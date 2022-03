Restaurant Scheitlinsbüchel: Seit Mitte März wieder offen

Gastronomie Restaurant Scheitlinsbüchel ist wieder offen: Dieses Trio hat übernommen Das St.Galler Ausflugsrestaurant Scheitlinsbüchel wird neu von drei jungen Innerrhödlern geführt. Die drei sind keine Neulinge in der Stadt St.Gallen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 17.03.2022, 18.00 Uhr

Im Restaurant Scheitlinsbüchel wirten seit Mitte März die Brüder Lukas und Andreas Fuster (von links) sowie Stefanie Ebneter. Bild: Michel Canonica

Andreas und Lukas Fuster kommen aus Eggerstanden, Stefanie Ebneter aus Appenzell. Und die drei haben den gleichen Wunsch: Das Traditions- und Ausflugsrestaurant Scheitlinsbüchel zu erhalten, als Familienbetrieb weiterzuentwickeln und die Gäste glücklich zu machen. Auch mit Spezialitäten aus dem Appenzellerland; mit Chäshörnli und Siedwurst beispielsweise, mit Cordon bleu, gefüllt mit mild-würzigem Appenzellerkäse oder einem Appenzeller Coupe mit Vanille-Glace und Rahmlikör.

Küchenchef ist Lukas Fuster, sein Bruder Andreas ist für den Service verantwortlich. Stefanie Ebneter führt das Restaurant Intermezzo des Tennisclubs St.Gallen, welches das Gastro-Trio am 2. Juli des vergangenen Jahres übernommen hat. «Wir meistern beide Restaurants. Wir sind jung und motiviert», sagen die drei. Im «Scheitlinsbüchel» treten sie die Nachfolge von Peter und Gabriela Fässler an, die das Ausflugsrestaurant zwischen Dreilinden und Notkersegg 24 Jahre lang mit Erfolg geführt haben.

Personalsuche war aufwendig

Der «Scheitlinsbüchel» war an Silvester das letzte Mal geöffnet. Mit den administrativen Arbeiten haben die drei ziemlich schnell begonnen. «Das Restaurant haben wir in den letzten drei Wochen eingerichtet», sagt Lukas Fuster. Das Aufwendigste sei die Personalrekrutierung gewesen.

Wie andere Gastrobetriebe hätten auch sie zu spüren bekommen, dass Personal derzeit dünn gesät ist. Aber sie haben das Personal beisammen und geöffnet. In der Küche arbeiten mit Lukas Fuster vier Köche, zwei Personen sind für den Abwasch und allgemeine Arbeiten zuständig, weitere Mitarbeitende sind im Service tätig. Aushilfen für Gruppenanlässe oder Wochenende seien immer willkommen.

Das Restaurant hat am 17. März wieder geöffnet. Es war seit Silvester geschlossen. Bild: Michel Canonica

Klassische Gerichte, Salate, aber auch Tatar

Küchenchef Lukas Fuster hat zuerst Konditor-Confiseur gelernt und anschliessend eine Kochlehre absolviert. «Den Toggenburger Schlorzifladen mache ich selber», sagt der 25-Jährige und lacht. Der 30-jährige Andreas Fuster ist ebenfalls Koch, hat zusätzlich die Hotelfachschule besucht und war vier Jahre in der Sterne-Gastronomie unterwegs. Unter anderem bei Starkoch Anton Mosimann in London oder «Gault-Millau»-Starkoch Robert Speth in Gstaad.

Die 23-jährige Stefanie Ebneter ist gelernte Restaurationsfachfrau. Sie und die Brüder Fuster haben sich im Erlebnisrestaurant Waldegg in Teufen kennen gelernt. Der «Scheitlinsbüchel» hoch über St.Gallen will nicht als Erlebnisrestaurant, sondern als Ausflugsrestaurant punkten.

Blick aus dem Fenster auf die Stadt St.Gallen mit dem Kantonsspital: Das «Scheitlinsbüchel» liegt zwischen Dreilinden und der Notkersegg. Bild: Michel Canonica

«Wir bieten klassische Gerichte an, bei uns gibt es aber auch ein Lachs- und Rindstatar oder ein Rindsfilet», sagt Andreas Fuster. «Bei uns wird das Rindfleisch für das Tatar von Hand geschnitten», ergänzt Lukas Fuster. Auf der Speisekarte stehen aber auch Salatbowls, ein Siedfleischsalat, vegetarische Speisen und Menus mit Pommes für Kinder. Geplant sei, zukünftig ein Mittagsmenü anzubieten.

Das Restaurant bietet Platz für 50 bis 60 Gäste, draussen und im Wintergarten ist für 120 Personen gestuhlt. Im angrenzenden «Gartenhaus», das sich für Gruppenanlässe oder Feste eignet, gibt es nochmals etwa 50 Plätze. «Die Nachfrage ist gross», sagt Stefanie Ebneter. «Wir haben schone einig Reservationen und letzte Woche haben viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger gefragt, ob wir schon geöffnet haben.» Ab Donnerstag ist geöffnet, Ruhetag ist am Montag und Dienstag. Das Restaurant gehört der Ortsbürgergemeinde St.Gallen.

Am Anfang stand ein Gemüsegarten

Die Brüder Lukas und Andreas Fuster sind beide Köche. Woher kommt ihre Leidenschaft für die Küche? «Wir hatten zu Hause einen grossen Garten mit vielen Gemüsesorten», sagt Andreas Fuster. Sie hätten aus den saisonalen Produkten einfache Gerichte gekocht und Freude am Kochen entwickelt.

Die Frische der Produkte ist ihnen heute noch wichtig: Zu den Fleisch-Lieferanten zählen Petra und Thomas Fäh vom benachbarten Bauernhof Notkersegg. Fisch kommt von der Norwyk-Fischfarm in Weinfelden. Frisch sind auch die Blumen, mit denen die Tische im «Scheitlinsbüchel» dekoriert werden. «Wir sind hier angekommen», sagt Andreas Fuster. Lukas Fuster und seine Freundin Stefanie Ebneter nicken zustimmend.

