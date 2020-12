GAstronomie Teddybären, Glühwein und Open-Air-Fondue: Diese St.Galler Wirte geben trotz misslicher Lage alles für den Adventszauber St.Galler Gastronomen befürchten, dass der Bundesrat die Sperrstunde auf 19 Uhr festlegt. Die neuen Regeln seien «ein doppelter Schlag ins Gesicht». Trotzdem scheuen einige keinen Aufwand, um etwas Feststimmung aufkommen zu lassen. Nach dem «Süd» lädt auch das «Concerto» zu Speis und Trank unter freiem Himmel ein. Melissa Müller 11.12.2020, 05.00 Uhr

Das St.Galler Restaurant Concerto sucht mit der Bestuhlung im Freien neue Lösungen.

Bild: Ralph Ribi (9. Dezember 2020)

Es weihnachtet sehr rund um die Bars und Cafés am Oberen Graben. Obwohl die Gastronomen um ihre Existenz bangen, geben sie alles, um Feststimmung zu verbreiten: Vor dem Restaurant Marktplatz lädt ein Fondue-Zelt zur Einkehr ein, geschmückt mit Teddybären mit Engelsflügeln, Kerzen und Kuhfell.

Das Team der Süd-Bar hat zum vierten Mal seinen Glühweinwald aufgebaut, ausstaffiert mit einer beheizten offenen Hütte, glitzernden Tannenbäumen, einer Kutsche und zwei ausrangierten Gondeln aus den Flumser Bergen.

Edler Holzbau mit gedeckter Veranda

Vor dem Café Blumenmarkt steht erstmals ein Holzhaus mit 32 Sitzplätzen. «Ich wollte kein normales Chalet», sagt Thomas Hauser, der Chef des Cafés. Der Holzbau mit gedeckter Veranda sei «in schönster Zimmermannsarbeit» von der Firma Atebo in Steinach angefertigt worden.

Das Café Blumenmarkt hat in ein stattliches Chalet mit Veranda investiert.

Bild: Ralph Ribi (9. Dezember 2020)

Da Hauser den temporären Anbau alle Jahre wieder verwenden kann, soll sich die Investition langfristig rechnen. Der Geschäftsführer hatte den Anbau schon im Sommer geplant, weil er ahnte, dass es kein gewöhnlicher Winter werden würde. Und dass die Abstandsregeln noch lange gültig sein könnten.

«St.Gallen hinkt einen Schritt hinterher»

Es sind harte Zeiten für die Gastronomie. Vor Corona sassen im Blumenmarkt oft 100 Menschen Schulter an Schulter; jetzt sind nur noch 44 Gäste aufs Mal zugelassen. Hauser sagt:

«Es tut weh, dass wir Stammgäste wegschicken müssen.»

Obschon der Kanton die Sperrstunde am Mittwoch auf 22 Uhr festgelegt hat, rechnet Thomas Hauser damit, dass der Bundesrat heute die Schliessung um 19 Uhr beschliesst. Bereits am Dienstag hat er mitgeteilt, dass er diese Massnahme prüfe. «Der Bund hat seine Ankündigungen bis jetzt immer wahr gemacht, und St.Gallen hinkt immer einen Schritt hinterher», sagt Hauser. Ausserdem fordere der Regierungsrat, dass der Bundesrat wieder die ausserordentliche Lage ausruft und somit das Heft in die Hand nimmt. «Darum bereite ich mich jetzt auf 19 Uhr vor und schreibe die Arbeitspläne für meine 30 Mitarbeiterinnen um.»

Die Kassen klingeln erst am Abend

Er verstehe, dass man die Pandemie in den Griff bekommen muss, sagt Hauser. Da müsse man grösser denken. «Niemand will zurzeit in einem Spital arbeiten.» Aber die Gastronomie leide stark und benötige Unterstützung. Denn die meisten Speiserestaurants würden ihren Umsatz vor allem am Abend machen und damit die günstigeren Mittagessen querfinanzieren. Auch das Café Blumenmarkt erwirtschaftet einen Grossteil seines Umsatzes am Abend. Hauser sagt:

«Die neuen Regeln sind ein doppelter Schlag ins Gesicht.»

