kopfschütteln verursacht bei ihm auch, dass den Mitarbeitern während des Lockdowns Ferientage gutgeschrieben werden mussten. Das hatte zur Folge, dass viele Betriebe in den Sommerferien Betriebsferien machen mussten. «Ich wehre mich nicht gegen die Einführung der Zertifikats-Kontrolle, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.» Er sei im nahen Ausland gewesen und habe gesehen, dass es funktionieren könne. Die Gäste würden allerdings nicht an der Türe kontrolliert, sondern die Bedienung frage am Tisch nach der Impfbescheinigung. «Es ist zeitaufwendig», sagt der 62-Jährige.

Es ist für die Gastronomie heikel

Als zeitaufwendig, kostenintensiv und kompliziert beurteilt Ambros Wirth vom Restaurant Gaststuben zum Schlössli in St.Gallen eine Kontrolle der Zertifikate. «Wir leben in Nicht-Corona-Zeiten nicht nur vom à la carte, sondern auch von Banketten», sagt Wirth. «Auch von der Universität, mit internationaler Beteiligung.» Er könne erahnen, dass es immer welche gäbe, die das Zertifikat nicht dabei hätten und dann konsequenterweise vom Wirt heimgeschickt werden müssten. Das sei für einen Gastronomen heikel. Dem pflichtet Gini Oroshi bei, der in Gossau seit elf Jahren in der «Moosburg» gut bürgerliche Küche anbietet. «70 Prozent unserer Gäste sind Stammgäste.» Er wolle sie nicht verärgern, aber er halte ein, was der Bund vorschreibe.

An die Vorgaben des Bundes hält sich auch das Bio-Hotel Schloss Wartegg im Rorschacherberg. «Unser Schutzkonzept zeigt, dass wir alles richtig machen», sagt Geschäftsführer Richard Butz.

Richard Butz, vom Bio-Hotel Schloss Wartegg im Rorschacherberg. Bild: Rita Bolt

«In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir bei uns keinen nachweislichen Fall von Corona gehabt.»

Und dies in einer Zeit, in der das Hotel sehr gut gebucht gewesen sei. Deshalb stehe er der Kontrolle der Zertifikate skeptisch gegenüber. «Freiwillig werden wir die Kontrollen nicht einführen», sagt Butz bestimmt. Wenn es vom Bund verfügt werde, werde man sich selbstverständlich daran halten.

Es wird erneut Gästeverluste geben

In der Schweiz ist knapp die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Mit den Walk-in-Centren wird ein unkomplizierter Zugang zur Impfung angeboten. Alain Berset ermunterte vergangene Woche vor allem Personen unter 50 Jahren, sich impfen zu lassen. «Seit die dritte Impfung im Gespräch ist, haben sich viele gegen eine Impfung entschieden», sagt Ruedi Gamper. Ob es bei Geimpften eine dritte Dosis zur Auffrischung des Schutzes brauche, sei schwierig zu sagen, sagt Berset.

Markus Fischbacher, Präsident von Gastro Fürstenland. Bild: PD

Markus Fischbacher, Präsident von Gastro Fürstenland, ist überzeugt, dass die Gastronomie weitere Gästeverluste hinnehmen muss. Denn die Zahlen der geimpften Personen würden seiner Meinung nach in den nächsten zwei Monaten nicht in die Höhe schnellen. Und einen Schnelltest zu machen und selber zu bezahlen, um einzukehren, würden wohl eher wenige machen. Er und die befragten Gastronomen kritisieren, warum in Läden mit vielen Menschen mit einer Maske ungehindert eingekauft werden kann oder im öffentlichen Verkehr nur eine Maske vorgeschrieben wird. «Unsere Branche wird wie während der Pandemie einfach vergessen», sagt René Rechsteiner.