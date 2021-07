GASTRONOMIE Empanadas und Antipasti: Im «Bistrot A.Punto» in St.Gallen gibt's von allem etwas Perla Mennillo verwöhnt ihre Gäste im «Bistrot A.Punto» mit einer Mischung aus italienischen-argentinischen Gerichten – eine Idee, die aus ihrem eigenen international-geprägtem Leben entsprungen ist. Rosa Schmitz 04.07.2021, 19.00 Uhr

Die gebürtige Dominikanerin Perla Mennillo ist mit einem Italiener verheiratet und hat eine Vorliebe für Argentinien. Bild: Benjamin Manser



Das neue «Bistrot A.Punto» an der Gartenstrasse 8 am Rande der St.Galler Innenstadt bietet ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Seit Mitte März verwöhnt Gastgeberin Perla Mennillo ihre Gäste mit einer Mischung aus italienischen und argentinischen Gerichten. Für den aussergewöhnlichen Mix gibt es mehrere Gründe: Die gebürtige Dominikanerin wohnt seit 27 Jahren in der Schweiz, ist mit einem Italiener verheiratet und hat eine Vorliebe für Argentinien. Mennillo sagt: