Die Sternen-Bar hat in Berg eröffnet.

Gastronomie Von Käse und Hongkong-Würstchen: In Berg hat die Sternen-Bar mit Fumoir eröffnet An der Landquartstrasse 13 in Berg hat im Gebäude des ehemaligen Gasthofs Sternen die Sternen-Bar eröffnet. Dazu kommt das neugebaute Fumoir. Pächterin und Betreiberin Kaltrina Rexhepi setzt aber nicht nur auf Zigarrenliebhaber. Joshua Lindenmann 07.03.2022, 05.00 Uhr

Der ehemalige Gasthof Sternen ist in eine Bar umgebaut worden. Joshua Lindenmann

Im Gebäude des ehemaligen Gasthofs Sternen, an der Landquartstrasse 13 in Berg, hat am Dienstag die Sternen-Bar eröffnet. Pächterin und Wirtin ist die 31-jährige Kaltrina Rexhepi. Sie sei schon sehr lange im Gastronomiebereich tätig gewesen und habe sich schon länger selbstständig machen wollen. Nach der Schliessung Anfang 2020 wurde das Restaurant von einer Aktiengesellschaft gekauft. Die Wirtin sagt:

«Als dann eine Pächterin für das Restaurant gesucht wurde, habe ich die Gelegenheit sogleich ergriffen.»

Kaltrina Rexhepi ist Pächterin und Wirtin der Sternen-Bar in Berg SG. Bild: Joshua Lindenmann

Die Gesellschaft besteht aus 15 Aktionären, die teilweise auch Stammkunden im alten Restaurant waren. «Die AG finanzierte den viermonatigen Umbau. Ich konnte mich aber bei der Gestaltung aktiv einbringen», sagt Rexhepi.

Probleme mit der Renovation

Es gab aber noch Verzögerungen mit dem Umbau. «Eigentlich hätten wir schon im November eröffnen wollen.» Es habe aber diverse Probleme, unter anderem mit einer Kühlschublade. Der Umbau wurde dann vor zwei Wochen doch noch abgeschlossen.

Im Betrieb arbeiten Rexhepi und zwei weitere Personen. Trotz der nicht allzu zentralen Lage macht sich die Wirtin keine Sorgen über mangelnde Kundschaft: «Die Bushaltestelle ist nur 300 Meter entfernt und ich kenne sehr viele Leute.» Vor allem die Aktionäre würden neue Kundschaft bringen. Sie setze auf Mund-zu-Mund-Propaganda und auf ihre Website.

Zigarren à la carte

Die Bar verfügt über ein breites Angebot an Spirituosen und Bier. Für die Abstinenten gibt es auch alkoholfreie Drinks. In einer Zigarrenkarte stehen neun verschiedene Zigarren zur Auswahl. Geschmack, Grösse, Durchmesser und Herkunft sind dort genau aufgelistet. Geraucht werden können sie nur im eigens dafür erbauten Fumoir. Für den kleinen Hunger gibt es Snacks in der Form von Käse, Sandwiches und Hongkong-Würstchen.

Das neugebaute Fumoir der Sternen-Bar. Bild: Joshua Lindenmann

Auf der Gartenterrasse gibt es ebenfalls Sitzplätze, die im Sommer auf bis zu 50 Leute aufgestockt werden können. Die Bar verfügt auch über eine Lautsprecheranlage, bei der Rexhepi schon bald eigene organisierte Events durchführen möchte. «Ein denkbares Beispiel wäre eine Schlagernacht.» Ihre Kundschaft besteht vor allem aus Zigarrenliebhaber, doch es gibt keine speziellen Präferenzen: «Bei uns sind alle willkommen.»

Weitere Infos: www.sternen-bar.ch