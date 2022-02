Neues Bistro Superfood-Deli öffnet in St.Gallen.

Gastronomie Von Wien nach St.Gallen: In der Engelgasse hat das Bistro Superfood Deli eröffnet Aus Wien kommend eröffnet die Kette Superfood Deli in St.Gallen einen Ableger. Hier dreht sich alles um die Açai-Frucht, die als Superfood bekannt wurde. Der 36-jährige Slowene Timo Horvat hat den Laden vor kurzem eröffnet. Joshua Lindenmann 07.02.2022, 12.00 Uhr

Timo Horvat ist Inhaber des neu eröffneten Superfood Deli an der Engelgasse 6 in St.Gallen. Bild: Joshua Lindenmann

Die österreichische Kette Superfood Deli eröffnet in St.Gallen eine neue Filiale. Betrieben wird sie im Franchising-Prinzip vom 36-jährigen Timo Horvat. Der gebürtige Slowene ist als 18-Jähriger nach Wien ausgewandert, hat in Wales Hospitality Management studiert und arbeitete für mehrere internationale Hotelketten, darunter Hilton, Marriott und Kempinski. Als sich die Gelegenheit bot, beschloss er, selbstständig zu werden und den Ableger in der Schweiz in St.Gallen zu übernehmen. Ein Ort mit viel Potenzial, wie er selbst sagt:

«Der Standort in St.Gallen ist ideal, weil es in der Ostschweiz nichts Vergleichbares gibt.»

«In den letzten Jahren wurde Veganismus immer populärer», sagt Horvat der den Trend schon lange verfolgt. Diesen Hype um gesunde Ernährung machten sich Filip Nemcek und Peter Mazzari, Kollegen und Geschäftspartner von Horvat, in Wien zu Nutzen und eröffneten die erste Filiale 2016. Gemeinsam mit ihren brasilianischen Verwandten erarbeiteten sie die Rezepte und Lieferketten und stiessen sofort auf Anklang. Sie verfügen nun über mittlerweile fünf Filialen in Wien und eine erste Filiale in der Schweiz in St.Gallen.

Auf den Spuren einer brasilianischen Frucht

Açai, gesprochen «Assai», ist eine heidelbeerähnliche Frucht, die in unseren Breitengraden nicht vorkommt. Die als «Superfood» bezeichnete heidelbeergrosse Beere wächst vor allem in den Sumpfgebieten in Mittel- und Südamerika. Sie ist reichhaltig an Vitaminen, Aminosäuren und Ballaststoffen. In Brasilien ist sie schon länger bekannt und vor allem unter Surfern beliebt. In Europa hat sie vor allem in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen.

Das Angebot an Speis und Trank ist vielfältig, dreht sich aber vor allem um die Açai-Frucht. Sie ist in verschiedenen Arten verarbeitet, in Poké-, Porridge- und Açai-Bowls enthalten. Auch vegane Getränke sind vorhanden. So kann der Kunde für den Matcha Latte zum Beispiel zwischen Reis-Kokos-, Mandel- und Hafermilch auswählen. Ein weiteres Highlight sind die hausgemachten «Ginger-Shots», bestehend aus Ingwer und Kurkuma, die sich vor allem bei Velokurieren grosser Beliebtheit erfreuen. «Die verwendeten Produkte sind alle biologisch und vegan», versichert Horvat. Ebenso sind alle verwendeten Verpackungen kompostierbar.

Blick in die Zukunft

Aktuell verfügt das Lokal wegen der Pandemie nur über fünf Sitzplätze, es sollen aber bald mehr werden. «Des Weiteren wollen wir in Zukunft Catering und Brunches anbieten», meint Horvat. Auch sonst will er nach Möglichkeit in der Schweiz weiter expandieren. «Ich sehe mit dem aktuellen Trend zur gesunden Ernährung grosses Potenzial.» Seine Kundschaft besteht aktuell aus Açai-Liebhabern, wie er selbst sagt. Er will jedoch bald mit einer Aktion und Präsenz auf Social Media vermehrt HSG-Studenten anziehen.

Das Superfood Deli ist von Montag bis Samstag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Weiter Infos unter www.superfooddeli.ch.