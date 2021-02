Gastronomie Vom «Acquarello» in St.Gallen ziehen sie mutig nach Gossau: Diese Gastronomen übernehmen mitten in der Coronakrise das Restaurant Zum alten Bahnhof Aus dem Restaurant Pizza Santoro zum alten Bahnhof wird das Ristorante Donatello. Die neuen Wirte wollen Liebhaber der italienischen Küche ansprechen. Kennen gelernt haben sie sich im «Acquarello» in St.Gallen. Michel Burtscher 22.02.2021, 05.00 Uhr

Pietro Lo Russo, Patricia Stäheli und Nino Salvatore vor dem Restaurant in Gossau. Bild: Ralph Ribi (9. Februar 2021)

Es sind gerade schwierige Wochen für die Gastronomen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres mussten sie wegen der Coronapandemie die Türen schliessen, im Moment können sie keine Gäste bewirten. Und nach den Entscheiden des Bundesrates diese Woche dürfte das auch noch einige Zeit so bleiben. Das hindert Patricia Stäheli, Pietro Lo Russo und Nino Salvatore aber nicht daran, just in diesen unsicheren Zeiten die Eröffnung eines neuen Restaurants in Gossau zu planen. Salvatore sagt:

«Irgendwann ist Corona vorbei. Und dann wollen die Leute wieder auswärts essen gehen.»

Das Trio übernimmt das Restaurant Pizza Sontoro zum alten Bahnhof und dazugehörige Hotel an der Herisauerstrasse. Dort hat das bisherige Team um Mario Santoro am vergangenen Samstag zum letzten Mal gekocht. Man müsse das Lokal wegen der Coronakrise und der Krankheit des Geschäftsführers «schweren Herzens» schliessen, schreiben sie auf Facebook.

Ein Haus mit einer langen Geschichte Nicht nur bei den Pächtern des Restaurants und des Hotels zum Alten Bahnhof steht ein Wechsel bevor, sondern auch bei den Inhabern der Liegenschaft. Diese befindet sich seit 1929 im Besitz der gleichen Familie. Damals wurde es von Albert Rohner-Müller gekauft. «Seine sympathische, liebenswürdige Art und seine Originalität half ihm im Nu, Freunde und Kunden zu erobern», heisst es in einem alten Zeitungsartikel. Und weiter: «Seine Frau Gemahlin, wer von den alten Gossauern kannte sie nicht? Die Tante Julia? Wer erinnert sich nicht an Theateraufführungen im grossen Bahnhofsaal?» Lange wirtete die Familie selber darin, bis 1980, 30 Jahre lang Paul und Doris Rohner-Surbeck. Seither wird die Liegenschaft vermietet. Die Aufgaben der Inhaberin der Liegenschaft übernimmt nun die nächste Generation der Familie. (mbu)

Anfang Mai soll es dann als Ristorante Donatello neu eröffnet werden, das Hotel wird weiterhin den Namen Zum alten Bahnhof tragen. Stäheli, Lo Russo und Salvatore kennen sich aus dem Ristorante Acquarello an der Davidstrasse in St.Gallen. Salvatore ist der Inhaber und Geschäftsführer des Lokals. Lo Russo arbeitete in der Küche, Stäheli im Service. Dort lernten sich der 29- und die 24-Jährige kennen und lieben. Heute wohnen sie zusammen in Gossau.

Aufgewachsen in einer Pizzeria

Es sei schon immer sein Traum gewesen, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, sagt Lo Russo. Er habe sich das Ziel gesetzt, sich innerhalb von zehn Jahren nach seiner Auswanderung von Italien in die Schweiz selbstständig zu machen. Nun sind acht Jahre vergangen – und sein Traum wird bald Wirklichkeit. Gute Mitarbeiter lasse man nicht gerne gehen, sagt Salvatore. Als er gehört habe, dass sich Lo Russo und Stäheli selbstständig machen wollen, habe er darum angeboten, ihnen dabei zu helfen.

Erfahrung dafür bringt Salvatore genügend mit. Er ist in Italien in einer Pizzeria aufgewachsen, das Ristorante Acquarello hat er vor zehn Jahren übernommen. Und wenn es offen ist, läuft es noch immer sehr gut. Im Tagesgeschäft wird sich Salvatore indes zurückhalten, dieses überlässt er Stäheli und Lo Russo. «Sie stehen im Vordergrund. Ich engagiere mich im Hintergrund und sorge dafür, dass das Restaurant funktioniert», sagt Salvatore.

Italienische Küche mit einem internationalen Touch

Man habe ein eigenes Konzept dafür erarbeitet, betont er. «Das Donatello soll ein Restaurant für Gäste sein, egal ob Familien oder Geschäftsleute, die echte italienische Küche lieben.» Man wolle ihnen innovative und anspruchsvolle Gerichte anbieten. «Italienische Küche mit einem internationalen Touch», wie Salvatore und Lo Russo sagen. Der Fokus liege aber klar auf italienischen Gerichten. Die Pasta wird selber gemacht, es werden frische Zutaten verwendet. Auch Pizzen sind weiterhin im Angebot. Dazu Fleisch, unter anderem vom heissen Stein, und Fisch. Am Mittag sollen zehn Menus angeboten werden.

Bevor es im Mai losgeht, wird das Lokal noch renoviert. Die Struktur bleibt zwar die gleiche. «Es gibt aber ein totales Facelifting», sagt Salvatore. Die neuen Pächter wollen mehr italienisches Flair hineinbringen. Im Restaurant hat es 130 Plätze, draussen rund 40. Dazu kommen das Hotel mit zwölf Zimmern und eine Wohnung. Geplant sei ein Self-Service-Hotel, um die Personalkosten im Griff zu haben.

Das Team ist voll motiviert

«Wir glauben daran, dass das Ristorante Donatello ein Erfolg wird», sagt Salvatore. Das Potenzial sei da, die Lage des Lokals gut. Allgemein scheint Salvatore ein unverbesserlicher Optimist zu sein. Auf die Frage, wie schlimm der zweite Lockdown für das «Acquarello» sei, sagt er: «Nicht schlimm. Wir planen langfristig und denken positiv.» Das gilt auch für das neue Restaurant in Gossau. Am Anfang werde noch nicht alles klappen, sagt Salvatore, das wisse er aus Erfahrung. Doch mit jedem Tag werde man routinierter. Lo Russo sagt:

«Wir sind jedenfalls voll motiviert.»