Das St.Galler Gasthaus Grütli schliesst seine Türen

Gastronomie «Es zerreisst uns das Herz»: Das Gasthaus Grütli in St.Gallen schliesst nach rund 100 Jahren seine Türen Vier Generationen wirteten im Restaurant Grütli im Quartier St.Fiden-Neudorf. Susanne Tobler-Schnell hielt den Familienbetrieb so lange wie möglich am Laufen. Nun ist gezwungen, das Lokal für immer zu schliessen. Besonders der Abschied von den Stammgästen schmerzt. Davide De Martis Jetzt kommentieren 30.12.2022, 17.00 Uhr

«Das ist das, was ich will und kann»: Wirtin Susanne Tobler-Schnell möchte auch künftig in der Gastwirtschaft bleiben. Bild: Ralph Ribi

«Es zerreisst uns das Herz», sagt Susanne Tobler-Schnell, Inhaberin des Restaurants Grütli. Nach rund 100 Jahren, in denen vier Generationen ihrer Familie im Quartier St.Fiden-Neudorf wirteten, öffnete das «Grütli» am Freitag zum letzten Mal seine Türen. Besonders der Abschied von den Stammgästen schmerzt.

Ein Jahrhundert ist es her, seit die Cousine von Hugo Schnell – Susanne Tobler-Schnells Grossvater – das Gasthaus an der Rehetobelstrasse eröffnet. Das genaue Jahr kennt die heutige Wirtin aber nicht. Später übernimmt Hugo Schnell mit seiner Frau Frida Schnell-Roth den Betrieb. Auf ihn folgt sein gleichnamiger Sohn, nach dessen Tod führt seine Frau Berthy Schnell-Rechsteiner das Lokal weiter. Das Restaurant ist stets gut besucht und hat viele Stammgäste. Aus diesem Grund bittet Berthy Schnell-Rechtsteiner im Jahr 1987 ihre Tochter Susanne in ihr Elternhaus zurückzukehren. Die 20-jährige Susanne Tobler-Schnell ist zu diesem Zeitpunkt bereits in der Gastronomie tätig und hat einen Wirtekurs absolviert.

Susanne Tobler-Schnell und ihre Mutter Berthy Schnell-Rechsteiner. Bild: PD

Gemeinsam sorgt das Mutter-Tochter-Gespann während elf Jahren für das Wohlergehen der Gäste. Vor 24 Jahren gründen sie eine Familien-AG und Susanne Tobler-Schnell übernimmt das Zepter. Bis ins vergangene Jahr stand die 80-Jährige in der Küche. Seit eineinhalb Jahren ist Tobler-Schnell alleine für die Führung des Betriebs zuständig, Personal hat sie keines. Dass sie das «Grütli» jetzt schliessen muss, stimmt sie sichtlich traurig: «Es gibt schlichtweg keine andere Möglichkeit.»

Gäste bleiben je länger, je mehr aus

Obwohl einige der Stammgäste versuchten, sie umzustimmen, ist Tobler-Schnell überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Die Gründe für den Verkauf der Liegenschaft und die Schliessung des Gasthauses sind vielschichtig. «Der Wandel der Zeit hat seine Spuren hinterlassen», sagt die 55-Jährige. Viele ältere Stammgäste seien verstorben oder pensioniert, junge Gäste kommen nicht nach. So bleiben Kundinnen und Kunden aus, die im «Grütli» ihren Zmittag oder Znüni beziehen. Weniger Gäste gebe es auch wegen des Vereinssterbens sowie der Gründung eigener Vereinslokale, sagt Tobler-Schnell.

Der Gang zum Restaurant bleibt besonders bei jüngeren Generationen aus, Lieferservices liegen im Trend und die Plätze in den gutbürgerlichen Restaurants bleiben immer öfter leer. Zudem habe sich die Nachfrage der Gesellschaft geändert, sagt die Wirtin. Veganes, laktose- und glutenfreies Essen sei gewünscht und «die gutbürgerliche Küche nicht mehr angesagt». Die «urchigen» Gäste wünschten sich noch immer ein Stück Fleisch auf dem Teller. Die Anpassung sei sehr schwierig:

«Der Aufwand ist zu gross, der Platz fehlt und die richtigen Mengen sind kaum mehr kalkulierbar.»

Dies sei besonders seit der Pandemie der Fall. Die Besucherzahlen sind schwankend. Auch finanziell hat die Coronakrise dem Familienbetrieb stark zugesetzt. Ein weiterer Grund für die Schliessung sind die hohen Energiepreise. Oft hätten sich Gäste über die Teuerungen beschwert, worauf die Wirtin ihnen mit den Preisen entgegenkam. «Das spürt man in der eigenen Tasche», sagt Tobler-Schnell. Zudem können sich viele Familien einen Restaurantbesuch nicht mehr leisten. Oftmals nehmen Gäste nur noch ein Getränk zu sich, bevor sie wieder gehen. Ihr Fazit: «Man hat den Wirtinnen und Wirten so viel genommen.»

Das Gasthaus Grütli ist bereits 365 Jahre alt und steht unter Denkmal- und Heimatschutz. Bild: Ralph Ribi

Mehr als nur eine Wirtin

Nun blickt die 55-Jährige voller Wehmut zurück auf goldige Zeiten mit vielen Gästen von früh bis spät: «Von Ärzten über Anwälte, Quartiereinwohnern bis hin zu Büezern – es waren alle zu Gast im Restaurant Grütli.» Es sei immer schön gewesen zu sehen, wie die Mittagsgäste zufrieden wieder zur Arbeit gingen. Es wurde gewitzelt und Freundschaften wurden geschlossen. In den vielen Jahren habe es nie Probleme wie Schlägereien oder Polizeiaufgebote gegeben. Oft sass sie bis spät mit den Gästen zusammen.

«Wir teilten Trost und Sorgen miteinander. Teilweise war ich auch Psychologin und Betreuerin.»

Sie konnte fast jeden Gast beim Vornamen nennen. Am Morgen wusste sie bereits, wer welche Zeitung lesen würde und wer doch lieber ein bisschen plaudern wollte.

Mit der Schliessung des Gasthauses Grütli geht nun eine Ära zu Ende. Die Liegenschaft mit Gastzimmern, Gartenterrasse und Parkplätzen – sie ist 365 Jahre alt und steht unter Denkmal- und Heimatschutz – wurde vollständig verkauft und wird künftig anderweitig genutzt. Tobler-Schnell und ihre Mutter dürfen noch dort wohnen, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben. Am Freitag verabschiedete sich die Inhaberin von ihren Gästen und bedankte sich. Für Tobler-Schnell ist klar, dass sie selbst in der Gastwirtschaft bleibt: «Das ist das, was ich will und kann.»

