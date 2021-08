Gastronomie «Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen»: Ab September bewirten Désirée Lüchinger und Joel Fässler die Gäste im Mörschwiler «Adler» Das Restaurant Adler in Mörschwil ist in neuen Händen: Ab dem 1. September wirten Désirée Lüchinger und Joel Fässler in der Dorfbeiz. Das neue Wirtepaar bringt reichlich Erfahrung mit. Nach zahlreichen Stationen in verschiedenen Hotels und Restaurants soll der «Adler» nun die letzte sein. Perrine Woodtli 29.08.2021, 17.00 Uhr

Désirée Lüchinger und Joel Fässler führen neu das Restaurant Adler mitten in Mörschwil. Die beiden sagen: «Wir hatten von Anfang an ein gutes Gefühl.»

Benjamin Manser (27. August 2021)

Hellblaue Fassade mit rot-weissen Verzierungen, hübsch angeordnete Blumen auf den Fenstersimsen und ein auffälliger Erker im obersten Stock: Das Restaurant Adler in Mörschwil ist ein Blickfang. Das stattliche Gebäude aus der Mitte des 17. Jahrhunderts befindet sich mitten im Dorf. Nach kurzer Pause können dort nun bald wieder Gäste einkehren.

Im Dezember 2020 teilten die vorherigen Pächterinnen Daniela Müller und Jana Bussert mit, dass sie nach viereinhalb Jahren den «Adler» im Juni abgeben werden. Jetzt übernimmt ein neues Wirtepaar die Dorfbeiz, in der Pächterwechsel in den vergangenen rund 30 Jahren eher die Regel als die Ausnahme waren. Ab dem 1. September heissen Désirée Lüchinger und Joel Fässler die Gäste in «ihrem Adler» willkommen.

Das Restaurant Adler befindet sich mitten im Dorfzentrum, direkt neben dem «Freihof».

Nur noch der Feinschliff fehlt

Dieser ist nicht nur von aussen ein Hingucker, sondern auch von innen. Warme Holztöne dominieren im Restaurant. Das in Türkis gehaltene Schwedenstübli fällt mit einem bunt gemusterten Fliesenboden auf. Die Tische sind gedeckt, alles ist bereit. Fast alles. Hier und da fehle noch der letzte Feinschliff, sagt Désirée Lüchinger. Joel Fässler steht auf einer Holzbank und haut soeben den letzten Nagel in die Wand. Jetzt hängt auch das Kreuz wieder. Zwei Frauen tragen lilafarbene Blumen hinein.

Das neue Wirtepaar hat den ganzen August dafür genutzt, das Restaurant startklar zu machen. Viel geändert wurde nicht. Das Lokal sei in einem sehr guten Zustand, sagen Désirée Lüchinger und Joel Fässler. Das Restaurant, das seit Jahrzehnten im Besitz der Gemeinde ist, wurde erst 2017 renoviert. Lüchinger sagt:

«Wir haben nur unser eigenes Flair hineingebracht.»

Nun können es die beiden kaum erwarten, endlich loszulegen. Die Vorfreude sei gross, sagt Joel Fässler. Ein bisschen angespannt seien sie schon auch, sind sie sich einig. «Aber nicht hypernervös. Nicht mehr.» Denn Désirée Lüchinger und Joel Fässler haben reichlich Erfahrung mit Neueröffnungen.

Das Schwedenstübli.

Aus der Arbeit wurde Liebe

Beide sind schon lange in der Gastronomie zu Hause. Nachdem Joel Fässler, aufgewachsen in Mörschwil, sich in der Wirtschaft zum Löwen in Tübach zum Koch ausbilden liess, ging er mit 19 Jahren nach Australien, wo er in der Küche eines grossen Hotels arbeitete. Nach zweieinhalb Jahren zog es ihn wieder in die Ostschweiz, wo er unter anderem als Sous-Chef bei den Eröffnungen des Hotels Säntispark in Abtwil und des Restaurants Anker in Teufen dabei war.

Danach ging der heute 33-Jährige nach Speicher, wo er das Gasthaus Krone miteröffnete. Dass er immer bei Neueröffnungen seine Hände im Spiel hatte, sei kein Zufall, sagt Fässler. Diese brächten spannende Herausforderungen mit sich.

«Das reizt mich. Ich konnte es mir nie vorstellen, in einem bestehenden Betrieb zu arbeiten.»

