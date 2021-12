Im März eröffnet an der Signalstrasse in Rorschach ein neues Café

Gastronomie Nach fast drei Jahren Leerstand: Im ehemaligen Café Restaurant Signal in Rorschach eröffnet im März wieder ein Café mit Kinderspielecke Vor rund drei Jahren wurde das Café Restaurant Signal in Rorschach geschlossen. Nun kehrt dort wieder Leben ein: Voraussichtlich ab März wird ein neues Café Kundinnen und Kunden empfangen. Michel Burtscher 22.12.2021, 05.00 Uhr

Hier kehrt bald wieder Leben ein: das ehemalige Café Restaurant Signal in Rorschach. Bild: Michel Burtscher

Im Jahr 2019 schloss das damalige Café Restaurant Signal in Rorschach seine Türen. Der letzte Kaffee und das letzte Einerli waren getrunken worden. Seither stand die Beiz an prominenter Lage leer. Doch wer in den letzten Wochen daran vorbeilief, der konnte nicht übersehen, dass sich hier etwas tut. Es wurde geschraubt und gehämmert. Die Fensterfronten erstrahlen seit kurzem in neuem Glanz, auch innen wurde gebaut.