GASTRONOMIE Endlich wieder mal ein volles Haus haben: So geht es St.Galler Wirten auf dem Weg zurück in die Normalität Ende Mai voraussichtlich dürfen Restaurantbesitzer ihre Gäste wieder drinnen bedienen. St.Galler Gastronomen erzählen, wie sie sich fühlen und vorbereiten. Rosa Schmitz und Diana Hagmann-Bula 25.05.2021, 05.00 Uhr

Die Wände sind abgewaschen, jetzt können die Bilder wieder rauf: Juri Schmid (l.) und Fredi Birrer bereiten ihre Beiz, das Perronnord, auf die Wiedereröffnung vor. Bild: Ralph Ribi

Die Clematis vor dem Restaurant Perronnord ist parat. Auch wenn der Bundesrat erst in Aussicht gestellt und noch nicht definitiv bestätigt hat, dass Restaurants ihre Innenräume Ende Mai wieder öffnen dürfen. In voller Blüte erwartet sie die Gäste, rankt sich in alle Richtungen, um ja nicht übersehen zu werden. Juri Schmid und Fredi Birrer, die beiden Inhaber der Quartierbeiz, geniessen derweil noch den «Endspurt der Freiheiten», wie sie sagen. Wie Pensionierte hätten sie sich während des Lockdowns gefühlt. «Man konnte plötzlich Dinge unternehmen, für die sonst die Zeit fehlte», sagt Juri Schmid. Er war für zwei Monate bei seiner Familie in Graubünden, Birrer half einem Kollegen im Luzernischen auf dessen Biohof. «Wir sind grundsätzlich zufrieden mit dem Staat. Der Weg zu den Härtefallgeldern war etwas aufwendig, aber die Unterstützung erfolgte. Wir werden jedenfalls problemlos weitermachen können.»

Manch ein Stadtbewohner vermisst seit Dezember, als die Beizen ihre Türen schliessen mussten, das Cordon bleu, für welches das «Perronnord» bekannt ist. In guten Monaten vor Corona hatte Birrer bis zu 460 Stück zubereitet. Daheim koche seine Frau, üben müsse er nun dennoch nicht: «Insgesamt habe ich es schon 200’000 Mal gekocht. Ich werde das wohl nie mehr verlernen, wie Velofahren.» Stammgäste bestellen auch deshalb einen «Fredi», wenn ihnen nach der Spezialität des Hauses ist.

Seit einiger Zeit bereiten sich die beiden auf die Wiedereröffnung vor. «Wir wollen wieder in Schwung kommen», sagt Birrer und lacht. «Mal schauen, ob wir das wieder hinkriegen», sagt Schmid. Und meint damit: Viele Jahre lang haben sie «den Laden» oft voll gehabt. Dann kam der erste Lockdown, eine gedrosselte Wiedereröffnung, der zweite Lockdown. Nun wünschen sich die beiden, dass bald Normalität einkehrt:

«Wir verkaufen kein Cordon bleu und keine Stange. Wir verkaufen einen guten Abend. Das bleibt hoffentlich so.»

Die Terrasse auf dem Trottoir haben Schmid und Birrer bisher bewusst nicht bedient. Auch weil es «ungemütlich kalt» war. Drinnen lehnen Bilder an den Tischen, Werkzeugkisten, Leitern, Putzmittel und ein Staubsauger stehen herum. Käme jetzt ein Gast herein, er fände kaum Platz, um sich zu setzen. Schmid und Birrer haben abgestaubt, die Wände runtergewaschen, Tische geölt, Sortiment und Preise überprüft, die Weinkarte auf der Tafel an der Wand aktualisiert, Löcher in der Wand gespachtelt.

«Wir sind keine Epidemiologen und auch keine Virologen, wir sind Beizer. Wir halten uns an die angeordneten Massnahmen und versuchen, das Beste daraus zu machen», sagt Schmid. Für die ersten Wochen nach der Wiedereröffnung seien schon einige Reservationen eingegangen, sagen die beiden.

«Die Gäste sind froh, dass die Beiz wieder aufgeht. Und wir auch. Das Lachen mit ihnen hat uns gefehlt.»

Was Schmid schätzt: Dass die Menschen nicht aus Mitleid, sondern aus Freude zurückkehren.

Noch hätten die Gäste keinen Platz: Bilder, Werkzeug und Putzutensilien stapeln sich neben und auf den Tischen. Bild: Ralph Ribi

Zwar läuft schon jazzige Musik, noch aber hängen Jukebox und der Globus, der üblicherweise im hinteren Teil auf der Anrichte steht, nicht am Strom. Sie werden erst leuchten, wenn die Gäste wieder eintreten nach vielen Wochen des Stillstandes. Und verlassen sie das Lokal, wird das Team des «Perronnords» noch ein Bier trinken. Feiern. «Wie immer, wenn wir es geschafft haben, dass die Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen», sagt Schmid.

