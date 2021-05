Gastronomie Nach 120 Jahren im Familienbesitz: Warum die Germanns das Restaurant Traube auf der Gossauer Mult endgültig schliessen Die «Traube» bleibt geschlossen. Damit geht eine Ära zu Ende. Das Gossauer Traditionsrestaurant ist bereits leergeräumt. Was aus ihm und der Mult-Scheune wird, hat die Familie Germann, in deren Besitz das Wirtshaus seit 120 Jahren ist, noch nicht entschieden. Rita Bolt 04.05.2021, 17.00 Uhr

Die Mult mit der 1736 erbauten «Traube» ist seit 1901 im Besitz der Familie Germann: Trudi und Hans Germann (beide ganz rechts) mit ihren Kindern Cornelia Germann, Reto Germann, Silvia Rusch und Christa Mazenauer. Bild: Tobias Garcia (28. April 2021)

Das Restaurant Traube und das Mult-Gelände haben turbulente Zeiten erlebt. Turbulent deshalb, weil die Gossauer Mult jahrzehntelang Schauplatz von öffentlichen Anlässen und privaten Feiern war. Legendär sind die Mult-Feste des TSV Fortitudo, da wurde jeweils ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden gesungen und getanzt. In bester Erinnerung sind auch die Open Airs der Jugendmusikschule Fürstenland, die jeweils viele Familien angelockt haben. An schönen Wochenenden haben sich viele Ausflügler aus nah und fern auf der Mult aufgehalten.