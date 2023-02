GASTRONOMIE Von Kontrollanruf bis Androhung einer Busse: So vermeiden St.Galler Gastronomen leere Tische Der Zürcher Gastroverband fordert Bussen bei nicht eingehaltenen Reservationen. St.Galler Gastronomen halten wenig davon, ein Betrieb droht mit einer Strafgebühr. Unsere Umfrage. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.00 Uhr

Der Tisch ist reserviert, aber niemand taucht auf: Darüber ärgern sich Gastronomen. Bild: Imago

Gastronomen brauchen starke Nerven. Grosse Konkurrenz, Fachkräftemangel und immer mehr Gäste, die einen Tisch reservieren, aber nicht erscheinen. Gastro Zürich ärgert letzteres sehr. So sehr, dass Verbandspräsident Urs Pfäffli gegenüber SRF kürzlich Unkostenbeiträge gefordert hat, sofern der reservierte Tisch leer bleibe. Laut Lunchgate, dem Online-Reservierungssystem und Menümarketing für Restaurants, halten Restaurantgäste noch immer über 99,4 Prozent aller Buchungen ein.

Trotzdem gibt es bereits Restaurants, die weiter gehen als nur Kreditkartendetails zu verlangen und mit Geldstrafen zu drohen. Wer im «Igniv» in Zürich essen will, bezahlt schon im Voraus. Und zwar 100 Franken pro Person. Wer nicht aufkreuzt, hat 100 Franken für ein Menü ausgegeben, das er nie gegessen hat. Auch im Restaurant Truube in Gais müssen Gäste bei No Shows - so heissen die (bewusst) versäumten Restaurantbesuche im Fachjargon - pro Kopf 100 Franken bezahlen.

Sehr «höflicher» Kontrollanruf

Mark Seman ist zusammen mit seinem Geschäftspartner Sam Stephens an den St.Galler Lokalen The Pinch, Klubhaus, Toscana und Radio Mumbai beteiligt. Er stammt aus den USA, hat in seiner Heimat schon als Gastronom gearbeitet, auch in Zürich und Bern.

Er stuft die Situation in St.Gallen bezüglich No Shows als «entspannt» ein. In den USA reservierten die Menschen oft Tische in zwei, drei Restaurants und würden dann je nach Lust und Laune entscheiden, wo sie tatsächlich dinieren. Gastronomen wehrten sich dagegen schon lange mit Bussen. «Crazy im Vergleich zur Schweiz», sagt Seman. In den USA würden Gourmets im Gegenzug aber auch drei Stunden vor einem Restaurant Schlange stehen für einen Tisch.

Lieber anrufen statt tadeln: Mark Seman (stehend) , hier im Restaurant Klubhaus, hält die Anzahl No Shows in St.Gallen für vergleichsweise tief. Bild: Benjamin Manser

Dass sich einige Gastronomen nun auch in der Schweiz solche Massnahmen überlegten, überrasche ihn daher nicht. «Allerdings habe ich in der Schweiz bisher die allermeisten Gäste als sehr respektvoll erlebt, besonders in St.Gallen.» In Semans Restaurants müssen Kunden für eine Reservation die Telefonnummer hinterlassen. An ausgebuchten Wochenenden rufen Seman und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachmittags jeweils jene Geniesser an, die abends einen Tisch für vier oder mehr Personen reserviert haben. «Es handelt sich um einen sehr höflichen Anruf, bei dem wir uns erkundigen, ob das Booking noch gewünscht ist», sagt Seman.

Immer wieder stelle sein Team dabei Planänderungen der Kundschaft fest. Er meint damit nicht gleich No Shows, sondern eher: statt vier nur drei oder plötzlich sechs Gäste, eine Stunde Verspätung. «Wissen wir davon, erleichtert uns das die Planung. Wir können leere Tische vermeiden und stellen sicher, dass unsere Gäste den bequemsten Tisch für ihre Gruppengrösse erhalten.»

Frei gewordene Tische stellt er auf Facebook

Sehr ärgerlich, wenn ein Tisch leer bleibe, meint Agron Lleshi vom Restaurant Jägerhof. «Umso mehr schätze ich es, dass es selten vorkommt.» Lleshis Lokal, mit 17 Punkten und einem Stern ausgezeichnet, liegt am Rand der Innenstadt. Er kann nicht auf Laufkundschaft zählen wie die Restaurants im Zentrum. «Haben 40 Personen reserviert, koche ich für 40 Personen und zwar frisch.» Bleiben zwei Gäste einfach fern, bedeutet das nicht nur vergebliche Arbeit, sondern auch weniger Geld in der Kasse. Über 400 Franken oder mehr verliert Lleshi dann, «je nach Konsumation». In Gourmetlokalen richten No Shows wohl den grössten finanziellen Schaden an.

80 Prozent seiner Gäste seien Stammkundinnen und Stammkunden, so Lleshi weiter. «Ich kenne sie alle und verlasse mich auf sie. Trotzdem kann mal ein Notfall eintreten.» Gerade diese Woche habe jemand absagen müssen wegen eines Trauerfalls in der Familie. Lleshi erzählt auch von einer Frau, die erst um 17 Uhr gemeldet habe, dass sie nicht kommen könne. «Sie hat gekränkelt und gehofft, dass es ihr bis am Abend besser geht. Ging es ihr aber nicht.» Sie holte das Essen ein paar Tage später nach. Geschieht das am Valentinstag oder an Feiertagen, rutscht eine Interessentin oder ein Interessent von der Warteliste nach.

