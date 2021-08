GASTRONOMIE Neue Lokale in und um den Spisermarkt: Ein Weingebiet mitten in der Stadt St.Gallen Einen Abend wie in einem Weingebiet verbringen, das ist auch in St.Gallen möglich. Das Viertel rund um den Spisermarkt lockt mit einer neuen Dichte an Weinlokalen. Diana Hagmann-Bula 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuerst einen Drink, dann der Wein: So funktioniert das Konzept der neuen Magnum Wine Bar im Spisermarkt. Bild: Tobias Garcia

Draussen ein Glas Wein nehmen und den Sommer geniessen, der zurückgekehrt ist. Dann nur ein paar wenige Schritte tun, sich in einem anderen Lokal wieder hinsetzen, erneut ein Glas Wein trinken und noch mehr den Sommer geniessen.

Dafür muss man nicht mehr ins italienische Montepulciano oder in ein anderes Weingebiet fahren. Es genügt ein Abend in St.Gallen. Das Viertel rund um Spisermarkt und Brühlgasse hat sich zur Adresse für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber entwickelt. Wo bis vor ein paar Monaten noch das Geschäft Lavka Spielsachen und anderes Schönes für Kinder und ihre Eltern verkauft hat (Burggraben 16), reiht sich nun Weinflasche an Weinflasche. «Es sind Weine, die man in der Ostschweiz wenig oder gar nicht bekommt», sagt Egon Voigt. Vor wenigen Wochen hat er mit seinem Geschäftspartner Edson Nigg den Weinladen Vinoza eröffnet.

Bilder: Tobias Garcia

«Vinoza» führt Weine aus Portugal, Spanien, Italien und Südfrankreich, auch eine Schweizer Winzerin ist vertreten. Beide seien sie passionierte Gastronomen, sagt Voigt. Er hat in der Wirtschaft Zur alten Post und im Wildpark-Restaurant Peter und Paul gearbeitet, zuletzt in der «Waldegg» in Teufen, ehe er vor drei Jahren in den Weinverkauf wechselte. Nigg, ehemaliger Barkeeper, ist seit Jahren als Aussendienstler im Weinhandel tätig. Nicht «typisch gastro» soll «Vinoza» sein, sondern familiär und gemütlich, so Voigt. Wer sich hier ein Glas Wein zum Apéro gönnt und vielleicht eine kalte Platte dazu, soll sich vor allem eines fühlen: wohl. Voigt sagt es und begrüsst einen Stammkunden mit inniger Umarmung.

Mehr Leben dank Mitbewerbern

Mit nach Hause nehmen oder vor Ort geniessen: Wein und Käse im «Unikatessen» an der Brühlgasse. Bild: Tobias Garcia

Nur ein paar Lokale nebenan sitzen die Menschen ebenfalls draussen und begrüssen mit einem Glas Wein den Feierabend. Das Delikatessengeschäft Unikatessen bietet hier seit zwei Jahren Weine aus Ursorten an. Alle aus der Alpenregion, aus Italien, Frankreich, Österreich, der Schweiz. Dazu etwas Käse, frisch geschnitten an der Theke drinnen. Oder Dirndlkirschen. «Dabei handelt es sich um Kornelkirschen, die salzig eingelegt werden. Die Alpenolive sozusagen», erklärt Luis Gubelmann. Jung und Alt, Familien und Alleinstehende würden bei «Unikatessen» einkehren. «Viele schätzen unsere Weine, andere unseren Cappuccino», so Gubelmann, der den Laden mit Nir Sapan führt. Er freut sich über die Neuzuzüger aus der gleichen Branche und sagt:

«Bringt mehr Leben, mehr Durchlauf und neue Kunden.»

Im Hintergrund läuft dezente Jazzmusik.

Zuerst einen Drink, dann der Wein

In der neuen Magnum Wine Bar im Spisermarkt tönt Chill-out-Musik aus dem Radio. Patrick Weber, der auch Mitinhaber der St.Galler Lokale Birreria und Gin City ist, hat einen DJ aus Ibiza engagiert, den er gut kennt. Dieser stellt die Playlist zusammen. Hier tritt man ein in eine in Dunkelbraun gehaltene Welt. Dazu indirektes Licht, das Weine und Spirituosen von ihrer besten Seite präsentiert. Weber pendelt seit 30 Jahren zwischen der spanischen Insel und der Ostschweiz.

