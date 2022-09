August Bar in St.Gallen: Gabi und Martin Tinner sagen Tschüss

Gastronomie «Wir lieben jede Ecke in diesem Haus»: Warum das Wirtepaar Gabi und Martin Tinner die August-Bar nach 15 Jahren trotzdem verlässt Martin und Gabi Tinner haben die bekannte Bar im Bermuda-Dreieck 15 Jahre geprägt. Am Samstag ist Austrinkete. Melissa Müller Jetzt kommentieren 09.09.2022, 19.00 Uhr

«Wir wollen die Bar nicht mit dem Rollator verlassen.» Martin und Gabi Tinner im «August». Bild: Ralph Ribi

15 Jahre haben Martin und Gabi Tinner in der August-Bar gewirtet, nun nehmen sie Abschied. Am Samstag ist «Uustrinkete» an der Augustinergasse 31, unter dem Motto «Goodbye, ihr Lieben». Das schmale Häuschen mit der Glaskuppel kam Martin Tinner manchmal wie ein Schiff im «Bermuda-Dreieck» vor. Er sah sich als Kapitän, der es durch die Nacht manövriert – während seine Frau Gabi in der winzigen «Formel-1-Küche» im zweiten Stock Pasta kochte. «Ich liebe jeden Winkel in diesem Haus», sagt die 59-Jährige, die hauptberuflich Buchhalterin ist.

Die Tinners legten stets Wert auf ein klassisch-elegantes Auftreten, bedienten im weissen Hemd und in schwarzer Hose. In der gediegenen Bar trinkt man gern ein Glas Wein oder ein Rorschacher Kornhausbräu: Ein Feuer knistert im Kamin. Das schlauchartige Lokal ist oft rappelvoll. Leichtfüssig wie ein Tänzer hantiert Bartender Martin Tinner mit den Flaschen, lässt die Eiswürfel klirren, zwinkert den Gästen zu. Bunte Cocktails schimmern in den Gläsern, jeder Handgriff sitzt. Der 57-Jährige sagt: «Die Bar ist eine Bühne, der Barmann ein Showmaster.»

Vogelgezwitscher am Feierabend

Manchmal pöbelten ihn Gäste an: «Du fängst ja erst um 17 Uhr an.» Sie ahnten nicht, dass Tinner schon um 9 Uhr einkaufen geht für Bar und Restaurant. Um 16 Uhr trifft er ein, macht Feuer für die gute Stube, streut Sägemehl auf den Messingboden, zündet Kerzen an, stellt eine Blume in die Vase. Es war viel los im «August»: DJs, Vernissagen, Whisky-Degustationen im Schottenrock, Lesungen mit Ralph Weibel.

Wenn der letzte Gast nach der Polizeistunde gegangen war, rechnete das Ehepaar die Kasse ab, besprach mit dem Team, wie der Abend gelaufen war; manchmal «höckelte» man noch etwas länger. Sie kamen oft erst nach Hause, wenn die Vögel schon zwitscherten. Dann stärkten sie sich noch mit einem Stück Käse oder einem Teller Pasta. Regelmässige Mahlzeiten einzunehmen, sei gar nicht so einfach, wenn man in der Gastronomie arbeite.

2010 kauften sie das «August»-Haus. In den Achtzigerjahren gehörte es Wirt Charly Coray. Stilsicher schuf der früh verstorbene Bündner Lebemann damals das spezielle Interieur, das bis heute blieb: den Messingboden mit dem Sägemehl, den bogenförmigen Kerzenständer aus Eisen über der Bar, das Cheminée. Tinner sagt:

«Als ich jung war, offerierte mir Charly im ‹August› meinen ersten Whisky. Das war ein Omen.»

Es sei ihm eine grosse Ehre gewesen, Corays Lokal zu übernehmen. «Ich hätte keine andere Bar gewollt», sagt Tinner, der zuvor in «Baratella», «Hecht» und «Hörnli» gekellnert hatte. «Der ‹August› ist eine Perle.»

Diskretion gegenüber Gästen

Jeder Gast, jede Gästin wolle als besonderes Individuum wahrgenommen werden. «Als Gastronomin ist man auch Psychologin», sagt Gabi Tinner. Viele wollen ihr Herz ausschütten. Ein Mann vertraute Martin Tinner an, dass er eine schwere Diagnose erhalten und nur noch wenig Zeit zu leben habe. Pärchen, die eigentlich nicht zusammen gehörten, trafen sich an der Bar. Affären, Promis, Geheimnisse. Die Tinners schärften ihrem Team ein: «Was ihr in der Bar hört und seht, bleibt hier drin.»

