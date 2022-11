Neues japanisches Restaurant am Bahnhof in St. Gallen

Japanische Feinkost am Bahnhofplatz: «Moshi Moshi» ist neu im Hotel Metropol zu Hause

Während 21 Jahren war das «Au Premier» eine angesehene Adresse in der St.Galler Gastroszene. Mit dem japanischen Restaurant «Moshi Moshi» zieht ein neues Konzept in den ersten Stock des Hotels am Bahnhofplatz.