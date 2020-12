gastronomie Mit Weihnachtskugeln statt Heizpilzen: So kämpfen Beizer am See ums Überleben im Coronawinter Not macht erfinderisch: In der Region Rorschach haben sich Restaurants und Bars für den Coronawinter einiges einfallen lassen. Nicht alle entscheiden sich für Heizstrahler im Freien – auch aus finanziellen Gründen. Jolanda Riedener 03.12.2020, 05.00 Uhr

Das Restaurant und Hotel Weisses Rössli in Staad hat aufblasbare Weihnachtskugeln anfertigen lassen: Drinnen haben bis zu zwölf Personen Platz. Bild: PD

Die Coronafallzahlen sinken zwar wieder, Firmenessen, Familienfeste oder Silvesterpartys wird es dieses Jahr aber wohl auch in der Region Rorschach nicht geben. Für die Gastronomen, die in diesem Jahr ohnehin schon unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden, ist das keine erfreuliche Entwicklung. Um wegbrechende Umsätze immerhin etwas aufzufangen, wollen einige von ihnen die Kunden auch in der kalten Jahreszeit im Freien bewirten.



Heizstrahler etwa, wie sie in St.Gallen oder anderen Schweizer Städten zum Einsatz kommen, wird der Rorschacher Stadtrat in diesem Winter ebenfalls erlauben. Stadtpräsident Röbi Raths sagt: «Dieses Thema ist auch bei uns aktuell und es gibt einige Interessenten.»

Der Stadtrat werde jeden Fall einzeln anschauen und prüfen. Statt einem normalerweise nötigen baurechtlichen Verfahren erteilt der Stadtrat unkompliziert und in einem abgekürzten Verfahren die nötigen Bewilligungen. Für Röbi Raths ist aber auch klar: Heizpilze und Wärmestrahler werden in Rorschach nicht dauerhaft zum Stadtbild gehören. Vielmehr seien die Massnahmen als Ausnahme für diesen Winter gedacht.



Ideen wären da, an der Umsetzung hapert es

So hat sich zum Beispiel die Café/Bar Treppenhaus schon seit längerem mit dem Gedanken befasst, wie es sich die Gäste auch im Winter draussen gemütlich machen könnten. «Die Leute wollen sich trotz Pandemie treffen und ihre sozialen Kontakte pflegen. Das geht draussen am besten und ohne Risiko», sagt Geschäftsführer Samuel Baumann. So entstand die Idee, eigens Öfeli für die grosse Terrasse in Richtung Kirchplatz anfertigen zu lassen. Sie wären mit Holz beheizbar und der Rauch würde über einen Kamin geleitet.



Aus der Idee wird nun aber nichts. Laut Samuel Baumann hat das mehrere Gründe. Einer davon sei, dass das «Treppenhaus» wochenlang keine Antwort von der Stadt zur Anfrage erhalten habe. Er habe erst mündlich nachgefragt, dann schriftlich ein Konzept eingereicht. Bis er die Bewilligung schriftlich in der Hand hielt, seien fünf Wochen vergangen. Würde er jetzt, Anfang Dezember, die Heizöfen bestellen, wären sie wohl erst Ende Jahr fertig. Baumann sagt:

«Zu spät und zu teuer, wenn die Konstruktionen nur während einer Saison benutzt werden dürfen.»

Nun greife man vermutlich auf eine Alternative zurück: Zwei Tische werden voraussichtlich im Freien mit Holzöfen beheizt, die man für die Saison ausleihe. Diese müsse das «Treppenhaus»-Team allerdings noch etwas umbauen, damit die Vorgaben des Feuerschutzes eingehalten werden.



Stadtrat will rasch und unkompliziert bewilligen

Eugen Löpfe, Sachbearbeiter Stadtkanzlei, bestätigt auf Anfrage, dass das «Treppenhaus» rund drei Wochen auf eine Antwort habe warten müssen. Das sei aber die Ausnahme und auf unglückliche Umstände im Zusammenhang mit den Stadtratssitzungen zurückzuführen – denn der Rat tagt in der Regel alle 14 Tage.

Löpfe betont wie Raths, dass der Rorschacher Stadtrat mit dem abgekürzten Bewilligungsverfahren den Gastronomen in dieser schwierigen Zeit entgegenkommen wolle und rasch auf Anfragen für Heizpilze oder Ähnliches reagieren wolle. Normalerweise sei das auch innerhalb weniger Tage oder Wochen möglich.



Heizpilze nützen nicht überall

Gedanken über die Anschaffung von Heizpilzen haben sich auch die Wirte des Rorschacher Restaurants Marktplatz gemacht: «Aus finanziellen Gründen haben wir uns aber gegen die Anschaffung entschieden», sagt Geschäftsführerin Sarah Helfenberger. Und weiter:



«Bis wir diese Anschaffung decken können, müssten wir einige Kaffees herauslassen.»

Auch beim nahe gelegenen Restaurant Stars and Stripes sind Heizpilze in der Wintersaison kein Thema: «Wir haben unsere Terrasse schon zugemacht und empfangen unsere Gäste im Lokal oder im Fumoir», sagt Geschäftsführerin Natalia Schillinger. Reto Labhart von der Musigbar Mariaberg verweist ebenfalls aufs Fumoir: «Platz im Lokal haben wir momentan leider mehr als genug.»



Noch keine Anfragen für Heizpilze oder Heizstrahler sind bisher in Goldach eingegangen. In Staad hat sich der Wirt des «Weissen Rössli» etwas ganz Besonderes einfallen lassen, damit es seine Gäste im Freien gemütlich haben.



Weihnachtliche Spezialanfertigung am Staader Bodenseeufer

Das Bodenseehotel Weisses Rössli in Staad verspricht coronakonforme Weihnachtsfeiern für Firmen und Familien. Wirt Stephan Haindl hat auf der Gartenterrasse die weltweit ersten begehbaren Weihnachtskugeln aufgestellt. Die acht aufblasbaren Kugeln in Silber und Gold bieten Platz für zwei bis zwölf Personen.

Die ersten 200 Gäste haben Stephan Haindl und sein Team auf diese Weise schon mit Fondue, Tellergerichten oder Kaffee und Kuchen bewirtet. Die Kugeln können zu verschiedenen Zeitfenstern gebucht werden, auch nachmittags. Haindl sagt:



«Insbesondere unsere Kundinnen sind hell begeistert.»

Die grösste der Spezialanfertigungen ist acht Meter hoch. Das Virus sei aber nicht der Grund für die Anschaffung gewesen. Diese Idee hatte der Wirt schon länger im Hinterkopf. Dennoch sagt er:



«Es passt gut in diese Zeit.»

Nicht nur die Gäste in den Weihnachtskugeln haben Freude, auch vom Restaurant aus biete sich so ein schöner Anblick auf Garten und See.