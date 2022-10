Kränzlin St.Gallen geschlossen: Beliebter Kebabladen ist zu

Wahlkarussell Esther Friedli kandidiert für den Ständerat und sagt: «Es ist nicht mein Lebensziel, Bundesrätin zu werden»

Seit dem Rücktritt von Bundesrat Ueli Maurer wird spekuliert, wer die Nachfolge antritt. Der Name der St.Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli fiel immer wieder. Nun erklärt sie in Mels, dass sie in den Ständerat will. Ob sie es schafft, zeigt sich Mitte März.