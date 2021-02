GASTRONOMIE Gartenbeizen bleiben trotz Traumwetter geschlossen: Das sagen die St.Galler Wirtinnen und Wirte Der Bundesrat blieb am Mittwoch hart: Gastronomiebetriebe dürfen Anfang März ihre Gartenterrassen nicht öffnen. Eine Umfrage zeigt: Bei den Wirtinnen und Wirten in der Stadt St.Gallen löst dieser Entscheid gemischte Reaktionen aus. Diana Hagmann-Bula, Marlen Hämmerli, Luca Ghiselli 26.02.2021, 18.17 Uhr

Die Tische und Stühle bleiben leer – seit Wochen.

Bild: Ralph Ribi

Ruedi Gamper, Wirt der Süd-Bar. Bild: PD

«Blödsinn.» Mit diesem Wort umschreibt Ruedi Gamper die Tatsache, dass er mindestens bis am 22. März warten muss, um Gäste auf der Terrasse der Süd-Bar bewirten zu dürfen. Er verstehe den Entscheid des Bundesrates nicht, er vermisse die Logik dahinter. «In den Zügen drängen sich die Menschen, Betriebskantinen dürfen weiter offen haben. Aber vor anderen Restaurants dürfen wir nicht einmal unter Einhaltung des Schutzkonzepts sitzend etwas trinken.»

Besonders gross ist Gampers Unverständnis an sonnigen Wochenenden wie diesen. «Supergut» würde sein Geschäft nun rentieren, ist er überzeugt. Wenn die Landesregierung heute entscheiden würde, dass Gastronomen ihre Terrassen morgen bedienen dürften: Gamper wäre bereit.

«Wir hatten genug Zeit, um das Mobiliar für draussen vorzubereiten.»

Die Bar, die Stühle, alles geputzt. «Nicht einmal, mehrmals.»

Obwohl er gerne mehr hätte: Gamper muss sich mit Take-away begnügen. Er bietet samstags und sonntags Longdrinks für Erwachsene an, Sirup für Kinder. Konsumation: stehend, maximal zu fünft, mit mindestens eineinhalb Meter Abstand. Die ersten Wochenenden des Jahres mit frühlingshaftem Sonnenschein hat er sich anders vorgestellt.

Martin Kappenthuler, Mitglied der Geschäftsleitung des Hotels und Restaurants Militärkantine, hingegen ist kein Fan von der Idee, die Terrassen nun schon zu öffnen. Bis am Mittwoch sei es zwar schön, ja. Aber danach könnte es wechselhaft werden: ein Tag Sonne, ein Tag Regen, ein halber Tag Sonne, ein halber Tag Regen. «Es ist erst Februar. Ich bin ganz sicher, dass es nochmals schneien wird. Dieser Flickenteppich rentiert sich nicht für uns. Wir öffnen lieber ganz, dafür etwas später», sagt er.

Die «Militärkantine» am Rand der Kreuzbleiche. Bild: Benjamin Manser

Sein Betrieb sei kein Ausflugsrestaurant, das mal 120 Gäste bewirten könne, am nächsten Tag keine. «Bei uns kommt nichts aus dem Tiefkühler. Wir kochen frisch und viel mehr als Pizza und Pommes. Davon hatten viele in den letzten Wochen ohnehin genug. Sie freuen sich auf ein richtiges Essen», sagt Kappenthuler.

Er fühle sich vom Branchenverband wenig getragen:

«Er hätte sich weniger auf Trotzen und Jammern konzentrieren sollen und stattdessen mehr dafür einsetzen, dass wir Geld bekommen.»

Auch wenn die «Militärkantine» Hotelgäste empfangen könnte: Man verzichtet im zweiten Lockdown drauf. Im vergangenen Frühling habe sich gezeigt, dass die Rechnung nicht aufgehe. Wenig Buchungen, aber Personal, das immer vor Ort sein und das Frühstück richten muss. «Wir sind kein Staatsbetrieb. Da darf man ehrlich sein und dazu stehen, wenn die Einnahmen nicht stimmen. Die Gäste verstehen das und warten auf uns.»

Die 35 Mitarbeiter der «Militärkantine» sind in Kurzarbeit, die Geschäftsleitung verzichtet auf einen Teil des Gehalts und gerade wird das Aktienkapital erhöht, damit der Betrieb die nächsten zwei Monate überlebt. Kappenthuler lechzt selber nach Sonne und Frühling: Dennoch wäre es ihm gerade lieber, wenn es draussen in Strömen regnen würde. «Dann wäre diese Terrassendiskussion erledigt.»

Eben sass Claudia Braun, Geschäftsführerin des Restaurants Drahtseilbähnli, noch auf der Terrasse und trank zur Pause einen Kaffee. Zurück am Telefon sagt sie: «Es ist schon sehr schade, dass wir noch nicht öffnen dürfen.» Aber die Hoffnung überwiege. Die Hoffnung auf einen schönen Frühling, einen super Sommer und darauf, dass sie dann auch wieder im «Drahtseilbähnli» Gäste bewirten darf. «Ich glaube, das Bedürfnis ist da», sagt Braun.

Im ersten Lockdown hat das Restaurant Drahtseilbähnli am Fuss der Mülenenschlucht Crowdfunding-Rekorde gebrochen.

Bild: Nik Roth (23. April 2020)

Das zeigt sich am «Take home»-Fenster, dass Braun mit ihrem Team seit Januar betreibt. Auf Bestellung können die Gäste am Samstag- und Sonntagvormittag dort, vis-à-vis der Talstation Mühlegg, Kuchen abholen, Zutaten für Apéros oder Brunchpakete. Seit dem Start verkaufte Braun jedes Wochenende rund 180 Brunchpakete. Am Wochenende des Valentinstags waren es 260 – ein Rekord. Braun sagt: «Es ist wahnsinnig, wie das läuft, und das Feedback ist mega.» Das motiviere sie, in diesen schwierigen Zeiten durchzuhalten.

Claudia Braun ist Geschäftsführerin des Restaurants Drahtseilbähnli. Bild: PD

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben etwas zu tun, sehen einander und die Gäste wenigstens kurz. Unter der Woche ist das Team in Kurzarbeit. Auch Härtefallgelder hat Braun beantragt.

«Wir hoffen sehr darauf, dass diese ausgezahlt werden. Sonst wird es schwierig.»

Braun hofft zwar sehr darauf, am 22. März öffnen zu dürfen. Grosse Vorbereitungen trifft sie aber noch nicht. «Die Angst ist zu gross nach dem, was wir erlebt haben.» Sie und ihr Bruder überlegen aber, was sie auf die Speisekarte setzten könnten, und suchen Weine aus.

«Damit wir dann parat sind und Gas geben können.»

Guido Schildknecht, Mitinhaber der Café Gschwend AG, zögert nicht lange: «Es ist ein Scheissdreck.» Draussen scheint die Sonne, bestes Terrassenwetter, aber das Restaurant Gschwend mit seinem Innenhof muss geschlossen bleiben. Mindestens bis zum 22. März. «Wir würden jetzt schon gerne öffnen, drinnen wie draussen», sagt Schildknecht.

«Es gibt keine Ansteckungen bei uns.»

Kein einziger Gast, kein einziger Angestellter habe sich vergangenes Jahr im Restaurant angesteckt. Deshalb versteht der Mörschwiler nicht, warum die Restaurants schliessen mussten und auch weiterhin zu bleiben müssen.

Guido Schildknecht, Mitinhaber der Café Gschwend AG. Bild: PD

Und jetzt?

«Das Geld wird immer weniger.»

Schildknecht hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und Härtefallgelder beantragt. «Aber das ist schwierig.» Für die mögliche Öffnung Ende März will sich Schildknecht noch nicht vorbereiten. Das Risiko, dass er dann doch nicht öffnen darf, ist ihm zu hoch. Es bleibt also nur: abwarten. Für die Mitarbeiter sei das nicht schön. «Sie vermissen den Kontakt», erklärt Schildknecht. Wenigstens darf die Bäckerei offen halten. Über diese verkauft das Restaurant mittags Take-away-Gerichte. Viele Kunden würden das Essen im Restaurant vermissen. Entsprechend glaubt Schildknecht: «Sie werden zurückkommen.»

Denise Weber, Geschäftsführerin des Kafi Franz im Linsebühl. Bild: PD

Denise Weber, Mitgründerin und Geschäftsführerin des Kafi Franz im Linsebühl, sagt auf Anfrage, sie habe sich keine allzu grossen Hoffnungen auf einen reinen Terrassenbetrieb gemacht. «Wir haben erst ab Mai richtig Sonne in unserem Garten», sagt sie. Abgesehen davon sei eine Terrassenöffnung mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden.

«Was ist, wenn es einen Wetterumsturz gibt? Soll ich dann alle Gäste nach Hause schicken?»

Einen Tag offen, dann wieder zu, dann wieder offen: Das sei keine wünschenswerte Perspektive.

Schliesslich sei es so auch schwierig, die richtige Menge Lebensmittel und Speisen vorzubereiten. Ein reiner Terrassenbetrieb eigne sich eher für Bars, wo man einfach für einen Drink einkehren könne. Ein Speiserestaurant, wie es das «Franz» ist, habe es da ungleich schwieriger, sagt Weber.