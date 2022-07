Proper Pizza schliesst nach 6 Monaten, nun gibt's ein Steakhouse

Gastronomie «Ich bin überzeugt von dem neuen Konzept»: Proper Pizza schliesst nach nur sechs Monaten, nun gibt's ein neues Steakhouse in St.Gallen Bei der Liegenschaft am Unteren Graben 1 gibt es schon wieder ein neues Restaurant. Nachdem die Proper-Pizza-Filiale bereits nach wenigen Monaten schliessen musste, meldete sich der Mieter mit einem neuen Konzept zurück: Kürzlich hat an der Adresse das Senso Steakhouse eröffnet. Luca Hochreutener 21.07.2022, 12.00 Uhr

Statt Pizzas gibt es am Unteren Graben nun Steaks. Bild: Sandro Büchler

Am Unteren Graben 1 in der Stadt St.Gallen scheint kein Restaurant wirklich lange durchzuhalten. Ende 2021 schloss die Filiale von Stripped Pizza infolge Lockdown. Begründung: Durch das Home-Schooling käme die Hauptzielgruppe, nämlich die vielen St.Galler Studenten nicht mehr im Restaurant vorbei. Danach versuchte ein neuer Mieter sein Glück an dem Standort. Und es war direkt der nächste Pizzaladen: Proper Pizza. Der St.Galler Ableger der kosovarischen Kette öffnete Ende November seine Türen für die hiesigen Kunden.