GASTRONOMIE Vom Spitzenrestaurant in den Tierpark: Damian Vetsch übernimmt das Restaurant Peter und Paul Einst war er hier Lehrling, nun führt er bald den Betrieb: Damian Vetsch aus Wolfhalden, noch Sous Chef im «Gupf», über seine Pläne mit dem St.Galler Restaurant Peter und Paul. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 03.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist er im Ausserrhoder Punktelokal Gupf Sous Chef, schon immer aber hat er von seinem eigenen Restaurant geträumt: Damian Vetsch im Lokal Peter und Paul, das er im Juli übernimmt. Bild: Donato Caspari

Das Restaurant Peter und Paul bekommt einen neuen Pächter. Eigentlich sogar eine neue Familie. Der 28-jährige Koch Damian Vetsch hat das Betriebskonzept ausgearbeitet, sein Vater hat bei der optischen Darstellung geholfen. Vetsch hat die Präsentation gehalten, sein Bruder hat ihn technisch beraten.

Er wird kochen, die Schwester den Social-Media-Kanal des Lokals füttern. Und die Mutter, einst selber in Gastronomie und Hotellerie tätig, hat Freudentränen geweint, als sich die Ortsbürgergemeinde für ihren Sohn als Wirt entschieden hat. «Meine Eltern, meine Geschwister und meine Frau stehen alle stark hinter mir und diesem Restaurant», sagt Vetsch. Und strahlt, wie so oft an diesem Nachmittag. Ausdruck seiner Vorfreude. «Vollgas geben» will er, die «riesige Chance» nutzen.

Wenn Vetsch vom Restaurant Peter und Paul spricht, gerät er ins Schwärmen. Dieser Ausblick! Die Natur gleich vor der Türe, geschätzt von der Bevölkerung. «Ein Lokal mit Herz und Potenzial.» Das weiss Vetsch schon lange. Er hat hier die Kochlehre absolviert. Nach 31 Jahren verabschiedet sich die Wirtin Hedi Schiess nun, ihr einstiger Lehrling löst sie ab. «Ein Glücksfall für mich», sagt Vetsch.

Seit er kocht, träumt er von einem eigenen Restaurant. Im Hinterkopf habe er stets am Konzept gearbeitet. Ab dem 1. Juli kann er es umsetzen. Dann beginnt er am neuen Induktionsherd, den die Ortsbürgergemeinde für ihn einbauen lässt, Saucen einzukochen. Er legt Gemüse ein, verhandelt mit Lieferanten.

Mitte August dann empfängt er die ersten Gäste. Ausflüglerinnen und Ausflügler, Familien, Menschen, die gerne gut essen, Firmen, Gruppen. «All diese komplett verschiedenen Gäste sollen sich hier wohlfühlen», sagt Vetsch. Sein Restaurant, es soll ein «ungezwungenes Ausflugslokal» bleiben. Aber eines «mit modernisierten Gerichten und mit Qualität». Zuerst fokussiere er sich auf seine Stärken, auf die Gerichte, die er gut könne. Er sei grosser Fan von Suppen. Eine Ostschweizer Rieslingschaumsuppe, sie scheint schon gesetzt auf der Karte.

Und er wolle wegkommen vom Aufwärmen im Ofen, dem sogenannten Regenerieren.

«Wir bereiten jedes Gemüse frisch zu und schwenken es kurz in Butter, um sein Eigenaroma zu betonen.»

Ausprobieren will er später, in Form eines abendlichen Grusses aus der Küche. Was gut ankommt, könnte es als Gericht auf die Karte schaffen.

Kochen mit Botschaft

Seine Küchenkarriere hat Vetsch bisher hauptsächlich in der Ostschweiz verbracht. Nach der Lehre arbeitet er im Restaurant Zum Goldenen Schäfli in St.Gallen. Es folgen ein Jahr als Durchdiener und Truppenkoch im Militärdienst im Tessin, Einsätze als Koch in einer Fasnachtsbeiz und für Privatjets, die während des Weltwirtschaftsforums in Davos den Flugplatz Altenrhein ansteuern.

Später zieht es ihn nach Mels in den «Schlüssel» und weiter nach Rehetobel in den «Gupf», beides Gourmet- und Punkterestaurants. Will er Auszeichnungen für das Lokal Peter und Paul holen? Vetsch schüttelt den Kopf. Er hat vorerst andere Ziele. Regional einkaufen, beim Bauernhof nebenan zum Beispiel ein ganzes Rind.

