St.Gallen: Gästezahlen in Restaurants steigen – Personal fehlt

GASTRONOMIE «Die Krise ist noch nicht gegessen»: Die Kaffeemaschinen in den St.Galler Restaurants laufen wieder heiss – doch es fehlt an Personal Seit knapp zwei Wochen sind die Innenräume von Restaurants wieder offen und die Gästezahlen steigen wieder an. Doch noch ist die Krise nicht überstanden. Hinzu kommt der Personalmangel. Dinah Hauser und Rosa Schmitz 11.06.2021, 18.00 Uhr

Die Gästezahlen steigen langsam aber stetig in St.Galler Restaurants. Bild: Tobias Garcia

Seit knapp zwei Wochen dürfen Restaurants Gäste wieder in den Innenräumen bedienen. Das heisst, nicht mehr bei jedem Wetter in Decken gehüllt den Elementen trotzen, die einem das Steak oder den Salat – kaum serviert – vom Tisch pusten. Eine Umfrage bei St.Galler Gastronomiebetrieben zeigt, wie es ihnen derzeit ergeht.

«Die Gastronomen der Stadt St.Gallen sind froh», sagt René Rechsteiner. Der Präsident von Gastro St.Gallen empfindet die Lage als sehr positiv, die Stimmung sei gut – bei den Wirten wie auch bei den Gästen.

«Man merkt: Die Leute wollen wieder in die Restaurants.»

Täglich gehe es ein Schritt weiter in eine positive Richtung. Jedoch seien die Frequenzen am Mittag noch lau. «Das führe ich auf die nach wie vor geltende Homeoffice-Pflicht zurück», sagt Rechsteiner. Von Donnerstag bis Samstag nehme die Gästezahl allgemein aber stetig zu. Die positive Entwicklung sei auch am Stadtbild erkennbar: «Die Innenstadt ist belebter, das hebt die Stimmung und regt zur Konsumation an.»

René Rechsteiner, St.Galler Gastro-Chef und Wirt vom «Bierfalken». Bild: Ralph Ribi

Vom Städtetourismus spürt die St.Galler Gastrobranche derzeit noch wenig. Rechsteiner hofft auf die baldigen Sommerferien: «Ich gehe davon aus, dass dann mehr Menschen den Weg nach St.Gallen finden.»

In den vergangenen Wochen las man verschiedentlich in den Medien, dass in der Schweizer Gastrobranche der Fachkräftemangel spürbar ist. Einige Personen hätten sich umorientiert. Wie der «Tages-Anzeiger» vermeldete, gib es im Raum Zürich gar einige Betriebe, die nicht mehr öffnen konnten, weil das Personal fehlte. Wie die Situation in der Gallusstadt ist, kann Rechsteiner derzeit noch nicht abschätzen. Die nächsten Wochen würden zeigen, wie die Entwicklung ist. Er sagt: «Wenn ich im Branchenspiegel sehe, dass es im vergangenen Jahr 25'000 Kündigungen gab, dann sollten eigentlich genug Mitarbeiter auf dem Markt sein.»

Zu wenig Lehrlinge und wenig Praxiserfahrung

Er selbst spüre den Mangel nicht. Der «Bierfalken»-Wirt hat keine Angestellten entlassen. Abgänge habe er aber trotzdem gehabt. «Viele haben in die Lebensmittelindustrie gewechselt oder sich sonst neu orientiert.» Auch bei den Lehrlingen werde die Branche die Folgen der Krise noch spüren. Bereits vor Corona habe es zu wenige gegeben «und die, die dieses Jahr abschliessen, haben wenig Praxiserfahrung sammeln können.»

Ob sich die Gastronomie bald erholt? Rechsteiner sagt: «Die Krise ist sicher noch nicht gegessen.» Es komme nun auf die Entwicklung bis Weihnachten an.

«Wenn die Lage weiter gut ist und sich noch verbessert, dann könnten viele überleben. Ansonsten wird’s den einen oder anderen Betrieb nicht mehr geben.»

Auch hofft Rechsteiner, dass die Vierertischregel bald fällt. Dann könnte man zu sechst oder zu acht wieder an einen Tisch sitzen und die Gesellschaft geniessen. «Mit 1,5 Meter Abstand zwischen den Tischen, kommen grössere Gruppen zu kurz, was sich im Umsatz widerspiegelt.»

