Zimmermanns haben vom Gourmetschloss ins Altersheim gewechselt

GASTRONOMIE Vom Gourmetschloss ins Altersheim: Warum die Zimmermanns nicht mehr im «Wartegg» in Rorschacherberg, sondern im La Vita in Goldach kochen Bis vor kurzem arbeiteten sie im Restaurant Schloss Wartegg, ausgezeichnet mit 13 «Gault-Millau»-Punkten. Heute kochen Dörte und Sandro Zimmermann im Seniorenzentrum La Vita in Goldach. Sie erzählen, warum sie von der Schloss- in die Altersheimküche gewechselt haben. Michel Burtscher 30.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dörte und Sandro Zimmermann in der Küche des Seniorenzentrums La Vita in Goldach. Bild: Reto Martin (19. Juni 2021)

Es ist Morgen um neun Uhr, das Frühstück wurde erst gerade gegessen, einige Gipfeli und andere Brote liegen noch im Korb auf dem Buffet. Doch im Raum nebenan, in der Küche des Seniorenzentrums La Vita in Goldach, wird schon wieder fleissig gearbeitet. Denn immerhin muss schon bald das Mittagessen serviert werden. «Wir bereiten auch die Suppe für den nächsten Tag vor», sagt Dörte Zimmerman. Sie führt durch die Küche, zeigt die Abwaschstation und den Kochbereich. Auf den Herden stehen grosse Töpfe, in einem schwimmen Blumenkohlröschen im siedenden Wasser.

Grosse Töpfe brauchen sie hier im La Vita, immerhin müssen jeden Tag 80 Bewohnerinnen und Bewohner bekocht werden – morgens, mittags und abends. 30 weitere Portionen werden ausgeliefert in der Gemeinde. Seit Anfang Mai sind Dörte Zimmermann und ihr Mann Sandro für die Küche zuständig. Die 34-Jährige und der 37-Jährige haben die Leitung des Bereichs Verpflegung mit neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übernommen. Sie machen das im Jobsharing, beide arbeiten je 60 Prozent. Denn das Paar hat drei Kinder im Alter von fünf, drei und eins.

Das Jobsharing als Experiment

Thomas Bättig, Geschäftsleiter La Vita. Bild: Manuela Jans-Koch

Das Jobsharing sei ein Experiment, sagt Thomas Bättig, Geschäftsleiter des La Vita. «Das hatten wir bisher noch nie.» Doch man wolle sich positionieren als frauen- und familienfreundlicher Arbeitgeber. Sowieso sei es für das La Vita ein Coup, dass man die Zimmermanns für diese Aufgabe gewinnen konnte, betont Bättig. Denn man wolle vermehrt nachhaltig und mit Bioprodukten kochen. Mehr Vegetarisches und mehr Weltküche servieren.

Ziel sei es, die Qualität des Essens zu erhöhen. Dass er dem Paar zutraut, dies zu schaffen, hat viel mit dessen Erfahrung zu tun. Sandro Zimmermann sagt:

«Wir bringen die doppelte Kompetenz mit.»

Die vergangenen acht Jahre arbeiteten die beiden im Restaurant Schloss Wartegg in Rorschacherberg, ausgezeichnet mit 13 «Gault-Millau»-Punkten. Er war Küchenchef. Sie leitete vier Jahre lang den Service, bevor sie wegen der Kinder kürzertrat.

Was hat sie zum Wechsel von der Schloss- in die Altersheimküche veranlasst? Sandro Zimmermann muss nicht lange überlegen: «Die Arbeitszeiten», sagt er. Denn in Restaurants arbeitet man oft im sogenannten Teildienst, in seinem Fall jeweils von 9 bis 14 und von 17 bis 22 Uhr. Die Bedürfnisse der Kinder seien im jetzigen Alter hoch – und mit diesen Arbeitszeiten nur schwer in Einklang zu bringen.

