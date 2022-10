Wirtewechsel in Steinach: Die Zukunft der "Blume" ist ungewiss

Gastronomie Nach sechs Jahren ist Schluss: Das Wirtehepaar Schönauer sagt Adieu zur «Blume» in Steinach – die Zukunft des Hotels ist im Moment offen Die Besitzerin, die Belleside Real Estate AG der Familie Orthmann, sucht nach Lösungen. Denkbar ist auch ein digitalisiertes Hostel. Fritz Heinze Jetzt kommentieren 12.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hat lange Tradition: das Hotel-Restaurant Blume in Steinach. Im Saal im ersten Stock fanden viele Versammlungen und Vereinsanlässe statt. Bild: Fritz Heinze

Es ist ein ruhiger Nachmittag, im Hotel-Restaurant Blume in Steinach ist noch nicht viel los. Zu einem Rückblick auf die vergangenen Steinacher Jahre hat sich das Wirteehepaar Monika und Erwin Schönauer an den Tisch gesetzt. Es ist für sie nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Ausblick, der Blick in das Pensioniertendasein. Nach vier Jahrzehnten im Gastronomiegewerbe und sechs Jahren Wirtshausbetrieb in der «Blume» blicken sie einer vermutlich ruhigeren Zeit entgegen.

Der Beginn im Hotel-Restaurant Blume im Oktober 2016 war kein schwerer Schritt. Die Arbeit in den vorangegangenen Jahren in Arbon verschaffte ihnen genügend gute Kontakte in Steinach, um einen soliden Start am neuen Arbeitsort hinzulegen. Und das, obwohl am Image des Hotels und Restaurants noch gearbeitet werden musste. Doch für den gelernten Koch und die Restaurantfachangestellte war diese Hürde auch zu nehmen.

Die Schönauers verabschieden sich dieses Wochenende mit einem Oktoberfest. Bild: Fritz Heinze

Die Pandemie war hart

Zumal ihnen von ihrer Tätigkeit her in Arbon schon ein guter Ruf vorauseilte. «Wir haben schon verschiedene Hochs und Tiefs erlebt», sagte Erwin Schönauer mit einem freundlichen Lächeln. Mit dieser Bemerkung zielte er auch auf die schweren Monate der Coronapandemie.

Doch im selben Atemzug stellte er auch der Einwohnerschaft von Steinach ein gutes Zeugnis aus. «Man war diesbezüglich sehr loyal. Diese Haltung stärkte uns den Rücken», sagte Schönauer. Das Restaurant Blume wurde in den vergangenen Jahren immer mehr zum Mittelpunkt des Dorfes, sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus gastronomischer Sicht.

Das Wirteehepaar hatte es geschafft, die Kontinuität in das Restaurant zu bringen, die die Bevölkerung erwartete. Für Erwin Schönauer ist es aber klar, dass ohne persönlichen Einsatz und konstante Leistung das nicht zu erreichen war. «Erfolge hatten wir zu verzeichnen mit den traditionellen Veranstaltungen im Saal. Und die Metzgete und das Oktoberfest zählen da auch dazu», ergänzt Schönauer.

Wohin sie der künftige Weg führt, ist noch nicht ganz klar. Monika Schönauer äussert den Wunsch, sich etwas mehr den Enkelkindern widmen zu können. Sie habe ja auch das Rentenalter erreicht, sagte sie. Erwin ist noch etwas zu jung, um AHV zu beziehen, sieht sich deshalb auch künftig noch mit kleineren Tätigkeiten ausgelastet.

Beide bekräftigen aber, dass die Führung eines Hotel-Restaurants viel Arbeit bedeute und wenn man das Haus stets in Ordnung halten wolle, seien zwei Personen recht gefordert. Die Umstellung werde zwar gut spürbar sein, man vermisst sein bisheriges Umfeld sicher, aber der Stress werde schon weniger.

Mit dem Oktoberfest am 14. und 15. Oktober im Saal des Restaurants Blume wollen Monika und Erwin Schönauer, begleitet von ihrer «Hausmusik», den Gaudi-Kreinern, ihre Arbeit in Steinach und das Erwerbsleben abschliessen und gleichzeitig sich von ihrer Steinacher Kundschaft verabschieden.

Der Blick in die Zukunft der «Blume»

Für den Besitzer der Liegenschaft, der Belleside Real Estate AG der Familie Orthmann, ist die Nachfolgeregelung für den Betrieb des Hotel-Restaurants Blume alles andere als einfach. «Wir haben derzeit Interessenten, die entweder das Hotel oder das Restaurant führen wollen. Einen Interessenten für beides Hand in Hand wie in der Vergangenheit gibt es momentan nicht», sagt Finn Orthmann.

Man strebe aber auch keine direkte Anschlusslösung nach dem Wegzug des Ehepaars Schönauer an. Bis im kommenden Frühling dürfte das Haus leer stehen und allfällige Renovationsarbeiten werden ausgeführt. Mit den diversen Interessenten wird in Kontakt geblieben.

«Wir hatten mit Familie Schönauer sehr gute Pächter und sind dankbar für die Jahre mit ihnen, auch wenn die Pandemie einige Schwierigkeiten bereitet hat, haben wir stets zielführende Lösungen gefunden», fügt Orthmann bei. Er strebt deshalb eine erneut langfristige Lösung an.

Man wisse den Wert der «Blume» zu schätzen und finde es wichtig, dass die Einwohnerschaft auch künftig Freude an diesem Gastronomiebetrieb habe. Es soll deshalb weiterhin eine Treffpunktfunktion im Dorf beibehalten werden können. Sollte aber niemand bereit sein, das ganze Projekt zu übernehmen, überlegt sich Finn Orthmann den Hotelteil zu digitalisieren, was einen reduzierten Personalaufwand mit sich bringen würde.

Persönlich ist er sich aber noch nicht im Klaren, ob er diese zusätzliche Belastung zu den bereits vorhandenen Aufgaben übernehmen möchte. Im Zusammenhang mit der erwähnten Digitalisierung richtet sich sein Blick nach Arbon zum neu eröffneten Gastronomiebetrieb von Karl Müller, der im Restaurant Schifflände ein Hostel aufgebaut hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen