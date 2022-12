Beliebtes Vereinslokal: Restaurant Hirschen in St.Fiden schliesst

Gastronomie «Ein volles Restaurant heisst nicht, dass die Kasse stimmt»: Beliebte Quartierbeiz Hirschen in St.Fiden schliesst Mit viel Elan haben Andreas und Hedvika Krönert vor drei Jahren den «Hirschen» in St.Fiden übernommen und aufgefrischt. Doch der «Hirschen» röhrt nicht mehr. Corona und Rezession haben dem traditionsreichen Quartierrestaurant und Stammlokal zahlreicher Vereine das Genick gebrochen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.12.2022, 12.00 Uhr

Wirtepaar Andreas und Hedvika Krönert haben nach drei Jahren im «Hirschen» neben dem Blutspendezentrum in St.Fiden einen Schlussstrich gezogen. Bild: Michel Canonica

Das Wirtepaar Hedvika und Andreas Krönert hat am 2. Dezember zum letzten Mal ein Mittagessen im «Hirschen» in St.Fiden serviert: Rösti mit gebratenen Kalbsleberli, mit Apfel und Zwiebel. «Super Leberli. Danke vielmals für alles», sagte ein Gast beim Abschied. Er war wehmütig. Denn das Restaurant neben dem Blutspendezentrum hatte an jenem Tag zum letzten Mal offen.

Sang- und klanglos haben sich die Gastgeber verabschiedet, ohne «Uustrinkete». Es sei nach den Restaurants Anker, Neuegg und Linsebüel das vierte Lokal im Quartier, das in diesem Jahr die Schotten dicht macht.

Küchenchef Andreas Krönert hat bis zum Schluss sein Bestes gegeben. «Der Gast darf nicht merken, dass es zu Ende geht», sagte sich der 43-Jährige. «Das ist unser gastronomisches Herzblut.» Wenn seine Frau Hedvika den Gästen mitteilte, dass sie Ende Jahr schliessen, reagierten die einen überrascht, die anderen schockiert. «Ein volles Restaurant heisst nicht, dass die Kasse stimmt», sagt die Wirtin.

Und erzählt von Vereinsmitgliedern, die drei Stunden am gleichen Bier nippten. Im Zuge der Rezession würden viele Gäste sparen und seltener auswärts essen. Mancher, der früher täglich in die Beiz ging, kam nur noch ein Mal pro Woche vorbei.

«Die Gäste haben weniger konsumiert, aber unsere Kosten sind gleich geblieben.»

Hedvika und Andreas Krönert am Stammtisch des «Hirschen» in St.Fiden. Bild: Michel Canonica

Wichtiger Ort für Vereine

Das zentral gelegene, gutbürgerliche Speiselokal in der Nähe des Spitals an der Rorschacher Strasse 109 war Treffpunkt zahlreicher stadtsanktgaller Vereine, die dort ihre Versammlungen abhalten. Schwimmklub, Polizeimusik, Briefmarkensammler, Männerchor, Frauenchor, Pilzverein, Mineralienverein und FCSG-Fans trafen sich an den massiven Holztischen mit den Stäblistühlen. Beliebt waren die Mittagessen auch beim Spitalpersonal. Nachmittags trafen sich Rentnerinnen und Rentner auf einen Jass oder Kaffee in der heimeligen Wirtsstube.

Teile des Inventars im 200-jährigen Gebäude – eine ehemalige Brauerei – stehen unter Heimatschutz. Bild: Michel Canonica

Vor drei Jahren übernahmen Hedvika und Andreas Krönert den «Hirschen». Die Gastroprofis hatten sich bei der Arbeit im Hotel Säntispark kennen gelernt. Er hat früher im «Tibits», «Bad Horn» und «Eden Roc» in Ascona gekocht. Der «Hirschen» gefiel ihnen auf Anhieb:

«Wir mögen es bodenständig und familiär.»

Das Restaurant im 200-jährigen Haus, das der Brauerei Schützengarten gehört, war laut Andreas Krönert «nicht mehr zeitgemäss und altbacken», bevor sie es bezogen. Auch eine Quartierbewohnerin sagt: «Es war eine Chnelle mit 70er-Jahre-Groove, in der hauptsächlich Schnitzel-Pommes-frites aufgetischt wurden.»

Der «Hirschen» liegt neben der Bushaltestelle St.Fiden Zentrum. Bild: Michel Canonica

Die neuen Pächter brachten frischen Wind und eine abwechslungsreichere Menukarte. Hedvika Krönert hängte rot-weiss karierte Gardinen auf, stellte Blumenkisten vor die Fenster, dekorierte das Lokal. Im Sommer betrieben sie eine Gartenterrasse, im Winter sorgten sie mit Fellen auf den Stühlen für Hüttenzauber. Das schätzten die Gäste. «Man merkt, dass eine Frau am Werk ist», lobten sie.

«Wir haben viel Liebe in das Lokal gesteckt», sagt Hedvika Krönert, die nun ins «Bad Horn» servieren geht. «Wir suchten eine Balance zwischen traditionell und modern. Wollten den Betrieb neu aufstellen und bekannter machen.» Sie hatten noch einige Ideen, wie eine hauseigene Gelato-Produktion.

«Der letzte Sommer war eine Katastrophe»

Kurz nach der Neueröffnung des Restaurants kam jedoch die erste Coronawelle mit Vorschriften und Zertifikaten. Auch die Vereine litten darunter und schrumpften. Mehrere Sänger des Männerchors verstarben. Kaum hatten die Wirtsleute auch die zweite Welle überstanden, folgte die Rezession. Hedvika Krönert sagt:

«Corona war schlimm. Aber was danach kam, war noch schlimmer.»

«Der letzte Sommer war eine Katastrophe», sagt ihr Mann. Es lief so schlecht, dass sie laufende Betriebskosten wie Strom und Löhne nicht mehr zahlen konnten. Sie schlossen das Restaurant drei Wochen und verordneten sich und dem Team Zwangsferien. Sie rechneten mit einem Aufschwung nach den Sommerferien, der jedoch ausblieb: «Wir hatten 50 Prozent Verlust bei den Mittagessen. Und am Abend à la carte nur noch 20 Prozent des Umsatzes, den wir vorher hatten», sagt der Koch. «Wir konnten uns selbst fast nichts mehr leisten.» Das zehrte an ihren Energiereserven.

Krönert setzte den Rotstift an. Sie schlossen das Lokal erst an den Nachmittagen, dann auch abends. Ein langsames Dahinserbeln. Im Herbst wurden zwei Mitarbeitende krank und einer ging ins Militär. «Das brachte das Fass zum Überlaufen», sagt Andreas Krönert.

Zu zweit können sie den Betrieb nicht stemmen: Das Wirtshaus hat 80 Plätze und zwei Säle mit je 20 und 80 Plätzen. Auch die Aussicht auf die steigenden Energiepreise bestärkte sie in ihrem Entschluss, den «Hirschen» aufzugeben. «Wir haben keine Geldgeber im Rücken und müssten einen Kredit aufnehmen, um ins vierte Jahr zu starten.»

«Seit 40 Jahren unser Stammlokal»

Valentin Zürcher, Präsident des Männerchors, bedauert das sehr. «Es ist eine unleidige Situation. Der ‹Hirschen› war fast 40 Jahre unser Stammlokal.» Er lobt Krönerts gute Küche. Es sei das einzige grössere Restaurant im Quartier mit gutbürgerlicher Küche und genug Platz für die Vereine gewesen. Der Männerchor hat weiterhin einen Schlüssel, um im «Hirschen»-Saal zu proben.

«Wir hoffen, dass wieder ein normaler Wirt kommt, kein Kebab oder eine Pizzeria.»

Der «Hirschen» beheimatet viele Vereine. Bild: Michel Canonica

Tragen die Vereine eine Mitschuld? Schliesslich knauserten etliche, die es sich am Stammtisch gemütlich machten, bei der Getränkebestellung. «Die Krönerts hatten aufgeschlagen mit den Preisen. Darum bestellten manche nur noch zwei statt drei Getränke», sagt der Männerchorpräsident. Das Wirtepaar habe aber gut zu den Vereinen geschaut. «Die Krönerts haben den ‹Hirschen› mit viel Elan geführt. Aber sie hatten wahnsinnig Pech mit Corona und der Rezession. So konnten sie sich nie ein finanzielles Polster zulegen.»

Es habe jedoch manchen Stammgast verärgert, dass die neuen Pächter zwei beliebten Servicefachfrauen gekündigt hatten: Einer aufgestellten, sehr direkten Vorarlbergerin, die alle Gäste persönlich kannte. Und einer ruhigeren Mitarbeiterin, die ein offenes Ohr für Sorgen hatte und nun im Restaurant Guggeien-Höchst serviert. «Wenn man zwei langjährige Bedienstete entlässt, spart man am falschen Ort», meint Valentin Zürcher. Laut Wirt Andreas Krönert passten die beiden Frauen nicht ins Team.

Neue Wirtsperson gesucht

Wie geht es weiter mit dem geschichtsträchtigen Haus? «Wir suchen einen neuen Mieter», sagt Peter Schefer, Leiter Liegenschaften der Brauerei Schützengarten. «Es tut uns leid, dass Familie Krönert auszieht. Sie haben das Lokal in einer schwierigen Zeit übernommen.» Schützengarten biete einen fairen Mietzins an. Man habe in das Gebäude investiert, eine moderne Küche und Lüftungsanlage eingebaut.

Leider habe man noch keine ernst zu nehmenden Bewerbungen erhalten. «Es ist schwierig, einen fachlich kompetenten und einigermassen solventen Mieter zu finden.» Auf jeden Fall solle der «Hirschen» ein Restaurant bleiben.

