Lömmenschwil Nach 20 Jahren mit 15 «Gault-Millau»-Punkten: Das Restaurant Ruggisberg schliesst Ende Jahr Auf dem Ruggisberg geht eine Ära zu Ende: Barbara und Werner Nöckl geben ihr erfolgreiches und ausgezeichnetes Restaurant nach 20 Jahren auf. Wo bisher gekocht und gewirtet wurde, entsteht eine Wohnung. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 21.10.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor 20 Jahren sind Barbara und Werner Nöckl nach Lömmenschwil gekommen. Bild: Andrea Stalder (19. Oktober 2021)

Es ist ein idyllischer Ort mit einer traumhaften Aussicht: Die Wirtschaft zum Ruggisberg liegt abgelegen im Grünen in Lömmenschwil. Auf der einen Seite sieht man auf den Bodensee, auf der anderen den Alpstein. Barbara und Werner Nöckl stehen im Garten hinter ihrem Restaurant. Ein wunderschöner Ort sei es, ein Kraftort, sagt sie und zeigt auf einen grossen Baum. «Es gab schon Gäste, die ihn umarmten.»

Doch die Gäste kamen und kommen nicht nur wegen der Aussicht und der Natur. Sondern vor allem wegen der Gerichte, die Werner Nöckl in der kleinen Küche im historischen Restaurant zaubert. 15 «Gault-Millau»-Punkte erreichte er mit seinen Kochkünsten. In den Genuss der ausgezeichneten Speisen kommen die Gäste jedoch nur noch bis Ende dieses Jahres. Denn Barbara und Werner Nöckl haben entschieden, das Restaurant zu schliessen.

Das Wirtepaar trat schon 2019 kürzer

Damit endet auf dem Ruggisberg eine Ära. Warum dieser Schritt? Seine Frau sei vergangenes Jahr pensioniert worden, sagt Werner Nöckl, er dieses Jahr. Bereits 2019 trat das Wirtepaar kürzer und öffnete das Restaurant seither nur noch freitags und samstags sowie für Anlässe.

«Wir wollten nicht krank aufhören, sondern auch den nächsten Lebensabschnitt noch gesund geniessen.»

Zudem hätten sie ein sehr schönes Anwesen, das Pflege brauche.

Eine familiäre Nachfolgelösung ergab sich nicht. Die beiden Söhne seien selbstständig und hätten es gut, sagt Werner Nöckl. Verpachten wollten sie das Restaurant nicht. Mit Corona und den Massnahmen habe der Entscheid nichts zu tun, betont er. «Uns geht es nicht schlecht wegen Corona. Wir hatten zuvor eine sehr erfolgreiche Zeit.» Gleichzeitig sagt er aber auch: «Wegen Corona setzen wir den Entscheid nun früher um als geplant.»

Kauf war für sie ein Glücksfall

Denn eigentlich wollte das Wirtepaar das Restaurant noch ein bisschen länger offen halten, über das Pensionsalter hinaus. «In dem Rahmen, den wir ohne Personal bewältigen können», sagt Werner Nöckl. Sprich: an Wochenenden und für kleinere Anlässe. Doch die Situation in der Gastronomie habe sich durch die Coronapandemie verändert, vor allem für Restaurants auf dem Land sei es schwieriger geworden. Er betont:

«Die jetzige Lösung ist wunderbar für uns.»

Wunderbar waren für das Ehepaar auch die letzten 20 Jahre in der Wirtschaft zum Ruggisberg. 2001 kauften Barbara und Werner Nöckl das Restaurant und machten es zu einer prominenten Adresse in der Ostschweizer Gastrolandschaft. Ein Glücksfall sei der Kauf gewesen, sagen sie. Über die Jahre haben sie viel gemacht am Haus, auch baulich. Das zahlte sich aus.

