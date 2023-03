Rorschach: Die Pfeffermühle hat neu eröffnet

GASTRONOMIE Es gibt wieder Fleisch vom Holzkohlegrill am See: Die traditionsreiche «Pfeffermühle» in Rorschach hat neu eröffnet Nach einer mehrmonatigen Schliessung hat die altehrwürdige «Pfeffermühle» ihre Türen wieder geöffnet. Der neue Besitzer Seyithan Ok möchte dem Restaurant neues Leben einhauchen und mit Steaks aller Art überzeugen. Ambra Elia Jetzt kommentieren 06.03.2023, 19.00 Uhr

Seyithan Ok führt seit Anfang März die «Pfeffermühle» in Rorschach. Bild: Ambra Elia

In Rorschach wird wieder Fleisch am offenen Feuer zubereitet: Die «Pfeffermühle» an der Bellevuestrasse hat neu eröffnet. Anfang März wurden zum ersten Mal wieder Gäste im traditionsreichen Restaurant am See begrüsst.

«Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Steakhouse zu betreiben», sagt der neue Besitzer Seyithan Ok. Sein Name ist kein unbekannter in der Rorschacher Gastroszene. Die Familie Ok pachtet seit über zehn Jahren das Seerestaurant gegenüber von der «Pfeffermühle». Ok ist gelernter Koch und hat sein Leben lang Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt. In der «Pfeffermühle» steht er aber nicht in der Küche, sondern vor den Kulissen im Service. Nebst Ok arbeiten noch zwei Köche im Restaurant.

Der offene Holzkohlegrill ist das Herzstück

Vom klassischen Entrecôte bis hin zum exklusiven Wagyu: Auf der Speisekarte stehen Steaks jeglicher Art. Einen Teil des Fleisches bezieht Ok aus den USA und Argentinien. Der Rest kommt aus der regionalen Metzgerei Blatter. Nebst den Steaks kommen in der «Pfeffermühle» auch Poulets und Crevettenspiesse auf den Grill. Für vegetarische Gäste gibt es Grillgemüse. Zu den Hauptgerichten werden Beilagen wie Trüffelpommes oder Maiskolben serviert. Der Betrieb ist laut Ok gut angelaufen. «Bisher waren alle unsere Gäste sehr zufrieden», sagt er.

Ok war vor einigen Jahren erstmals zu Gast in der «Pfeffermühle». «Ich habe mich sofort in das Lokal verliebt», sagt der 33-Jährige. Vor allem der offene Holzkohlegrill inmitten des Restaurants habe ihm gefallen: «Das habe ich in der gesamten Ostschweiz noch nie gesehen.» Der Grill ist das Herzstück des Restaurants. Er ermöglicht den Gästen, beim Garen ihres Fleisches zuzuschauen. «Fast alle unsere Gerichte werden über dem Feuer zubereitet», sagt Ok. Aus der Küche kämen ausschliesslich die Beilagen.

Ein Lokal mit Geschichte

Der Name und der Holzkohlegrill sind noch dieselben, neu ist nebst dem Besitzer auch die ganze Einrichtung des Lokals. «Das Ziel war, eine exklusive und doch bodenständige Atmosphäre zu schaffen», sagt Ok. Er hat einen Teil der Möbel selbst entworfen und war zwei Monate mit der Renovation des Lokals beschäftigt. Es hat Platz für 40 Gäste und kann auch für Anlässe gemietet werden. Das Restaurant ist dienstags bis samstags jeweils von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Das Lokal wurde komplett neu eingerichtet. Bild: Ambra Elia

Die «Pfeffermühle» hat eine lange Geschichte hinter sich. Während 40 Jahren hatte sich Felix Gut mit dem Steakhouse einen Namen gemacht. Daraufhin war das Lokal für 14 Jahre geschlossen, bis Jose Prieto Castillo 2016 mit spanischen Tapas sein Glück versuchte. Ein Jahr später ist die «Pfeffermühle» mit Wirt Florian Wymann wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Wymann musste das Restaurant letztes Jahr aufgrund der Pandemie schliessen. Nun liegt es an Ok, der «Pfeffermühle» neues Leben einzuhauchen. «Ich möchte in diesem Lokal alt werden», sagt er.