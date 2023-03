St. Gallen: Quartierbeizen sterben aus

Gastronomie «Quartierbeizen haben heute nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher»: Haben die Lokale noch eine Zukunft? Quartierbeizen drohen von der Bildfläche zu verschwinden. Zuletzt schlossen in St. Fiden der «Hirschen» und das «Grütli». Der städtische Gastro-Präsident spricht über Gründe des Beizensterbens und eine Wirtin verrät, weshalb ihr Lokal überlebt. Carmen Beck Jetzt kommentieren 05.03.2023, 17.00 Uhr

Die Quartierbeiz« Grütli» in St. Fiden musste Ende 2022 ihre Türen schliessen. Bild: Ralph Ribi

Sich am Abend mit Freunden auf ein Feierabendbier um die Ecke treffen oder nach dem Sport noch mit Vereinskollegen einkehren: Die Quartierbeiz ist der Begegnungsort im Wohnviertel. Ein Treffpunkt in der Nähe, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. Dieses Stück Schweizer Kultur droht jedoch verloren zu gehen. «Obwohl dieses für viele Menschen sehr wichtig ist», sagt Peter Bischof, Quartierbeauftragter der Stadt St.Gallen. «Gerade für ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so mobil sind.» Und auch den Vereinen liege «ihr Restaurant» im eigenen Quartier sehr am Herzen. Jedoch haben es die Beizen ausserhalb der Innenstadt seit geraumer Zeit besonders schwer, zu überleben.

Das Beizensterben in den Quartieren ist seit mehreren Jahren zu beobachten. Schon vor der Coronapandemie mussten Wirtinnen und Wirte um ihre Existenz kämpfen. Tendenz steigend. Die «Luzerner Zeitung» berichtete im Januar darüber, dass 2022 mehr Gastronomiebetriebe in der Schweiz den Konkurs anmeldeten, als neue Restaurants gegründet wurden. In der Stadt St.Gallen schlossen vor ein paar Monaten der «Hirschen», ein beliebtes Vereinslokal im Quartier St. Fiden, sowie das «Grütli», ebenfalls in St. Fiden. Beide stellten Ende 2022 den Betrieb ein.

Der Nachwuchs bleibt aus

Die Gründe für das Sterben der Quartierbeizen seien vielfältig, sagt René Rechsteiner, Präsident des Gastroverbands der Stadt St.Gallen. «Zum einen hat sich das Ausgehverhalten der Menschen in den letzten zwanzig Jahren sehr verändert und zum anderen ist der Stellenwert, den Quartierbeizen früher einmal gehabt haben, nicht mehr der gleiche.» Früher habe es pro Quartier etwa sieben oder acht Lokale in der Umgebung gegeben und die Leute hätten sich mit diesen identifiziert. Dies sei heute nicht mehr der Fall.

René Rechsteiner ist nicht nur der Präsident des Gastroverbands, sondern auch der Wirt des «Bierfalken» in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Viele Beizen gingen auch wegen eines Generationenwechsels und einer zu späten oder gar nicht geregelten Nachfolge zugrunde. Berufe in der Gastronomiebranche seien zudem bei jungen Leuten nicht mehr sehr gefragt. «Man arbeitet viel, meistens bis spät abends und an den Wochenenden, das ist anstrengend und alles andere als einfach», sagt Rechsteiner. Die Anzahl derer, die eine Ausbildung im Gastgewerbe anstreben, hat in den letzten Jahren abgenommen.

Auch seien die Gastronominnen und Gastronomen während der Coronapandemie am meisten von den Massnahmen betroffen gewesen. «Man hat praktisch nicht arbeiten können und das Auffangen der dadurch entstandenen Verluste braucht Zeit», sagt Rechsteiner. Die Branche steht aber bereits vor dem nächsten Problem. Das Ansteigen der Preise, besonders im Energiebereich, werde in den nächsten Monaten weitere spürbare Auswirkungen für das Gastgewerbe mit sich ziehen. Dies sei eine grosse Herausforderung für die Wirtinnen und Wirte, sagt der Gastro-Präsident.