So still wie im «Perronnord» war es im Lokal Forchetta D'Oro an der Geltenwilenstrasse nie. «Wir haben seit dem ersten Lockdown immer Take-away angeboten, damit die Leute uns nicht vergessen. Freunde und Angestellte ohne Homeoffice-Pflicht haben uns mit ihren Bestellungen unterstützt. Wir haben gespürt, dass sie uns mögen», sagt Inhaber Nino Pompa. Zwar habe er jeden Monat finanziell draufgelegt, dafür aber für später gearbeitet. Für jetzt, wo die Restaurants bald öffnen dürfen. «Wir sind parat, wir können gleich loslegen.» Doch die Öffnung kommt für Pompa zum falschen Zeitpunkt: Anfang Sommer. «Wir haben keine Terrasse», sagt er. Trotzdem begrüsst er es, bald wieder zur Normalität übergehen zu können: «Ich freue mich, ich bin aber müde im Kopf.» Jeden Tag aufzustehen und zu arbeiten, aber zu wissen, dass man nichts verdiene, das raube Kraft. Nun will er aufholen, was er während Corona verloren hat. «Die Epidemie hat uns finanziell zwei Jahre zurückgeworfen. Unsere Branche hat gelitten», sagt er.

Das Restaurant Lagerhaus steht ebenfalls zur Wiedereröffnung bereit. Wie das ist, nach fünf Monaten Zwangspause? «Einfach schön», sagt Betriebsleiter Patrick Studerus. Das Team freue sich sehr und sei motiviert, die tägliche Arbeit wieder aufzunehmen und Gäste begrüssen zu dürfen. «Natürlich hätten wir unsere Stadtoase gerne früher geöffnet, aber aufgrund des kalten und nassen Wetters machte dies für unseren Betrieb keinen Sinn.»

Die Motivation während der Schliessung aufrechtzuerhalten, sei anspruchsvoll gewesen, so Studerus weiter. Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu pflegen, hat sich das Team oft unterhalten und regelmässig wurden freiwillige interne Weiterbildungen und Kurse veranstaltet. «Für die Lehrlinge war es besonders herausfordernd, gerade für die, welche dieses Jahr abschliessen», sagt Studerus. Sie hätten in dieser Zeit viel Theorie gelernt, aber fast keine praktischen Erfahrungen sammeln können.

Jetzt hat sich das Team entschieden – egal was das Wetter macht – am 26. Mai mit leicht angepasstem Angebot zu öffnen. «Vor allem, damit unser Team wieder das Gefühl für die Arbeit und die Abläufe bekommt, bevor die Innenräume hoffentlich bald dazukommen», sagt Studerus. Für das Kader bedeutet das: Geräte in Betrieb nehmen, läuft noch alles wie es muss? Sind trotz Kontrollen in den letzten Monaten kurzfristig Reparaturen nötig? Wann und in welcher Menge sollen wir Lebensmittel bestellen? «All diese Fragen müssen wir jetzt gemeinsam beantworten.» Studerus blickt hoffnungsvoll auf den Sommer:

«Wir freuen uns auf die warmen Tage und die positiven Begegnungen mit unseren Gästen. Wir planen ausnahmsweise keine Sommerferien, um für sie da zu sein.»



Auch das Restaurant Wienerberg fährt den Betrieb wieder hoch. «Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich wieder losgeht», sagt Geschäftsführer Alessandro Hasler. Eine solche lange Periode wirke demotivierend und die Ungleichbehandlung von Restaurant und Hotels sei nur schwer verständlich. «Es ist Aufgabe der Geschäftsleitung, die Mitarbeiter zu motivieren und ihnen Zuversicht zu geben, was in solchen Momenten besonders wichtig, aber auch besonders schwierig ist.»

Hasler ist zuversichtlich, dass der Sommer gut anläuft:

«Der Nachholbedarf der Menschen ist gross und nach einer Krise folgte stets ein Aufschwung – auf eben diesen hoffen wir.»

Die Vorlaufzeit betrage mindestens fünf Arbeitstage, da die Vorgaben und Schutzmassnahmen des Bundes umgesetzt werden müssen. Trotz Zwangspause.

Mark Seman, Inhaber von «The Pinch» an der Davidstrasse, sehnt den Tag herbei, an dem er wieder ein volles Haus hat. «Volle Terrasse haben wir schon. Auch wenn es regnet, essen die Gäste draussen bei uns. Unter Sonnenschirmen und eingewickelt in Decken», sagt der US-Amerikaner. Und hofft, dass der Bundesrat auch bald die Homeoffice-Pflicht aufhebt. In seinem Lokal keheren normalerweise viele Büroleute ein. «Sie sagen, dass es ihnen daheim zu einsam wird und sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen. Das wäre gut für uns.» Er habe jedoch viel Verständnis für den Bundesrat, der versuche einen Mittelweg zu gehen. Seman: «Wir sind kein typisches Tischtuchrestaurant. Hier sagen sich alle Du und die Gäste fühlen sich wie daheim im Wohnzimmer. Wir sind alle relaxed und flexibel im Kopf, was auch immer kommen mag.»