In der «Krone» traf er nicht nur auf eine neue Herausforderung, sondern auch auf Désirée Lüchinger. Die Restaurantleiterin und der Küchenchef führten dann vier Jahre lang gemeinsam die «Krone». Joel Fässler sagt:

«Aus Arbeit wurde schliesslich Liebe.»

Auch Désirée Lüchinger bringt viel Gastroerfahrung mit. Die Thurgauerin absolvierte sie in Herisau eine Ausbildung zur Servicefachangestellten. Bevor sie im Gasthaus Krone anheuerte, arbeitete sie zehn Jahre lang im Hotel Hof Weissbad in Appenzell und im «Bären» in Gonten.

Die Tische im «Adler» sind gedeckt. Nur noch die Gäste fehlen.

Die beiden mussten nicht lange überlegen

In den vergangenen zwei Jahren arbeiteten Lüchinger und Fässler wieder getrennt. Sie als Chef de Service im «Brauwerk», er als Küchenchef im «The Pinch» in St.Gallen – beides wieder Neueröffnungen. «Wir haben gemerkt, dass wir es vermissen, gemeinsam zu arbeiten», sagt Joel Fässler. Im Lockdown hatte das Paar dann viel Zeit, um über sich und die berufliche Zukunft nachzudenken.

«Als gebürtiger Mörschwiler bekomme ich immer noch viel mit aus dem Dorf», sagt Fässler. Auch, dass die Gemeinde neue Pächter für den «Adler» sucht. Die beiden erkundigten sich und schauten sie sich im Frühling das Restaurant schliesslich an. Lüchinger sagt:

«Bereits beim Hinausgehen war für uns klar: Das wollen wir machen. Wir hatten sofort ein gutes Gefühl.»

Schon die Mutter servierte im «Adler»

Désirée Lüchinger und Joel Fässler schwärmen vom Charme des Hauses. Mörschwil sei als Restaurantstandort zudem attraktiv. «Es ist ein lebendiges Dorf mit vielen Vereinen. Der ‹Adler› ist vielen hier sehr wichtig», sagt Lüchinger. Auch das Einzugsgebiet sei ideal, ergänzt ihr Partner. Sowohl vom See als auch von der Stadt her sei man schnell in Mörschwil. Ein Vorteil für sie sei zudem, dass der «Adler» das einzige Lokal im Dorf ist, das abends geöffnet hat.

Er kenne den «Adler» schon seit seiner Kindheit, sagt Joel Fässler. Seine Mutter arbeitete einige Jahre lang sogar als Servicekraft dort. «Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen.» Apropos Zuhause. Das neue Wirtepaar arbeitet künftig nicht nur in der Dorfbeiz, sondern wohnt seit Mitte Juli auch gleich darüber.

Der «Adler» ist das einzige Restaurant in Mörschwil, das abends geöffnet hat. Er ist deshalb auch für viele Vereine ein beliebter Treffpunkt.

Gutbürgerliche Küche und Tavolata am Sonntag

Begeistern wollen die neuen Pächter, die von einer Servicekraft und einem Koch unterstützt werden, die Gäste mit einer «für eine Dorfbeiz typisch gutbürgerlichen Küche». So findet man auf der Speisekarte etwa Cordon bleu und Kalbsleberli. Am Abend steht unter anderem jeweils ein Vier-Gänge-Menu zur Auswahl.

Joel Fässler setzt in seiner Küche auf das Prinzip «Nose to tail». Statt nur die guten Stücke eines Tieres zuzubereiten, verwertet er das ganze Tier.

«Das hat für mich mit dem Respekt gegenüber dem Tier zu tun.»

Mit ein bisschen Kreativität und Fachwissen könne man viele tolle Gerichte aus vermeintlich weniger guten Stücken zaubern, etwa Carpaccio oder Suppen, sagt Fässler, der mit der Mörschwiler Metzgerei Ehrbar zusammenarbeitet. Am Sonntagmittag lädt das Paar zudem jeweils zu einer Tavolata ein – aber ohne italienische Gerichte.

Nun freuen sich Désirée Lüchinger und Joel Fässler auf viele bekannte Gesichter, Vereine und Stammgäste in ihrem Restaurant, das bis auf Montag an jedem Tag geöffnet hat. «Wir hoffen, dass sich die Mörschwilerinnen und Mörschwiler genauso sehr freuen wie wir.» Nach all den Neueröffnungen ist für beide klar: Diese soll die letzte sein.