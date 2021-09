Gastronomie Ein Haus der Kulturen, eine Art Volkshaus, ein Restaurant: Das sind die ersten Ideen für das Spanische Klubhaus Das Lokal an der Klubhausstrasse war stadtbekannt. Seit Dienstag steht fest, dass es nicht mehr öffnen wird. Nun werden erste Vorschläge für die Folgenutzung diskutiert. Renato Schatz Jetzt kommentieren 22.09.2021, 19.11 Uhr

Das Spanische Klubhaus hinter dem St.Galler Hauptbahnhof gab es seit 1981. Bild: Andri Vöhringer

Die definitive Schliessung des Spanischen Klubhauses hinter dem Bahnhof beschäftigt die St.Gallerinnen und St.Galler seit Anfang Woche. Man blickte zurück, suchte nach Gründen, stellte Mutmassungen für die Zukunft an. In den Kantinen, in den Bars und auch an der Parlamentssitzung vom Dienstagabend. Am Rande dieser Sitzung regte der SP-Stadtparlamentarier Gallus Hufenus an, aus dem Lokal an der Klubhausstrasse eine Art Volkshaus zu machen. Volkshäuser sind ursprünglich Säle, in denen Versammlungen oder kulturelle Anlässe stattfinden. Sie beherbergten vor allem Arbeiterbewegungen.