Ein turbulentes Intermezzo in Nordkorea

Dörte und Sandro Zimmermann kochten schon in der halben Welt. Er arbeitete in Restaurants in Malaysia, Burma und sogar Nordkorea. Hatte dort einen Einblick in die stalinistische Diktatur, die nur wenige Europäer je bekommen. Sehr isoliert sei er gewesen, sagt Zimmermann. Kochte in einem Fünfsterneresort an der Grenze zu Südkorea, das vor allem von Südkoreanerinnen und Südkoreanern besucht wurde.

Auch Dörte Zimmermann hat eine Ausbildung als Köchin absolviert. Sie studierte zudem Gastronomiewissenschaften an der Slow-Food-Universität in Pollenzo in Italien. Über einen Studienkontakt seien sie und ihr Mann dann ins Schloss Wartegg gekommen, erzählt sie. Dort hat sie im Service gearbeitet, nun aber das Bedürfnis gespürt, wieder am Herd zu stehen. Und auch wieder mehr zu arbeiten. Darum sei der Job im La Vita perfekt für sie und ihren Mann, sagt Dörte Zimmermann.

«Ich fühle mich bereichert vom Kontakt mit den Bewohnern.»

Die Kritik kann nicht einfach ignoriert werden

Spannend sei die Kritik, findet Dörte Zimmermann: Wenn früher im Schloss Wartegg jemand etwas auszusetzen hatte am Essen, dann habe sie einfacher darüber hinwegsehen können. «Der Gast konnte ja einfach beim nächsten Mal in ein anderes Restaurant gehen», sagt sie. Im Seniorenzentrum sei das anders. Dort sehe man die Bewohnerinnen und Bewohner jeden Tag, hole auch aktiv Rückmeldungen zum Essen ein. «Wir müssen auf ihre Bedürfnisse eingehen», betont Dörte Zimmermann. Dieser ständige Austausch sei bereichernd.

Das Seniorenzentrum La Vita in Goldach. Bild: Michel Burtscher

Und er fliesst in die Menüplanung ein. Sandro Zimmermann umschreibt die Philosophie so:

«Wir kochen, was wir als gut und gesund erachten. Wir scheuen uns aber nicht, auch einmal etwas auszuprobieren.»

So habe man beispielsweise schon orientalisches Rindsragout mit Basmatireis und Spargeln gekocht, Penne mit Basilikumpesto und Cherrytomaten oder Blumenkohlcurry mit Kichererbsen. Dabei merken sie schnell, ob es den Leuten schmeckt. Man könne es nie allen 80 Bewohnerinnen und Bewohnern recht machen, betont Zimmermann.

Knackig, aber nicht matschig

So oder so kocht das Küchenteam jeden Tag mittags und abends ein Fleischmenu («gehobene Hausmannskost») und ein vegetarisches Menu («speziellere Gerichte»). Die Kreativität der Gourmetküche vermisst Zimmermann nicht. «Auch im Seniorenzentrum müssen wir kreativ sein», sagt er. Die Bedürfnisse seien einfach anders. Im Schloss Wartegg musste das Gemüse perfekt knackig, im La Vita muss es weich, aber nicht matschig sein.

«Es ist auch eine Kunst, diesen Garpunkt zu treffen.»

Dörte und Sandro Zimmermann sind jedenfalls glücklich im La Vita – und auch Thomas Bättig ist zufrieden. Ihr Ziel sei, sagt Sandro Zimmermann, nachhaltig und frisch zu kochen, mit so wenig Convenienceprodukten wie möglich. Gleichzeitig wolle man aber die Kosten im Auge behalten, immerhin sei man ein Gemeindebetrieb. Er stelle eine Qualitätssteigerung fest beim Essen, sagt Bättig. Und man rede auch mehr darüber, seit die Zimmermanns angefangen hätten. Das freue ihn, betont er. «Essen gehört doch zur Lebensqualität.»