Das St.Galler Restaurant Toscana wechselt die Besitzer

GASTRONOMIE Nach fast 27 Jahren: Das traditionsreiche St.Galler Restaurant Toscana wechselt die Besitzer – nicht aber das Konzept und den Gastgeber Teo Sia Seit 1995 wirteten Marianne und Teo Sia im Restaurant Toscana an der Lämmlisbrunnenstrasse. Nun haben sie das traditionelle italienische Ristorante an Sam Stephens und Mark Seman übergeben. Am Konzept soll sich aber nichts ändern, und auch Teo Sia wird weiterhin als Gastgeber auftreten. Luca Ghiselli 06.05.2022, 05.00 Uhr

Stabsübergabe im Restaurant Toscana: Marianne und Teo Sia (Mitte) geben nach 27 Jahren das Lokal an Sam Stephens (links) und Mark Seman (rechts) weiter. Bild: Belinda Schmid (2. Mai 2022)

Ist es ein Ende? Ein Anfang? Irgendwie ist es weder noch und irgendwie eben doch, im Restaurant Toscana. Draussen scheint die Sonne, die mächtige Platane vor dem Eingang spendet Schatten. Drinnen wie draussen sitzen keine Gäste. Nicht etwa, weil das Ristorante in Folge der Geschäftsübergabe geschlossen bleibt. Sondern einfach, weil Montag Ruhetag ist. Tags darauf wird das Restaurant mittags und abends wieder voll sein mit Gästen.

Alles wie immer. Immer, das sind in diesem Fall 27 Jahre. Seit August 1995 wirteten Marianne und Teo Sia im Traditionslokal an der Lämmlisbrunnenstrasse 41, einen Steinwurf von der Kantonsschule am Burggraben entfernt. Und doch ist seit Anfang Mai etwas anders.

Marianne Sia muss gesundheitsbedingt kürzertreten. Und für Teo Sia, der 1980 aus Kalabrien in die Schweiz einwanderte, wäre die Führung des Restaurants mit rund 100 Plätzen alleine zu viel geworden.

In die Bresche gesprungen sind Mark Seman und Sam Stephens. Sie betreiben bereits «The Pinch» an der Davidstrasse und haben den ehemaligen «Hogar Español» hinter dem Bahnhof gepachtet, das sie diesen Sommer mit einem neuen Konzept unter dem Namen «Klubhaus» eröffnen wollen.

Im Rahmen einer separaten Geschäftsvereinbarung sind sie ausserdem zusammen mit dem Mitinhaber und Küchenchef Jagpreet Singh am «Radio Mumbai» im «Hörnli»-Gebäude am Marktplatz beteiligt. Und nun betreiben die beiden also auch das Ristorante Toscana.

Ein Glücksfall für beide Seiten

Mark Seman war lange Jahre mit seiner Familie Stammgast beim Ehepaar Sia. «Als ich gehört habe, dass sie aufhören, dachte ich mir: Das darf nicht sein.» Also meldete er sich mit Geschäftspartner Sam Stephens bei der Liegenschaftseigentümerin, der Volkshausgenossenschaft – und erhielt den Zuschlag. Das Ganze geschah mit dem Segen der Sias, die unisono sagen:

«Diese Lösung ist ein Glücksfall für alle Beteiligten.»

Marianne Sia kann so kürzertreten, Teo Sia bleibt weiterhin im Restaurant tätig. Er bleibt Gastgeber, gibt die allseits beliebten Tagesempfehlungen ab und wird auch weiterhin selbstgemachte Teigwaren produzieren. Er betreut sein «Baby» also weiterhin aus unmittelbarer Nähe, nur ohne das unternehmerische Risiko.

Das erste Volkshaus der Schweiz Die Räume des Restaurants Toscana an der Lämmlisbrunnenstrasse 41 haben eine bewegte Geschichte. Die imposante Kopfbaute wurde 1898 von den beiden Architekten Arnold Schmid und Wendelin Heene gebaut. Beide waren alles andere als Unbekannte: Schmid etwa baute in den 1880er-Jahren für den Chocolatier Ludovico «Aquilino» Maestrani das «Marmorhaus» an der Multergasse 31, Heene war 1891 gemeinsam mit Carl Forster Architekt des «Haus Washington» an der Rosenbergstrasse. An der Lämmlisbrunnenstrasse bauten sie im Auftrag des Allgemeinen Arbeiter-Bildungsvereins das erste Volkshaus der Schweiz. Noch heute wird es teilweise als solches genutzt – mit Räumen und Lokalen für Vereine. Auch dass die Gewerkschaft Unia hier ihre St.Galler Büros hat, ist kein Zufall. Die Liegenschaft ist bis heute in Besitz der Volkshausgenossenschaft St.Gallen. (ghi)

Und Mark Seman und Sam Stephens übernehmen einen gut funktionierenden Betrieb, in dem regelmässig drei Generationen gemeinsam an einem Tisch essen. «80 bis 90 Prozent sind Stammgäste», sagt Teo Sia. Laufkundschaft gebe es nur selten. Dafür kommen die, die zum ersten Mal hier sind, fast immer wieder. Seman bestätigt:

«Es gibt sogar Gäste, die innert zwei Tagen dreimal kommen, jedes Mal mit anderer Begleitung.»

Nicht nur die Philosophie, auch das Personal bleibt

Auf die Frage, ob sich auch mittel- bis langfristig nichts ändern soll im «Toscana», antwortet Sam Stephens: «Nein, ausser bei den Öffnungszeiten.» Heute ist das Restaurant sonntags und montags geschlossen, dereinst soll es sieben Tage die Woche geöffnet sein. Gerade am Sonntag haben nur wenige Lokale in der Stadt geöffnet. Sonntag ist Familientag, und das Toscana gerade am Wochenende gut von Familien besucht. «Entsprechend erhoffen wir uns von dieser Anpassung einiges.»

Damit die neuen Öffnungszeiten überhaupt möglich werden, muss aber die heutige Belegschaft ausgebaut werden. Mit der bisherigen, rund zehnköpfigen Crew, geht das nicht. Sie alle werden aber, wie Teo Sia auch, weiterhin im «Toscana» arbeiten. Gerade für die schnelllebige Gastrobranche seien besonders viele treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei – seit einem oder sogar fast zwei Jahrzehnten.

Dass die 60-jährige Marianne und ihr drei Jahre jüngerer Ehemann Teo aufhören würden, steht bereits seit vergangenem Jahr fest. Per Inserat suchten sie eine Nachfolgelösung. Dass diese Nachfolger mit Mark Seman und Sam Stephens nicht nur das kulinarische Erbe der Sias, sondern auch Personal und Inventar eins zu eins übernehmen, damit konnten auch sie nicht rechnen. Seman und Stephens werden eher im Hintergrund tätig sein, sagen die beiden neuen «Toscana»-Pächter.

Und wenn sie nicht im Büro sind, dann vermutlich an einem der weiss gedeckten Tische. Denn auch an ihrem Stammgast-Status dürfte sich in absehbarer Zukunft nichts ändern.