Auch Ruedi Gamper, der Betreiber des «Süd», rechnet damit, dass der Bundesrat heute durchgreift. «Natürlich hoffe ich das nicht, aber ich gehe davon aus. Es wäre besser, wenn der Bund die Kantone machen liesse. Denn unser Regierungsrat Bruno Damann macht einen super Job. Als Arzt bleibt er sachlich.»

HSG-Studenten philosophieren im Schneetreiben

Der Glühweinwald des Café Süd ist gut besetzt, etwa 30 junge Leute amüsieren sich hier an einem Dienstagabend, trinken und flirten. Die HSG-Studenten Lea und Jeremy sitzen unter einem Sonnenschirm, während Schneeflocken herumwirbeln. «Ich bin ein Fan des Glühweinzaubers», sagt Jeremy. «Der Zauber fehlt mir», sagt Lea. Doch die Menschheit habe schon Schlimmeres überstanden, wie den Zweiten Weltkrieg. «Ausserdem ist ein Coronajahr nicht lang, auf die Länge eines ganzen Lebens hinaus betrachtet», sagt die junge Frau.

Studienfreunde geniessen Glühwein und Schneeflocken im «Süd». Bild: Melissa Müller (8. Dezember 2020)

In einer Gondel hocken drei weitere HSG-Studenten, aus der Romandie. «Ich bin froh, dass man hier noch ausgehen kann, in der französischen Schweiz ist längstens alles dicht», sagt einer.

HSG-Studenten aus der Romandie: In ihren Kantonen sind die Bars bereits zu. Bild: Melissa Müller (8. Dezember 2020)

Die Bedienung im «Süd» kontrolliert streng, ob man eine Maske trägt. Diese darf man nur abnehmen, wenn man sich setzt. «Wir machen das Beste aus der Situation», sagt Chef Ruedi Gamper. Normalerweise hätten sich pro Tag 600 Leute in seinem Glühweinwald getummelt, jetzt sind es höchstens 100. Er hofft, dass er die Bewilligung, die er bis Ende Januar hat, verlängern kann.

«Restaurants beleben die Stadt»

Gamper freut sich, dass auch sein Nachbar vom Café Blumenmarkt mit der grossen Kelle anrichtet: «Wenn die Gastronomen etwas machen, belebt das die Stadt», sagt Gamper, der sich als Vorreiter sieht.

«Früher war jede Bewilligung ein Chrampf. Jetzt sind die Behörden lockerer geworden.»

Das Restaurant Dreilinden hat ein Fondue-Chalet aufgestellt, das «Splügen» lockt abends ab 18 Uhr mit Adventskalender-Projektionen an einer Hausfassade auf dem Pic-o-Pello Platz.

Auch Marko Stojkovic, Geschäftsführer des Restaurants Concerto bei der Tonhalle, hat sich etwas einfallen lassen. Er nutzt den Platz draussen für eine «Winter-Lounge» mit Wolldecken auf den Stühlen, Schaffellen, Feuerschale, Fondue unter dem Sternenhimmel. Auch ein «Winterzauber» wird draussen serviert: ein heisser Apfelmost mit Amaretto, Schlagrahm und Zimt.

Die Winter-Lounge des Restaurants Concerto.

Bild: Arthur Gamsa (8. Dezember 2020)

Der 34-Jährige, der zuvor im «Rossbüchel» auf dem Fünfländerblick wirtete, hat das «Concerto» im September übernommen.

«Es war ein holpriger Start.»

Denn das Lokal mit dem verglasten Wintergarten lebt vom Theaterbetrieb: Das Publikum kehrt jeweils vor und nach der Vorstellung im «Concerto» ein, auf einen Apéro oder Schlummertrunk oder um etwas zu essen. Darunter, dass nur noch 50 Personen pro Vorstellung zugelassen sind, leidet auch das «Concerto» schon länger. Nun hat das Theater mitgeteilt, dass es seinen Spielbetrieb voraussichtlich bis 20. Januar einstellen wird. Marko Stojkovic ist besorgt. Und hofft, dass die Sperrstunde auf 22 Uhr angesetzt wird. «Ich warte auf bessere Zeiten.»