«So kann ich die Gäste vielleicht an Fleischstücke heranführen, die sie noch nicht gut kennen. Und damit an nachhaltigeren Konsum.»

Vetsch wollte schon immer Koch werden. «Ein sehr kreativer Beruf, in dem das Team wichtig ist und mit dem man anderen Gutes tun kann», fasst er zusammen, was ihn daran fasziniert. «Kannst du in der Freizeit machen», antworteten viele auf seinen Berufswunsch. Andere kritisierten die langen Arbeitszeiten. Er schnupperte auch als Automechaniker, Schreiner und Fachmann Pflege. Alles tolle Berufe, aber sein Herz schlägt nur für eines: Am Herd stehen.

Seine Mutter habe jeden Tag frisch gekocht, erzählt Vetsch.

«Noch heute inspiriert sie mich, wenn sie aus drei Zutaten etwas Feines zaubert.»

Es sind jene Momente, in denen er seine zwanzig Komponenten für ein Gericht auch mal hinterfragt. Und dann zum Schluss kommt: «Ich mag das Einfache, aber es braucht eben auch die Spielerei.» Daheim kocht er weiter, ebenfalls leidenschaftlich gerne, wie er betont. Nur ohne Druck. Gschwellti mit Käse. Oder Gemüse und Kartoffeln auf dem Grill.

Verheiratet, aber getrennt in der Küche

Vetsch ist mit einer Köchin verheiratet. Sie arbeitet als Sous Chefin im Gruber Restaurant Fünfländerblick. «Sie bleibt dort. Weil das besser ist für unsere Beziehung, wie wir besprochen haben. Auch weil ich ihren neutralen Blick brauche», sagt Vetsch.

Damian Vetsch in der Küche des Restaurants Peter und Paul: Er freut sich auf die neue Aufgabe. Und auf den neuen Induktionsherd. Bild: Donato Caspari

«Mit mir haben sie einen umtriebigen, motivierten, leidenschaftlichen, freundlichen und stets verbesserungswilligen Pächter, der alles tut, um die Gäste und die Mitarbeitenden zufriedenzustellen»: So hat sich Vetsch bei der Ortsbürgergemeinde St.Gallen beworben. Und so erlebt man ihn im Gespräch.

Es gelinge ihm, in hektischen Situationen ruhig zu bleiben, sagt er. «Erzielen wir kein perfektes Resultat, wurmt mich das. Ich will es besser machen, am liebsten schon am nächsten Tag.» Laute Diskussionen und Kritik während des Services, davon hält er nichts.

«Die Zeiten des schroffen Umgangs in Küchen sind vorbei. Schreit man sich gegenseitig an, passieren nur noch mehr Fehler. Wir haben Fachkräftemangel, wir müssen dem Personal Sorge tragen.»

Wie wird der Betrieb attraktiv für Mitarbeitende? Darüber hat sich der 28-Jährige viele Gedanken gemacht. Seine Antworten: Montag und Dienstag sind strikte Ruhetage, am Sonntag bleibt das Restaurant ab 18 Uhr geschlossen. «Damit die Angestellten die Woche mit ihren Liebsten abschliessen können.» Auch am 24. und 25. Dezember öffnet das Restaurant Peter und Paul nicht, hinzu kommen fünf Wochen Betriebsferien.

Regnet es und ist die Gaststube fast leer, entlässt er die Mitarbeitenden früher in den Feierabend. Ab dem zweiten Betriebsjahr will Vetsch Lehrlinge ausbilden. «Man kann nicht über zu wenig gutes Personal jammern und nichts dagegen unternehmen.»

Auf Rundgang mit der Tierpflegerin

Vetsch erholt sich beim Schiessen oder Squashen mit Freunden. Und in der Natur, bei einem Spaziergang durch den Wildpark. Vor ein paar Tagen hat er die Tierpflegerin begleitet, sich über die vielen Jungtiere gefreut. «Die Babywildschweine sind ja süss.»

Auch gestaunt hat Vetsch. Etwa darüber, dass Steinböcke aus dem Stand drei Meter hoch springen können. Nun wünscht er sich einen ebenso leichtfüssigen Start. Und dass er, wie seine Vorgängerin Hedi Schiess, das Restaurant irgendwann zufrieden weitergeben kann. «In 30 Jahren. Oder in 35», sagt er und lacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen