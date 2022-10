GASTRONOMIE Sturzflug des «Schwarzen Engels» vorerst gestoppt: Genossenschaftsbeiz sammelt in einem Tag 30'000 Franken Die Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel ist Treffpunkt der alternativen Szene. Finanziell stand sie vor dem Aus. Eine kurzfristige Rettungsaktion lässt nun wieder hoffen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 27.10.2022, 16.31 Uhr

Sind erleichtert, ist der «Schwarze Engel» nicht mehr akut vom Konkurs bedroht: Die Kollektivmitglieder (v. l.) Juli Schlumpf, Peter Wild und Tobit Brühlmann. Bild: Marius Eckert

Peter Wild wirkt am Donnerstagmorgen ziemlich gut gelaunt. Dafür jedenfalls, dass er zusammen mit rund zehn weiteren Personen aus dem Kollektiv die Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel retten soll. Die WC sind schon geputzt, gerade fegt er den Boden, später wird er Essen aus der Bioküche servieren. Hier machen alle alles. Der 29-Jährige schätzt es, in einem gleichberechtigten Team zu arbeiten, auf Augenhöhe, mit allen, auch mit den Besucherinnen und Besuchern. «Wir sind nicht nur Dienstleister, wir schaffen Raum für Begegnungen und Diskussionen. Wir reden selber mit und tauschen uns aus», sagt er. Seit vier Jahren arbeitet der gelernte Schreiner im «Schwarzen Engel». Gast ist er schon viel länger. Eigentlich suchte er nur einen Überbrückungsjob, doch dann hat er sich in den zwei Monaten Probezeit «total verliebt» in die Beschäftigung.

Menschenauflauf nach Hilferuf

Gerade haben Wild und das Kollektiv noch eine Aufgabe mehr. Das Lokal aus der Finanzmisere führen und bis Montagabend 30'000 Franken auftreiben. Noch ahnt er nicht, wie erfolgreich die Rettungsaktion verlaufen wird. Er ist aber bereits optimistisch. Der Grund dafür: der Mittwochabend. Ein paar Stunden zuvor erst hatte das Kollektiv auf Social Media verkündet: «Hilfe! Der ‹Schwarze Engel› ist im Sturzflug.» Das Genossenschaftslokal kämpfe um seine Existenz und stehe unmittelbar vor der Schliessung. Der Betrieb sei in finanziellen Schwierigkeiten wie noch nie zuvor. Könne die massive Überschuldung nicht abgewendet werden, drohe der Konkurs. Das Kollektiv habe es verpasst, frühzeitig zu erkennen, wie schlimm die Situation sei.

«Wir zahlen als selbstverwaltete, semiprofessionell geführte Beiz, die auch durch viel Freiwilligenarbeit funktioniert, gerade Lehrgeld.»

Kurz später ist der «Schwarze Engel» so gut besucht wie schon lange nicht mehr an einem Mittwochabend. Er habe bis Mitternacht mit den Menschen geredet und Fragen beantwortet, sagt Wild. Warum fehlen 30'000 Franken? Warum müssen sie so schnell her, wollen sie wissen. Zwar habe sich mit der provisorischen Rechnung ein Defizit abgezeichnet. «Wir haben aber nicht gewusst, wie hoch es genau ausfällt. Wir haben geglaubt, es geschafft zu haben», sagt Wild. Nun ist klar: Das totale Defizit ist so hoch wie das Eigenkapital. Der Verlust beträgt per Ende Juli 45.'000 Franken, mit jenen aus den Vorjahren beläuft er sich auf 75'000 Franken. «Ist die Bilanz per Stichtag, 31. Oktober, negativ, zwingt uns die Meldepflicht, den Konkursrichter zu kontaktieren», erklärt er weiter. Am Montag hätte das «Engel»-Team ohnehin eine Crowdfunding-Aktion starten wollen. Sie wäre wohl zu spät gekommen. «Uns hat die Tatsache überrumpelt, dass wir die Bilanz schon bis Ende Oktober erstellen müssen.»

Gewachsen an Begegnungen mit Gästen

Besser rechnen, besser planen, mögen Kritiker nun vorwerfen. Aber nicht eine stramme Organisation macht den «Schwarzen Engel» aus, sondern die Gewissheit, dass man hier einen gemütlichen, geselligen Abend verbringen kann, auch wenn man alleine herkommt, sich nicht verabredet hat. Ein Wohnzimmer mitten in der Stadt sei die Beiz, und für manche ein zweites Zuhause. «Ich kenne Menschen, die vier- oder fünfmal pro Woche bei uns sind», sagt Wild. Hier hat man schon vegetarisch und vegan gegessen, als der Ernährungsstil noch nicht in Mode war. Hier kann man fachsimpeln, aber auch Konzerte hören, Lesungen erleben, Feste feiern. Er habe schon viele unvergessliche Gespräche geführt im «Engel», schon viele unvergessliche Menschen mit unvergesslichen Weltanschauungen kennen gelernt. «Sie haben mich persönlich wachsen lassen.»

Die Genossenschaftsbeiz, ein Wohnzimmer mitten in der Stadt St.Gallen. Bild: Marius Eckert

Der «Schwarze Engel» ist mehr als ein Restaurant, mehr als ein Treffpunkt. Er ist eine Institution. «Hampe»Hohl hat 1986, vor über 35 Jahren, den Grundstein dazu gelegt. Er unterschrieb im Restaurant Toggenburg an der Antoniusstrasse in St.Fiden auf einer Serviette einen Vertrag. Und pachtete so mit einem Kollektiv den damaligen «Bündnerhof» im Bleicheli. Die Vermieterin merkte, dass es sich um Linke handelte, und wollte sie wieder loswerden. Deshalb gründeten sie die Genossenschaft Schwarzer Engel, kauften die Liegenschaft an der Engelgasse 22. Um das Gebäude der Spekulation zu entziehen, wie es heisst. Heute gehört das Haus der von der Beiz unabhängigen Genossenschaft «Wohnen und Arbeiten im Schwarzen Engel», das Restaurant mietet sich ein. Gründungsmitglied Hohl sagt:

«Es gab immer wieder Zeiten, in denen wir knapp bei Kasse waren. Dreimal sicher schon.»

Immer seien die Leute solidarisch genug mit der Beiz gewesen, hätten nach jedem Hilferuf mehr Anteilsscheine gekauft. «So sind wir jedes Mal rausgekommen aus dem Tief.»

Diesmal hat vor allem Corona den Finanzen zugesetzt, zuerst der Lockdown, dann gebremstes Beizenvergnügen mit Zertifikat. «Wir spüren die Nachwirkungen bis heute. Es sind noch nicht alle bekannten Gesichter zurück», sagt Peter Wild. Tatsächlich helfe, finanziell gesehen, auch nun der Kauf von Anteilen am meisten, sagt Wild.

«Viele Menschen wollen mit anderen Mitteln helfen. Gut für unsere Stimmung, gut für die Hoffnung.»

Sie bieten an, kostenlos zu kochen. Die Grabenhalle veranstalte eine «Soliparty». Der Verein Rümpeltum werde auf einen Betriebsabend verzichten und seine Kundschaft auffordern, sich stattdessen im «Schwarzen Engel» zu vergnügen. Auch das «Palace» ruft zu Solidarität mit der Genossenschaftsbeiz auf. In dem Rundmail ist zu lesen:

«Was die UBS 2008 für den Bund war, ist der ‹Engel› 2022 für St.Gallen. Lasst uns gemeinsam den Kollaps des St.Galler Linkslebens verhindern.»

Erhältlich sind Anteilsscheine für 100 und 500 Franken. Neu, oder um bestehende Anteile zu erhöhen.

Kampagne läuft weiter

Nach dem Mittagsservice ist Peter Wild aufgedreht. Nicht wegen der stressigen Schicht, betont er. Sondern, weil nun sicher ist: Der «Schwarze Engel» ist nach einem Tag schon gerettet. Die 30'000 Franken sind gesammelt. Sturzflug beendet, zumindest vorerst. «Wir sind die akute Gefährdung los», sagt Wild und atmet tief durch. «Unglaublich, diese St.Galler Solidarität.» Auf wie viele Menschen sich die Rettungssumme verteilt, kann er noch nicht sagen. «Wir zählen und rechnen noch.» Viele hätten mehr als nur einen Anteilschein gekauft, jemand habe sogar 5000 Franken aufgebracht.

Sorgenlos fliegt der «Engel» trotzdem nicht in die Zukunft. Bis vor dem Rettungsruf waren die Gästezahlen tiefer als vor Corona. Man ziehe die Kampagne deshalb nicht zurück, führe sie bis Montag weiter, hat das Kollektiv entschieden. Schliesslich sind da noch immer die Defizite von den Vorjahren. Hat man vor, einige Abläufe zu ändern? Bekannte, die etwas von Gastronomie und Finanzen verstehen, hätten sich anerboten, das Kollektiv zu unterstützen, sagt Wild. «Wir werden Gebrauch davon machen.» Sobald die Spendenaktion zu Ende sei, werde man sich damit beschäftigen, wo Fehler passiert seien. «Es wird auch darum gehen müssen, wie wir den ‹Engel› langfristig finanziell stabilisieren können.» Das Telefon klingelt. Jemand will wissen, wo er auf der Website die Kontonummer der Beiz findet.