An der Bar mixt ein Mann aus Madrid Cocktails. Er serviert Washed Kokos, eine Art destillierte Piña colada, oder einen sehr rauchig-scharfen Drink mit dem mexikanischen Schnaps Mezqal – in einem Totenkopf-Glas serviert. Cocktails in einer Wine Bar? «Das funktioniert gut, wie die ersten beiden Wochen gezeigt haben. Zuerst bestellen die Gäste einen Drink, dann eine kalte Platte oder Humus und dazu ein Glas Wein. Nun müssen die Menschen nach Covid-19 nur wieder lernen auszugehen», sagt Weber. Auch seine Gäste sitzen bei Sonne draussen.

Ibiza, seine zweite Heimat, sei bezüglich Gastronomie weit voraus.

«Es gibt extrem viele Lokale auf dieser kleinen Insel. Die Konkurrenz ist gross. Jeder Restaurantinhaber gibt sich Mühe und hat bestechende Ideen. Das hat mich inspiriert.»

Wer in der Magnum Wine Bar einen Wein trinkt, der ihm nicht mehr aus dem Kopf geht, kann ihn im Magnum Wine Shop nebenan kaufen. Die Aufmachung des Ladens: gleich wie die Weinbar, dunkel und schick. Weber hat das Geschäft an den Weinanbieter Terravigna vermietet und bezieht viele der 165 Sorten für seine Weinbar hier. Sechs Seiten lang, ziemlich klein gedruckt, ist die Karte.

In der Magnum Wine Bar im Spisermarkt gibt es neben 165 Weinen auch Cocktails. Bild: Tobias Garcia

Weber freut sich über die positiven Rückmeldungen. «Menschen von 18 bis 70 waren schon hier, ältere Männer mit schönen Hüten, aber auch Junge im T-Shirt. Oft habe ich gehört: ‹Genau darauf hat St.Gallen gewartet›.» Die Magnum Wine Bar ist denn auch mehr als ein neues Lokal für die Stadt. Es sei ein Flagship-Store. «Wir bessern nun die Kinderkrankheiten aus», sagt Weber. Eine Lüftung, die noch nicht funktioniert, das Kassensystem auf Vordermann bringen. Und dann kann er sich vorstellen, mit Magnum nach München zu expandieren. Dort hat er vor 2,5 Jahren schon eine weitere Gin City eröffnet.

Kleineres Wein-Potenzial als in Zürich

Die Weinhandlung von Philipp Schwander am Burggraben schliesst das neue Weinquartier ab. Seit fünf Jahren erhält man hier Weine aus Frankreich, Italien und Spanien. «Je mehr gute Weinhandlungen es in der Nähe gibt, desto attraktiver wird unser Quartier. Eine tolle Sache! Wettbewerb belebt», sagt Philipp Schwander.

Wettbewerb belebt: In der Weinhandlung von Philipp Schwander am Burggraben freut man sich über die neuen Mitbewerber. Bild: Tobias Garcia

80'000 Kunden zählt er in der ganzen Schweiz, 10'000 im Kanton St.Gallen. «Hier ist das Potenzial und Einzugsgebiet kleiner als in Zürich», weiss Schwander aus Erfahrung. Sein Hauptgeschäft betreibt er in der Limmatstadt. Er wünscht den Neuen alles Gute und hofft, dass sie gut gerechnet haben. Er vergleicht:

«Es gibt über 4000 Weinhändler in der Schweiz. Ein neuer Weinhändler wird so dringend benötigt wie eine weitere Tankstelle oder Pizzeria.»

Und was hält die Stadt selber von der Häufung an Weinlokalen in dieser Ecke St.Gallens? Diese Häufung von Weinbars und -läden sei ein Zufall, zeige aber, dass die Nachfrage nach solchen gastronomischen Konzepten wohl vorhanden sei, sagt Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung. Die Stadt begrüsst ein diverses Angebot, ob Shopping, Gastronomie oder andere Konzepte. «Wichtig ist, dass es der Belebung dient und den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher entspricht. Konsumentinnen und Konsumenten beeinflussen letztlich auch das Angebot.»

Grundsätzlich stelle man fest, dass sich viele neue Angebote zwischen Laden und Gastronomie entwickeln. Diese Entwicklung habe auch mit dem veränderten Konsumverhalten zu tun. «Historisch gesehen war die Altstadt früher vor allem der Ort für Handel und Markt. Heute ist sie noch stärker der Ort für spontane soziale Kontakte und das Zusammenkommen mit Freunden und Bekannten.» Dabei spielt die Gastronomie eine zentrale Rolle. Zuberbühler sagt:

«Sie ist der Ort, wo man zusammensitzt, zusammen isst, trinkt und geniesst. Das Erlebnis Gastronomie und das Treffen von Menschen ist nicht über das Internet bestellbar.»