GASTRONOMIE Wieder ein Club fürs «Seeger»: St.Galler Traditionslokal plant Umbau und hat ein Gesuch eingereicht Klasse und Eleganz: Sie sollen den Umbau prägen, mit dem das Lokal Seeger am Oberen Graben erneuert werden soll. Ein grösseres Restaurant ist geplant. Und wieder ein Club. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 27.09.2021, 12.00 Uhr

Ausbau geplant: Ein neues Konzept soll das «Seeger» wieder aufblühen. Bild: Michel Canonica

Die Schoggi Mélange kommt noch immer im grossen Glas auf den Tisch, der Rahm ist nach wie vor grosszügig bemessen. Nur hat die weisse Haube auf dem Getränk, anders als noch in den 90er-Jahren, keine Schnörkel mehr. Die damals beliebten Kartoffelschnitze bestehen unterdessen aus Süsskartoffeln, statt Caesar Salad gibt es heute Salad Bowls. Das Wiener Schnitzel ist nach wie vor auf der Karte aufgeführt, unter den Klassikern. Das «Seeger» bewahrt Altes und geht trotzdem mit der Zeit.

An diesem Donnerstagvormittag ist es erstaunlich ruhig auf der Terrasse des Lokals am Oberen Graben, obwohl die Sonne den Gästen ins Gesicht scheint und Wolldecken bereitliegen, um sich gegen die herbstliche Morgenkälte zu schützen. Eine ältere Dame versucht einen Studenten davon zu überzeugen, dass er doch mit dem Rauchen aufhören solle. Drinnen sitzen ein paar adrett gekleidete Männer an einem langen Tisch beim Morgenkaffee und plaudern. Nebenan liest ein Gast die Zeitung.

In den 90er-Jahren bekam man vor allem abends und an Wochenenden ohne Reservation nur mit viel Glück einen Platz auf der Terrasse.

Und war der Sommer vorbei, wurde es drinnen eng. Sehr eng.

Um aufs Klo zu gelangen, musste man sich den Weg manchmal fast schon erzwingen. Oben, im Club, tanzte die halbe Ostschweiz durch die Nacht.

Mit Club, ohne Club, mit Club

Dann wurde es ruhiger im St.Galler Traditionshaus. Der einstige Place-to-be mit langer Warteschlange, die Seegerbar im Obergeschoss, schloss im April 2009. Drei Jahre später folgte ein neuer Versuch: Wiedereröffnung als «Felix Nightclub», wieder Schliessung Ende 2014. Seither diente sie als Veranstaltungsort für Geburtstagspartys und Firmenfeste. Abgesehen von der nostalgischen Partyreihe eines Bankers, der in den 90er-Jahren schon hier gefeiert hatte und den Club einmal pro Monat mit Musik von früher und Gleichgesinnten füllen wollte.

Nun schlagen die «Seeger»-Verantwortlichen ein neues Club-Kapitel auf. Sie wollen das Obergeschoss reaktivieren, wie ein Baugesuch zeigt, das bis am 6. Oktober bei der Stadt aufliegt.

«Umbau Restaurant, Umnutzung 2. OG für Gastro», ist zu lesen.

Auf Anfrage beim Lokal Seeger will niemand Auskunft geben. Luca Frisulli, Mitglied der Geschäftsleitung, bestätigt schriftlich zwar, dass «für das ‹Seeger› ein Renovationsprojekt existiert». Zum jetzigen Zeitpunkt sei es aber verfrüht, weitere Informationen zu erteilen.

Die für das Baugesuch mitgelieferten Unterlagen, auch online einsehbar, verraten die groben Züge des Bauvorhabens. Der Umbau umfasse eine Umnutzung der bestehenden Büro- und Lagerräumlichkeiten in Club-, Lounge- und Eventräumlichkeiten, heisst es in den Dokumenten.

Vorgesehen ist demnach ein Restaurationsbetrieb über drei Stockwerke. Im ersten und zweiten Stock ist ein täglich geöffnetes Restaurant mit Essens- und Getränkeangebot geplant, abends sollen sich Gäste bis etwa 24 Uhr auch an einer Bar Drinks genehmigen können. «Erdgeschoss: Restaurant mit internationaler Küche, Spirituosen- und Cocktailbar, Café- und Espressobar, Raucherlounge. Konzept wird beibehalten», so das Betriebskonzept. Und dann: «Erstes Obergeschoss: Gemischter Betrieb: Club, Lounge, Restaurationsbetrieb, Raucherlounge. Zweites Obergeschoss: Club, Lounge, Events, Restaurationsbetrieb mit reduziertem Speiseangebot, Raucherlounge.»

Ins Seegerhaus soll folglich wieder ein Club einziehen. Mit Bar und Tanzfläche und «durchgehenden Öffnungszeiten, wobei der Club schwergewichtig Donnerstagabend bis Sonntagmorgen geöffnet sein wird», ist zu lesen. Angestrebt werden Öffnungszeiten von 23 bis 5 Uhr.

Neu auch behindertengerecht

Im Brandschutznachweis steht geschrieben, dass das Objekt unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes komplett restauriert werde. Schützenswert sei das Holzgeländer, welches sich im südlichen Treppenhaus befinde, und die Fassade, die grösstenteils nicht zum Umbauperimeter gehöre. Im Erdgeschoss soll neu ein behindertengerechtes, barrierefreies WC liegen. Die beiden Obergeschosse können Menschen im Rollstuhl per Warenlift erreichen, so das Konzept.

Im Betrieb sollen 12 Vollzeit- und 20 Teilzeitmitarbeitende tätig sein. Den Vorsitz der Geschäftsleitung der Seegerhaus AG, einer noch zu gründenden Gesellschaft, soll Luca Frisulli innehaben, heisst es.

Nach Umbau: «Leuchtturm» mit noch mehr «Kultstatus»

Skizzen und Visionierungen zeigen, wie schick das «Seeger» nach dem Umbau aussehen soll: modern und elegant zugleich. Auch der Seegersaal im zweiten Obergeschoss, der angedacht ist. «Workspace. Work & Corporate Events», so ist eine mögliche Nutzung formuliert. Loungemöbel stehen neben Arbeitstischen, der Raum lässt sich mit mobilen Trennwänden flexibel einteilen.

Es scheint, als will da eine Crew an die goldenen Zeiten von einst anknüpfen. In der 31-seitigen Broschüre, welche «die Schönheit und Strahlkraft des Seegerhauses» aufzeigen soll, heisst es denn auch:

«Das ‹Seeger› ist ein Leuchtturm der Stadt St.Gallen. Als Treffpunkt für alle Generationen und Berufsgruppen soll das ‹Seeger› nach dem Umbau noch verstärkter seinen Kultstatus verkörpern»,

Das bekannte Haus am Oberen Graben besteht seit kurz nach 1840, erbaut auf Basis eines Quartierplans des Schweizer Architekten Johann Christoph Kunkler. Seit 1912 beherbergt das Erdgeschoss ein Café und hat somit eine lange Tradition als Treffpunkt der St.Gallerinnen und St.Galler. Die Ära «Seeger» begann 1936, nachdem Theodor Neumann mit seinem Wiener Café aus- und umgezogen war. «Um in den nächsten 20 Jahren DIE Adresse in der Stadt zu bleiben», auch deshalb werde nun umgebaut. 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie es in der Broschüre heisst. Die zuständigen Innenarchitekten empfehlen, keinem Trend nachzugeben. Lieber setzen sie auf Klasse, Augenmass und Eleganz. Passend für ein Lokal, das sich auf Instagram als «zeitlos seit 1936» anpreist.