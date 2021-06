Gastronomie Gossauer Wirtshaus Ochsen wird ganz zum «Roox»: Ein Blick ins neu gestaltete Restaurant Das Roox Café am Gossauer Ochsenkreisel öffnet nach einem Umbau wieder. Neu mit vielen Pflanzen und Kissen in den Farben Rosa bis Militärgün. Und auf der Rückseite entstand ein kleines Gartenparadies. Rita Bolt 04.06.2021, 17.00 Uhr

Rozan Kafaf kam als Flüchtling in die Schweiz. Nun führt er das «Roox» am Gossauer Ochsenkreisel. Bild: Arthur Gamsa

Ein grosses Foto einer Kuh an der Wand – sie heisst Rosalie – viele Pflanzen, Polster und Kissen in zartem Rosa, Militärgrün und Schokoladenbraun. In der Mitte steht ein über vier Meter langer dunkler Eichentisch. Das Roox Cafe am Gossauer Ochsenkreisel wurde komplett umgebaut und ist jetzt wieder geöffnet.

Nichts ist mehr, wie es einmal war. Verschwunden ist das grosse Wandgemälde der Landsgemeinde, das typisch für den 1707 erbauten «Ochsen» war. «Es ist geschützt hinter der neuen Holzwand und kann jederzeit wieder freigelegt werden», sagt der «Roox»-Inhaber Rozan Kafaf, der mit seinem Bruder Rawez die Roox Group AG gegründet hat. «Roox» sei von seinem Spitznamen Roxi abgeleitet, der grüne Schriftzug symbolisiere einerseits die naturverbundene Schweiz, andererseits sende Grün positive Signale aus.

Sichtbar ist die Natur überall im «Roox»; an der Wand im Eingangsbereich sind grosse Holzrugel angebracht und hängt ein Bild des Säntis, auf die Fensterscheiben sind Kühe mit Glocken gemalt. «Wir widerspiegeln die Schweizer Kultur auf unsere besondere Art und Weise», sagt der 31-jährige Pächter.

Als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen

Rozan Kafaf ist im kurdischen Teil des Iraks geboren. Seine Eltern flüchteten mit ihren drei Söhnen 2000 aus dem Irak über die Türkei und Italien in die Schweiz. «Wir konnten damals kein Wort Deutsch», erinnert sich der Gastronom. Kafafs haben sich dann in Abtwil niedergelassen. Sein Vater sei im Irak ein erfolgreicher Geschäftsmann gewesen. «Als wir in die Schweiz kamen, beharrte er darauf, dass wir die Sprache beherrschen», sagt Rozan Kafaf.

«Wir hatten das Glück, mit Schweizer Kindern aufzuwachsen, und lernten schnell Schweizerdeutsch.»

Ja, sie hätten manchmal kämpfen müssen, aber es habe sich gelohnt und sie gestärkt. Ein Bruder ist in der Fitnessbranche tätig, sein Kompagnon Rawez ist gelernter Metzger und er selber habe die Ausbildung in der Gastronomie und Hotellerie gemacht, habe unter anderem in St.Moritz und in Zürich gearbeitet. Er habe die Rekrutenschule absolviert, sei Offizier und als Oberleutnant in der Milizarmee.

Wegen Wechsel kann er das ganze Haus pachten

2017 hat Kafaf die Lounge im oberen Stock des damaligen «Ochsen» übernommen. «Die Lounge ist beliebt», erzählt er. Schon damals hätte er gerne das Erdgeschoss dazu gepachtet – es war an einen anderen Pächter vermietet. Der Wirtewechsel im vergangenen Jahr habe es dann möglich gemacht, dass er auf den 1. Januar das ganze Haus Ochsen pachten konnte. Cafe, Lounge und im obersten Stock habe es noch Hotelzimmer.

Auch sein jüngstes Unternehmen, sein Design-&-Construction-Büro, sei im «Ochsen» ansässig. Derzeit seien sie mit der Umgestaltung des Restaurants Schoren in St.Gallen in eine Anwaltskanzlei beschäftigt.

Als etwas Besonderes bezeichnet Kafaf den «Rooxgarden» auf der Rückseite des «Ochsen». Es ist eine grüne Oase: Dutzende von Pflanzen blühen, Sitzgelegenheiten bilden viele Holzpaletten mit Kissen. Der Garten ist jeweils bis 22 Uhr bei schönem Wetter geöffnet. An Wochenenden öffnet um 22 Uhr dann die Lounge im ersten Stock. Und das Strassencafé mit Blick auf den Ochsenkreisel ist täglich geöffnet.

Konzept und Speisekarte gleich

Ein Roox Cafe gibt es auch in St.Gallen, im ehemaligen Modegeschäft Hugentobler. Eine Roox Lounge & ein Club befindet sich an der St.Galler Goliathgasse. «Das ‹rooxcafe›-Konzept ist immer gleich», sagt Kafaf. Kuschlige Polster und Kissen, viel Natur, und mit Fotos oder Bildern schaffe man den Bezug zur jeweiligen Region.

Rozan Kafaf und zwei Mitarbeiterinnen im Roox Café an der Poststrasse in St.Gallen.

Bild: Aybüke Köseoglu (27. Juli 2020)

Im St.Galler Roox Cafe gibt es übrigens das Gegenstück des über vier Meter langen dunklen Eichentisches. Auch die Speisekarte präsentiert sich an allen Standorten gleich – sie ist vielfältig und auf Mundart. Spezialitäten sind «Huusgmachti Smashburger» und «Huusgmachti Bowls». «Alle Zutaten können nach Wunsch zusammengestellt werden», erklärt der Gastwirt. Es werde auch täglich ein Mittagsmenu vorgeschlagen. Besonders sei zudem, dass alles nachbestellt werden könne. Der Gast könne so viel essen, wie er möge.

«Bei uns muss niemand hungrig vom Tisch gehen.»

Das habe seine Mutter schon immer zelebriert.

Das «Roox» in Gossau verfügt über eine grosse Küche, genügend Kühlräume und viel Lagerplatz. Rozan Kafaf beabsichtigt deshalb, dass die «huusgmachten» Speisen hier in Gossau vorbereitet werden. Zudem hat er Pläne: Zukünftig soll es auch in anderen Städten Roox Cafes und Roox Lounges geben. Wo das nächste «Roox» öffnet, soll noch ein Geheimnis sein.