Vertraut auf seine Stammkundschaft: Agron Lleshi vom Restaurant Jägerhof. Bild: Belinda Schmid

An gut gebuchten Wochenenden führt Lleshi aber keine Liste. Der Gourmetkoch erkundigt sich dann telefonisch, ob es mit dem Abendessen klappt. Und lässt seine Fangemeinde auf Instagram und Facebook wissen, wenn doch noch ein Tisch frei wird, weil jemand doch nicht kann, doch keine Lust hat. «Das funktioniert erstaunlich gut. Meistens könnte ich diese Last-minute-Plätze zwei oder drei Mal vergeben.»

Die Kreditkartennummer verlangen bei einer Reservierung, um dann eine Art Strafgebühr zu belasten bei Nichterscheinen oder schon bei der Reservierung eine Summe abbuchen: Von solchen Methoden hält Lleshi nichts. «Würde ich das von meiner Stammkundschaft verlangen, wäre das ein Zeichen des Misstrauens und ich würde sie verärgern», ist er überzeugt.

Gastropräsident sieht keinen Handlungsbedarf

Macht der Kunde solche Massnahmen wirklich mit? Das fragt sich auch René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. «Bei einem Gourmetlokal mit wenigen Plätzen und grossem finanziellen Ausfall mag das angebracht sein», sagt er. Sein eigenes Lokal, der «Bierfalken», liegt mitten in der Altstadt. «Wir haben praktisch keine Gäste, die nicht erscheinen, und wenn doch, melden sie sich über das elektronische Reservationssystem ab. Wir füllen die Plätze dann mit Laufkundschaft auf.»

René Rechsteiner von Gastro Stadt St.Gallen hält Massnahmen vorläufig für unnötig. Bild: Ralph Ribi

Absage wegen Krankheit, dafür hat Rechsteiner Verständnis. Nicht aber, wenn sich jemand lediglich alle Optionen offen lassen möchte: «In fünf Lokalen reservieren und nur in einem aufkreuzen, das geht nicht.» Komme aber auch fast nie vor in St.Gallen. Die meisten Gastronominnen und Gastronomen jedenfalls würden sich, wie er, kaum über No Shows beschweren. «Sie fühlen sich wertgeschätzt.» Rechsteiner sieht deshalb vorerst auch keinen Handlungsbedarf im Umgang mit unzuverlässigen Gästen.

Warnhinweis und schwarze Liste

Rafael Niederkofler vom Restaurant Sauceria hat andere Erfahrungen gemacht. Wer in dem Lokal reservieren will, kann das auf der Internetseite erledigen. Fast am Schluss des Vorgangs ist zu lesen, dass Nichterscheinen 50 Franken pro Person kostet. Seit Winter 2021 sei «die kleine Warnung» aufgeschaltet, so Niederkofler.

Weil No Shows sich damals gehäuft hätten. 85 Gäste haben pro Mahlzeit Platz in der «Sauceria», vier bis acht Personen durchschnittlich seien pro Wochenende nicht aufgekreuzt. «Das bedeutet grosse Ausfälle. Gerade in unserer Branche mit den kleinen Gewinnmargen und hohen Personalkosten», sagt er. Wenn Gäste trotz Reservation fernbleiben würden, stünden seine Mitarbeitenden herum, er könne sie so kurzfristig nicht einfach heimschicken.

«Vielen Kunden ist nicht bewusst, welche Kosten hinter einem Gastrobetrieb stecken.» Er habe durchaus Verständnis für krankheitsbedingte und auch andere Absagen. «Wenn ein Paar sich gezofft hat, mag es abends nicht romantisch essen gehen», sagt Niederkofler. Nur sollten Gäste das frühzeitig melden. «Einen halben Tag im Vorhinein und alles ist okay.»

Rafael Niederkofler (r.) hat genug von No Shows und arbeitet mit Warnhinweis bei der Online-Buchung: Bleibt der reservierte Tisch leer, kostet das 50 Franken pro Person. Theoretisch. Bild: pd

Seit der Androhung der Busse bei der Online-Buchung habe die Anzahl No Shows abgenommen. Nur eine Person habe verärgert reagiert und geschrieben, was das mit der Busse denn solle.

Grundsätzlich dienten die 50 Franken nur als Abschreckung, so Niederkofler. «Wir versuchten bisher zwei Mal den Betrag einzufordern. Ohne Erfolg, weil wir nicht die korrekten Angaben der betroffenen Personen besassen.» Die Personen würden aber auf der Blacklist landen. «Sie bekommen dann keinen Zutritt mehr zu unserem Restaurant.»

Vor ein paar Tagen erst hat Niederkofler mit einem Gast, einem Tänzer, über das Thema diskutiert. Dieser verstehe gut, dass Restaurantbesitzer über Strafgebühren nachdenken. «Kauft man ein Theaterticket und kann nicht zur Vorführung gehen, bleibt man schliesslich auch auf den Kosten sitzen.»

Analog dazu handeln gehobene Restaurants in New York oder Madrid. Sie verlangen den ganzen Menupreis vorab. Und als Niederkofler kürzlich als Tourist durch Irland reiste, habe er bei jeder Reservation die Kreditkartennummer preisgeben müssen. «Nur in Pubs nicht.» In der Schweiz, glaubt er, werde sich dieses System auch bald verbreiten. Trotz kritischer Berufskollegen. «Jedenfalls bereitet der Anbieter unseres Online-Buchungssystems derzeit eine Funktion vor, mit dem sich diese Information erfassen lässt», sagt Niederkofler.