Neues Restaurant Misnik in St. Gallen eröffnet

GASTRONOMIE «Das Fleisch ist unser Steckenpferd»: Paar eröffnet Restaurant Misnik im ehemaligen Stadtcafé in St.Gallen Unweit des St. Galler Hauptbahnhofs hat das neue Restaurant Misnik eröffnet. Die Geschäftsführer Terry Gähwiler und Selina Zimmer sind auf die Regionalität ihrer Gerichte stolz ‒ und auch privat ein Team. Rosa Schmitz 11.07.2021, 18.00 Uhr

Terry Gähwiler und Selina Zimmer sind nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Lebenspartner. Das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben klappe problemlos, sagen sie. Bild: Ralph Ribi



Kronleuchter, gepolsterte Sessel mit Zierkissen, renaissanceartige Kunst an den Wänden: Das «Misnik» in der Schützengasse 8 in der Nähe des St.Galler Hauptbahnhofs lädt zum Verweilen in einem opulenten Ambiente ein. Gross genug, um nicht eng zu wirken, klein genug, um gemütlich zu sein. Vielen ist das Restaurant noch als «Latini» bekannt, andere reden gar noch vom Stadtcafé (der Schriftzug prangt bis heute an der Fassade) oder als «Atrium», das von Raphael Schenker geführt wurde. Es ist einer der renommiertesten Räume der Stadt. Die neuen Geschäftsführer Terry Gähwiler (35) und Selina Zimmer (31) haben sich das Restaurant jedoch ganz zu eigen gemacht. Der Name ist frei erfunden.



Viel Erfahrung in der Gastronomie: Beide waren mehrere Jahre im «Netts»

Gähwiler und Zimmer arbeiten seit Jahren in der Gastronomie. «Wir haben beide eine klassische Servicelehre absolviert und in diversen Restaurants gearbeitet», sagt Gähwiler. Er selber war zuvor zwölf Jahre im «Netts», seine Partnerin sechs Jahre. Heute sind sie nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Lebenspartner. Ob das Zusammenarbeiten und Zusammenleben nicht zu viel des Guten sei, fragen viele. «Nein, das geht problemlos», sagt Zimmer ohne Vorbehalte.

«Ein Geheimrezept gibt es nicht. Wir sind einfach offen und ehrlich miteinander.»



Das «Misnik» ist ein spannender nächster Schritt für Gähwiler und Zimmer. Ein eigenes Restaurant zu führen, war schon immer ein Traum des Paars. «Das Konzept haben wir seit Jahren im Kopf», sagt Gähwiler. «Es ist so nah an ‹Farm to Table› wie möglich.» Abends können Gäste aus einer Vielzahl von saisonal abgestimmten Vorspeisen wählen, von Tapas bis hin zu Salaten und Suppen, und anschliessend ein Stück Fleisch oder einen Burger geniessen. Gähwiler:

«Das Fleisch ist unser Steckenpferd.»

Die Steaks und Burgerpatties bezieht das Restaurant von der Hinterhof Metzgerei, die eine eigene Rinderherde am Rorschacherberg besitzt. Die Metzgerei legt Wert auf Nachhaltigkeit - genau wie Gähwiler und Zimmer. Auch das Gemüse, das sie servieren, stammt aus der Region. Es kommt von der Gemüsezentrale Tägerwilen.



Gäste wollen etwas Besonderes

Die Standardkarte ergänzt das Paar mit einer wechselnden Mittagskarte. Das ist durchdacht: «Wir sind uns bewusst, dass wir unseren Gästen etwas Besonderes bieten müssen», sagt Gähwiler. Corona habe die Gastronomie verändert. Viele lernten während der Krise selber das Kochen. Einige wurden sogar kreativ in der Küche. Gähwiler:

«Einen Teller Spaghetti mit Tomatensauce zu servieren, reicht nicht mehr.»

Deshalb sei es wichtig, schnell frische Mahlzeiten auftischen zu können. Dafür sorgt Koch Dirk Radecker, mit ihm hat das Paar schon in Degersheim gearbeitet. Dass sie ihn als Koch wollten, sei von Anfang an klar gewesen.



Einen Monat nach der Eröffnung hat das Paar ein gutes Gefühl. «Wir haben es bereits geschafft, viele Gäste zu gewinnen, einschliesslich unserer Zielgruppe», sagt Gähwiler. Unter der Woche verweilen die Gäste auf der Terrasse an der Sonne oder im klimatisierten Raum, um der Sommerhitze zu entfliehen. Am Wochenende kommen sie bereits in grösseren Gruppen. «Es scheint, als würde unser Restaurant gut ankommen», sagt Gähwiler. Darüber würden sich er und Zimmer natürlich freuen. «Manchmal müssen wir uns aber vor Begeisterung selbst kneifen.»