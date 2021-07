Restaurant Intermezzo im Tennisclub St.Gallen hat neuen Pächter

GASTRONOMIE «Ein Geschenk des Himmels»: Das Restaurant Intermezzo im Tennisclub St.Gallen hat einen neuen Pächter Der Tennisclub St.Gallen in Rotmonten ist für 750'000 Franken saniert worden. Er ist nun ein Ort der Begegnung für Mitglieder und Nichtmitglieder. Inklusive Spitzenrestaurant.

Rosa Schmitz 29.07.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Fuster (links) betreibt seit Anfang Juli das Restaurant Intermezzo im Tennisclub St.Gallen. Sein Bruder Lukas steht in der Küche. Bild: Ralph Ribi

Andreas Fuster ist «ein Geschenk des Himmels», sagt Kristofer Roelli, Co-Präsident des Tennisclub St.Gallen. Der 29-jährige Appenzeller betreibt seit 1. Juli das neue Klubrestaurant Intermezzo in Rotmonten mit Bruder Lukas Fuster (25). «Mit ihnen modernisieren wir den Ruf der Gatterstrasse 10», sagt Roelli.



Der Tennisclub St.Gallen, 1899 gegründet, gehört zu den ältesten der Schweiz. Um das Klubhaus – und den Sport selber – für aktuelle sowie zukünftige Mitglieder attraktiv zu halten, sehen die Co-Präsidenten Kristofer Roelli und Christian Hohl Weiterentwicklung als absolute Notwendigkeit an. «Tennis wird oft als Sport der reichen, alten, weissen Männer angesehen», sagt Roelli und schüttelt ein wenig den Kopf. «Historisch gesehen ist das richtig. Aber wir wollen das ändern und zu einem neuen Image beitragen», führt Hohl aus. Die zwei Kleinunternehmer wollen den Sport für alle zugänglich machen. Die Renovierung des Klubhauses und des Restaurants sei ein Schritt in die richtige Richtung.



Es ist ein Treffpunkt entstanden



Kristofer Roelli, Co-Präsident des Tennisclub St.Gallen. Bild: PD

«Die alten Räumlichkeiten waren ein Mittel zum Zweck», sagt Roelli. «Wenige verweilten nach Spielen oder Trainingseinheiten im Klub.» Dank Bauarbeiten für 750'000 Franken ist nun ein Ort der Begegnung und des Austauschs für Mitglieder und Nichtmitglieder entstanden. Das Ganze wurde zu gleichen Teilen von der Bank, der Stadt St.Gallen und dem Verein finanziert. «Die vorgenommenen Änderungen waren zwar aufwendig und kostspielig, aber sie haben sich gelohnt», sagt Hohl.

«Wir denken ‹generationenübergreifend›.»



Der Tennisclub St.Gallen hat bereits einige Umbauten hinter sich. Zum Beispiel eine grosse Erweiterung im Jahr 2014. Der Bau von vier Plätzen in einer öffentlichen unterirdischen Halle ermöglicht es, das ganze Jahr über Tennis zu spielen. Aber ein gutes Restaurant hat lang gefehlt.



Junge Appenzeller in der Küche

Andreas Fuster ist also ein entscheidender Teil der Neugestaltung des Klubs. Getroffen haben ihn die Co-Präsidenten per Glück. Der Appenzeller hat im Restaurant Dreilinden gearbeitet. Aber dessen Geschäftsführer Oliver Scheuber wusste, dass Fuster etwas Eigenes suchte und rief Roelli und Hohl an, um ihn weiterzuempfehlen. «Wir waren dankbar für den Tipp und luden ihn gleich zu einem Vorstellungsgespräch ein», sagt Roelli.

«Es war Liebe auf den ersten Blick.»

Der 29-jährige Fuster hätte die Männer mit seiner Erfahrung beeindruckt: Seine junge Karriere hat ihn bereits bis zur Londoner Gastronomie geführt, wo er eineinhalb Jahre unter Spitzenkoch Anton Mosimann gearbeitet und mehrmals für die Queen und den Bürgermeister gekocht hat. Darüber hinaus war er in Freiburg, Gstaad und Zermatt tätig.



Die Zusammenarbeit läuft seit Tag eins reibungslos. «Wir haben ihm bewusst Freiraum gegeben», sagt Roelli. Die Integration der 600 Klubmitglieder muss stimmen. «Nicht jeder ist ein Gourmet», sagt Hohl.

«Manche wollen einfach ein Bier oder etwas Schnelles zu essen, kein Gänge-Menu.»

Christian Hohl, Co-Präsident des Tennisclub St.Gallen. Bild: PD

Aber diese Aufgabe würden sie Fuster voll und ganz anvertrauen. Er wisse, was er tue. Und hätte ein super Team angestellt. Einschliesslich Lukas Fuster, der eine Confiserie- und eine Koch-Lehre absolviert hat.



Klassiker mit einem eigenen Touch

Die Gerichte, die die Brüder servieren, sind Klassiker. Allerdings mit einem eigenen Touch. Andreas Fuster:

«Man soll das Rad nicht neu erfinden. Hier oder da eine Schraube zu ersetzten, geht aber gut.»

Als Vorspeise gibt es – unter anderem – eine Tomatenvariation mit Burrata, ein von Hand geschnittenes Rindertatar oder ein gemischter Haussalat. Die Hauptgerichte sind etwas herzhafter, so gibt es etwa Rösti mit Eierschwämmli, Kalbsgeschnetzeltes, Cordon bleu mit Pommes oder Hackbraten mit Tagliatelle. Abgerundet wird das Essen mit Desserts aus dem Appenzellerland: Schlorzifladen, Biberfladen-Parfait oder Tartelette mit Ganache Monteée und Beeren.



Bei jedem Gericht achten die Brüder auf Nachhaltigkeit. Sie kaufen jedes Produkt so lokal wie möglich ein. Gestalten ihre Menus saisonal. Und legen viel Wert auf «kein Convenience», sagt Andreas Fuster. Alles, was auf den Teller kommt, ist frisch gemacht. Bis hin zu den selbst eingelegten Essiggurken und Zwiebeln. «Wir sind noch am Experimentieren mit der Karte, aber mit unserer Arbeit bisher zufrieden», sagt Andreas Fuster.

«Das Baby ist geboren, jetzt muss es nur noch wachsen.»