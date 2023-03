Steinach : «Oscis Fischbeiz» hat neue Pächter & täglich geöffnet

Gastronomie «Oscis Fischbeiz» am Steinacher Seeufer soll vom Ausflugslokal zur Stammbeiz werden – im April ist Eröffnung Veronika und Ondrej Lenger sind die neuen Pächter von «Oscis Fischbeiz» in Steinach. Sie eröffnen das Restaurant Anfang April und wollen einiges verändern. Die Fischknusperli aber bleiben. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Veronika und Ondrej Lenger mit ihrem Sohn Ondrej. Das Paar eröffnet am 1.April «Oscis Fischbeiz» wieder. Bild: Judith Schönenberger

Nervös seien sie nicht, sagen Veronika und Ondrej Lenger. Anfang April eröffnet das Paar «Oscis Fischbeiz» in Steinach wieder. «Wir haben natürlich Respekt davor, aber freuen uns schon sehr darauf.» Die beiden haben bereits vier Jahre unter dem vorherigen Pächter Roger Lanker gearbeitet, nun übernehmen sie selbst.

«Es war schon immer ein Traum, unser eigenes Restaurant zu führen», sagt Veronika Lenger. Nun gebe ihnen der Vermieter der Liegenschaft in Steinach eine Chance, obwohl es viele andere Interessentinnen und Interessenten für das Restaurant gegeben habe. Ondrej Lenger war bisher Chefkoch in «Oscis Fischbeiz» und wird diese Funktion weiterhin ausüben, seine Frau Veronika bleibt für den Service verantwortlich.

Ein neues Stammlokal für Steinach

Bis Ende Jahr hatte Gastronom Roger Lanker «Oscis Fischbeiz» gepachtet, Sabine Künnemann leitete das Lokal als Geschäftsführerin. Das Restaurant am Steinacher Seeufer hatte jeweils im Sommer bei gutem Wetter geöffnet. Das ist nun anders. Ab Mai soll «Oscis Fischbeiz» sieben Tage in der Woche geöffnet haben. «Unser Ziel ist es, dass die Leute nicht nur wegen der Fischknusperli und der schönen Lage zu uns kommen.» Das «Oscis» solle zu einem Stammlokal für Steinacherinnen und Steinacher werden, auch dank der konstanten Öffnungszeiten.

Bis Mitte Oktober 2022 war die «Blume» im Zentrum von Steinach ein wichtiger Treffpunkt im Dorf. Das Wirtepaar Monika und Erwin Schönauer verabschiedete sich in den Ruhestand, nachdem es sechs Jahre im Restaurant gewirtet hatte. Für das Restaurant wollen die Liegenschaftsbesitzer aber wieder neue Pächter finden, liessen sie im Oktober verlauten.

Obwohl Lengers «Oscis Fischbeiz» neu ausrichten wollen, würden die Fischknusperli weiterhin auf der Karte stehen. «Zum gleichen Preis wie bisher», versichert Ondrej Lenger. Er bereitet sie nach dem Originalrezept von Oscar Rechsteiner zu. Dieser ist namensgebend für das Lokal am See und hatte es während vieler Jahre unter dem Namen «Seehof» geleitet.

«Die Fischknusperli bleiben ein Highlight, aber wir möchten mit verschiedenen Tagesgerichten und unserer Wochenkarte auch andere Geschmäcker bedienen», sagt Veronika Lenger. Das Paar wünscht sich, dass sein Lokal für Familien, aber auch Firmen attraktiv ist.

Ein Bild von Oscar Rechsteiner erinnert auf dem Tresen an die Wurzeln des «Oscis». Bild: Judith Schönenberger

Das «Oscis» wird fast zum Familienbetrieb

Veronika und Ondrej Lenger haben einen zweijährigen Sohn, der ebenfalls Ondrej heisst. Damit sei «Oscis Fischbeiz» sozusagen ein Familienbetrieb, sagt Veronika Lenger. Ein Vorteil sei auch, dass sie gleich in der Wohnung über dem «Oscis» wohnten.

Veronika und Ondrej Lenger sind beide 30 Jahre alt und kommen aus der Slowakei. Nach der Hotelfachschule arbeitete Veronika Lenger auf Zypern, in Österreich und schliesslich in der Schweiz – immer gemeinsam mit ihrem Mann. «Wir haben uns trotz der Sprachbarrieren hochgearbeitet», erzählt sie. Seit fünf Jahren lebt das Paar nun am Bodensee. «Ondrej ist wegen mir nach Steinach gekommen», sagt Veronika Lenger. Mit Sicht auf den See zu arbeiten, sei sehr schön. «Wir arbeiten da, wo andere Ferien machen.»

Nun hoffen die Lengers, dass zukünftig nicht nur die schöne Lage Gäste in ihr Restaurant lockt, sondern auch die Speisekarte. Dass sie das Restaurant und seine Umgebung bereits kennen würden, sei ein Vorteil. Für die Wiedereröffnung wurden gewisse Einrichtungen erneuert. «Als Roger das Restaurant übernommen hat, hat er aber schon viel Vorarbeit geleistet», sagt Ondrej Lenger. Mit Lanker seien sie immer noch in gutem Kontakt und er habe ihnen bereits den ein oder anderen Tipp geben können.