Mancher Gast erzählte von Eheproblemen und fragte die Tinners um Rat – das Paar ist seit 30 Jahren liiert. Kennen gelernt haben sie sich damals im «Ozon»-Club an der Goliathgasse. Er, der elegante Zurückhaltende. Sie, die quirlige Extrovertierte mit dem ansteckenden Lachen. Das Geheimnis ihrer dauerhaften Bindung? «Wir haben tiefes Vertrauen und geben uns viele Freiheiten.»

Sie hätten viele Leute vernetzt – einige Paare lernten sich im «August» kennen. Manchmal rückten zwei Menschen an der Bar näher. Beim nächsten Mal hielten sie sich an den Händen. Und plötzlich hatte die Frau einen dicken Bauch. Danach verschwanden sie ein paar Jahre von der Bildfläche.

Ein Tsunami im Bermuda-Dreieck

Die ständig wechselnden Coronavorschriften belasteten das Wirtepaar jedoch. Gäste beschwerten sich, weil sie eine Maske tragen oder ein Zertifikat vorweisen mussten. «Das hat uns ermüdet.» Im Sommer wurden die Gassen des Bermuda-Dreiecks immer voller. «Es war wie ein Tsunami», sagt Martin Tinner, dem das Menschengedränge unangenehm war. Festbrüder und -schwestern nahmen ihre Wodkaflasche oder ihre Cola mit in den «August». «Ständig Leute darauf hinzuweisen, dass sie das nicht dürfen, hat Energie gekostet.»

Auch der Personalmangel machte ihnen zu schaffen. Früher reichte es, einen Zettel an die Tür zu hängen – und schon hatten die Tinners eine neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Oft bewarben sich Studentinnen. Die Tinners leiteten die jungen Frauen sorgsam an, sorgten dafür, dass sie nach Feierabend mit dem Taxi nach Hause kamen. Wenn eine Mitarbeiterin noch sehr jung war, legten sie Wert darauf, auch die Eltern kennen zu lernen. «Wir hatten immer ein familiäres Team», sagt Gabi Tinner. Auch mit Nachbarn wie «Picante», «Lunaris» und «Rockstory» hätten sie ein gutes Verhältnis gehabt und sich ausgeholfen.

Gastro-Gen wird seltener

Doch nun wolle kaum mehr jemand in der Gastro arbeiten, wegen der Arbeitszeiten am Abend und am Wochenende. «Für diese Arbeit brauchst du das Gastro-Gen», sagt Tinner. «Du musst Multitasking beherrschen, offen sein, Drinks zubereiten, Bier zapfen, gleichzeitig den Raum überschauen. Auch rechnen muss man können. Du musst topfit sein.» Da man sich als Beizer einige Sprüche anhören müsse, sei eine dicke Haut von Vorteil. Man müsse sich immer wieder abgrenzen.

Covid, Personalmangel, Sprüche und Nachtarbeit sind aber nicht die einzigen Gründe dafür, dass die Tinners einen Schlussstrich ziehen. «Ich bin müde», sagt Martin Tinner. Er habe den Esprit verloren, brauche eine Auszeit. «Man wird ja auch älter», sagt der 57-Jährige. Mittlerweile gehe er lieber schon um 22.30 Uhr ins Bett. «Wir wollen aufhören, solange wir noch fit und gesund sind», fasst Gabi Tinner zusammen.

«Wir wollen den ‹August› nicht mit dem Rollator verlassen.»

Sie lassen ihre Perle los, verkaufen das Haus. Wer die Bar künftig führen wird, steht noch nicht fest.

Vor zwei Jahren zog sich Gabi Tinner aus der Bar zurück. Die Buchhalterin kümmert sich nur noch um das Administrative rund ums Lokal. Seither leben sie aneinander vorbei. Sie arbeitet am Tag, er in der Nacht. «Wir wollen wieder mehr Zeit füreinander haben, unseren Garten geniessen, auswärts essen gehen.» Sie mögen es gutbürgerlich, das «Erlenholz» in Wittenbach gehört zu ihren Lieblingsbeizen. Martin Tinner hat Lust, sich der Kunst zu widmen und alte Weinkisten mit Pappmaché zu verzieren. «Wir schlagen jetzt ein neues Kapitel auf. Die Seiten sind noch weiss. Und das ist gut so.»

Uustrinkete am Samstag, 10. September, ab 17 Uhr. Mit einer Lesung von Ralph Weibel ab 20 Uhr, schottischem Trommelwirbel und einem Überraschungsgast.