Ernesto Nicastro vom «Kolosseum» freut sich auch drinnen wieder Gäste bewirten zu dürfen. Bild: Raphael Rohner

Am ersten Öffnungstag vor zwei Wochen kam kaum ein Gast ins «Kolosseum». Wirt Ernesto Nicastro vermutete damals, es läge daran, dass das «Kolosseum» normalerweise am Montag nicht offen sei (wir berichteten). «Am Mittag wird es immer besser», sagt der «Kolosseum»-Wirt nun am Telefon. Als Grund für die wegbleibenden Gäste vermutet Nicastro: «Die Leute sind es nicht mehr gewohnt am Mittag ins Restaurant essen zu gehen». An den Abenden verzeichnet er generell mehr Gäste, aber noch lange nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Vor allem von Donnerstag bis Samstag laufe es gut. «Man muss aber auch sehen, dass wir keine Parkplätze mehr haben», sagt Nicastro. Vor allem Mittagsgäste, die parkierten, blieben aus. «Das spüren wir.»

Der «Kolosseum»-Wirt spürt auch den Fachkräftemangel. «Seit eineinhalb Monaten suche ich nach einem ausgebildeten Koch.» Bewerbungen kämen zwar rein, aber bisher war niemand mit Ausbildung drunter. Nicastro hofft nun auch auf die EM und dass das Public Viewing wieder etwas mehr Gäste anzieht. Wir hoffen nun, dass es besser wird und dass sich die Leute wieder ans normale Leben gewöhnen.

Nach fünfeinhalb Monaten Zwangspause, freuen sich die Geschäftsführer des Restaurant Splügen gut in den Sommer gestartet zu haben. Bild: Tobias Garcia

Die Geschäftsführer des Restaurant Splügen sind äusserst zufrieden, wie der Betrieb die letzten zwei Wochen angelaufen ist. «Wir sind von Null auf Hundert wieder durchgestartet», sagt Isabella Zwatz, die seit über zehn Jahren die Beiz mit Sam Owadia bewirtet. Das Restaurant Splügen bleibe ein Ort zum Ankommen, zum Diskutieren, zum Geniessen. Es ist der Treffpunkt unterschiedlicher Leute aus verschiedenen Kreisen.

«Die vergangenen fünf Monate sind natürlich nicht nachzuholen, aber wir starten sehr gut in den Sommer – vor allem dank des schönen Wetters in letzter Zeit.»



Normalerweise arbeiten die Geschäftsführer mit Aushilfen zusammen. «Dieses Jahr müssen wir ohne auskommen, da es schlicht keine Arbeitskräfte gibt», sagt Zwatz. Ein grosser Verlust. Aber was anderes bliebe ihnen gar nicht übrig. «Wir werden halt hin und wieder unsere Bewirtschaftung reduzieren müssen.»

Claudia Braun von der Geschäftsleitung des «Drahtseilbähnli» ist zuversichtlich, dass die Gäste sich von nichts mehr abschrecken lassen. Bild: Claudio Heller



Das «Drahtseilbähnli»-Team ist mit dem Geschäftsverlauf der letzten zwei Wochen sehr zufrieden. «Wir haben überhaupt nicht das Gefühl, dass sich die Leute abgeschreckt fühlen», sagt Claudia Braun von der Geschäftsleitung. «Ganz im Gegenteil.» Sie habe eher den Eindruck, dass die Leute die dazugewonnene Ausgangsfreiheit wirklich brauchen – und entsprechend schätzen. Der Austausch mit anderen habe gefehlt. Genauso das Gefühl, nach draussen gehen und gemütlich irgendwo sitzen zu können.

«Es wurde für uns alle höchste Zeit.»

Die Leute würden die verlorene Zeit aufholen wollen und das Gastro-Angebot in der Stadt umso mehr geniessen. Auf den Sommer schaut das Team daher sehr optimistisch.



Ein Fachkräftemangel spürt allerdings auch das «Drahtseilbähnli»-Team. Die Geschäftsleitung ist seit längerem auf der Suche nach Verstärkung. «Das hat sich etwas schwierig erwiesen», sagt Braun.

«Im Moment gibt es viele offene Stellen und wenig gute Leute.»

Warum, kann sie sich nicht richtig erklären. Brauns Vermutung ist, dass sich viele neu orientiert haben. Die Geschäftsleiterin hat eine Reihe von Kollegen, die mit dieser neuen Realität zu kämpfen haben. Ihr Geschäft hatte jedoch Glück. «Wir mussten niemanden entlassen und daher kein Personal wieder einstellen», erklärt sie.