Nicht alle Quartierbeizen laufen schlecht

Manche Restaurantbesitzerinnen und -besitzer haben sich diesen Umständen jedoch bereits angepasst und arbeiten zum Beispiel mit weniger Personal. Jaqueline Notz, die gemeinsam mit ihrer Schwester Regula das Restaurant Rose in Bruggen führt, sagt: «Wir haben keine Festangestellten und arbeiten nur mit Aushilfskräften.» Obwohl sie die Pandemie gut überstanden hätten, seien Veränderungen auch bei ihnen zu spüren. Aufgrund dessen, dass sich einige Leute nach wie vor viel im Homeoffice befinden würden, seien zum Beispiel noch nicht alle «Znüni-Gäste» wieder zurück, sagt Notz.

Regula und Jaqueline Notz in ihrer Beiz Rose in Bruggen. Bild: Arthur Gamsa

Aber das Gastronomiekonzept der Schwestern – eine einfache, gutbürgerliche Küche mit frischen Zutaten gepaart mit Gastfreundschaft – scheint in ihrem Betrieb aufzugehen. «Wir haben Stammgäste, ein gut laufendes Mittagsgeschäft und einige Vereine aus der Region, die regelmässig das Lokal für ihre Anlässe reservieren», sagt die Wirtin. Und wenn man Jaqueline Notz nach ihrem Erfolgsrezept fragt, sagt sie ganz klar: «Erst einmal unsere gute Küche. Meine Schwester Regula kocht sehr gut, gibt sich Mühe und hat ein Auge für Details. Ausserdem sind wir offen und herzlich und bedienen unsere Gäste schnell, sodass diese in ihrer Mittagspause keine langen Wartezeiten haben.» All das werde von der Kundschaft seit Jahren geschätzt und trage zum Erfolg der «Rose» bei.

Die kulturelle Entwicklung zu beobachten, Trends zu folgen und kreativ zu sein, sind laut Rechsteiner wichtige Punkte, um im Gastgewerbe auf Dauer bestehen zu können und erfolgreich zu sein. Was auch vielen Wirtinnen und Wirten gelinge. Die gutbürgerliche Küche ist bei ungefähr achtzig Kebablokalen, welche es mittlerweile in der Stadt gibt, zwar in der Minderheit, jedoch sei sie nach wie vor sehr gefragt. Das beweisen Restaurants wie das «Schlössli» in Haggen oder eben die «Rose» in Bruggen. Restaurants, die in Industriegebieten angesiedelt seien, hätten es auch einfacher als solche in den Quartieren. Das «Bistro im Kurt» in Winkeln sei bestens frequentiert und über den Mittag immer voll ausgelastet mit Gästen.

Quartierbeizen profitieren nicht von Tourismus und schönem Wetter

Auch der Tourismus trage seinen Teil dazu bei, dass Restaurants in der Innenstadt mehr Gäste hätten. «Es gibt viele Touristinnen und Touristen in der Stadt St.Gallen, insbesondere im Sommer», sagt der Gastro-Präsident. Ein Pluspunkt, von dem Quartierbeizen nicht profitierten. Bei sehr schönem Wetter gingen viele Leute allerdings in die Berge oder an den See, dann sei es auch in den Städten leerer und in den Quartieren erst recht.

«Dass ein Restaurant trotz schwieriger Bedingungen überlebt und erfolgreich ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab», sagt Rechsteiner. Erfahrene Wirtinnen und Wirte handelten anders als Quereinsteiger. Wobei es auch da viele gebe, die es gut machen würden. Man müsse gastfreundlich und sehr flexibel sein, Chancen nutzen und es bestenfalls besser machen als die anderen. «Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen», sagt Rechsteiner. Auch dann, wenn die Umstände nicht immer einfach seien.