Ausgezeichnet als «Historischer Landgasthof des Jahres»

Die Wirtschaft zum Ruggisberg wurde 1895 als sonntägliches Ausflugsziel im Biedermeierstil gebaut. Der Hofraum zwischen Wirtschaft, Scheune und Schopf diente im Sommer als Gartenbeiz. Bis in die 1980er-Jahre wurde die Ausflugsbeiz von der Familie Baumann betrieben. Drei Jahre nach dem Kauf durch die Nöckls erhielt das Restaurant die Auszeichnung «Historischer Landgasthof des Jahres» für die «Erhaltung eines traditionellen Landgasthofes im denkmalpflegerischen Sinn».

Die Wirtschaft zum Ruggisberg wurde 1895 im Biedermannstil erbaut. Nebenan die Scheune, das zum Eventlokal umgebaut wurde und in dem Barbara und Werner Nöckl heute wohnen. Bild: Andrea Stalder (19. Oktober 2021)

Im Jahr 2010 bauten sie die alte Scheune zum Eventlokal um. «Das gab mehr Komfort für die Gäste und wir konnten sie das ganze Jahr über nutzen», sagt Barbara Nöckl. Genutzt wird sie auch jetzt, einfach anders. Die Restaurantmöbel kamen raus und Wohnmöbel rein. Nun wohnen Barbara und Werner Nöckl in der Scheune. «Es ist wie in einem Loft.» Auch das Erdgeschoss des Hauses, in dem sich heute das Restaurant und die Küche befinden, soll künftig zu einer Wohnung werden – so wie früher.

Unzählige Familien feierten auf dem Ruggisberg

Die positiven «Gault-Millau»-Kritiken hätten sie immer gefreut. Auch wenn sie kein einziges Mal herausgefunden hätten, wer die Test-Esser waren, sagt Barbara Nöckl und lacht. Was ist das Erfolgsrezept? Werner Nöckl sagt:

«Ich koche nur, was ich selber gern esse.»

Bei ihm gebe es «schnörkellose Gerichte mit frischen Zutaten». Das Angebot sei eher klein gewesen, dafür habe er es so oft gewechselt, wie er wollte. «Es gab selten eine Woche, in der auf der Karte das Gleiche stand wie in der Vorwoche.»

Das Wirtepaar hat in den vergangenen 20 Jahren auf dem Ruggisberg viel erlebt. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihnen beispielsweise ein Anlass mit Modeschöpfern aus ganz Europa. Aber auch die vielen Familienfeste bei Jahres- und Geburtstagen, goldenen und diamantenen Hochzeiten, Taufen und Konfirmationen. Taufen habe sie immer besonders schön gefunden, sagt Barbara Nöckl. «Es war toll, mehrere Generationen miteinander feiern zu sehen.»

Werner Nöckl wird weiterkochen – einfach in privatem Rahmen

Mit einem tränenden Auge schauen sie auf das Erlebte zurück, freuen sich nun aber gleichzeitig mit einem lachenden Auge auf den nächsten Lebensabschnitt. Auf mehr Zeit fürs gemeinsame Wandern oder Skifahren und auf mehr Zeit für Familie und Freunde. Den Ausgleich zur Arbeit holten sie schon bisher in der Natur. Die Arbeit in der Natur sei meditativ, sagt Barbara Nöckl. Früher hatten die Nöckls schottische Hochlandrinder, die sie dann selber verwertet haben. Noch immer stehen im Garten Zwetschen- und Nussbäume.

Barbara und Werner Nöckl betonen:

«Wir möchten uns bei unseren Gästen bedanken für die tollen Begegnungen und die berührenden Momente.»

95 Prozent der Gäste würden sie persönlich kennen. Viele seien zu Freunden geworden. Und einige von ihnen werden auch in Zukunft in Genuss von Werner Nöckls Kochkünsten kommen – einfach in privatem Rahmen. «Wenn wir sie einladen», sagt er und lacht. Denn eines ist klar: Er wird weiterkochen, auch wenn das Restaurant geschlossen ist.

Haben künftig mehr Zeit fürs Wandern und Skifahren: Barbara und Werner Nöckl im Garten hinter dem Restaurant Ruggisberg. Bild: Andrea Stalder (19. Oktober 2021)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen