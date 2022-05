Austrinkete im Rheinfels: Rorschachs legendäre Wirtin Moni Thoma

Gastronomie «Der Rhein fliesst durch den Bodensee, und ich bin der Fels»: Monica Thoma hört nach 34 Jahren als Wirtin im legendären Rorschacher Restaurant Rheinfels auf Interieur original aus den 1950er-Jahren, Publikumsmix aus allen Schichten, Hongkongwürstli und Fondue: Solche Beizen gibt’s in der Ostschweiz nicht mehr viele. Die Rorschacher Restaurant-Bar «Rheinfels» nahe dem Hafenbahnhof war unter Monica Thoma eine Institution. Jetzt hört die unverwüstliche Wirtin nach fast 35 Jahren auf, die Zukunft der Beiz ist ungewiss. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Eine solche Bar findet sich kaum mehr irgendwo: Wirtin Monica Thoma am Tresen des Rorschacher «Rheinfels». Bild: Reto Martin

Aus der halben Schweiz reisen sie nochmals an, Exil-Rorschacher aus dem Tessin und vom Genfersee waren schon da, und Krethi und Plethi aus der Hafenstadt schaut sowieso vorbei: Trinkseliger Abschied vom «Rheinfels», wie man ihn kennt und schätzt, seit 1988 Monica Thoma übernommen hat. Vor der ultimativen Austrinkete-Nacht am 11. Juni kocht und serviert immer wieder mal Gastpersonal, von den Fussballern des regionalen Zweitligateams bis zu Coiffeusen und Hobbykochclüblern, und Fasnachtscliquen wie die «Randständigen» geben der Wirtin nochmals die Ehre. Beleg für den einzigartigen Publikumsmix im Lokal: Hier konnte es vorkommen, dass Senioren vom geschrumpften Männerchor neben Juniorhipstern von der lokalen Indiepopband sassen.

Noch einmal ein Feierabendbier oder ein Schlummertrunk, zum Sound der «Rock Classics» von Radio Antenne Vorarlberg, noch einmal Hongkongwürste garniert, noch einmal ein Fondue, auch solo, das führte Moni Thoma ein, weil sie selber so gern Fondue hat und es kaum Restaurants gab, die den Schmelzkäseklassiker anboten, schon gar nicht für eine Person. Woher die würzigen Würstchen kommen, «natürlich die Besten weit und breit», verrät sie ebenso wenig wie ihr eigenes Fonduerezept. «Isch guet gsi, Manne?»

Mobiliar noch original aus den 1950er-Jahren

Denkmal- und filmreif ist dieser Ort, von der Barecke mit der geschwungenen Theke und der rot oder grün leuchtenden Lämpchen-Deko bis zu den nietenbeschlagenen Lederstühlen stammt die Einrichtung grösstenteils aus den 1950er-Jahren. Monica Thoma passte von Anfang an perfekt in dieses Lokal und verwuchs mit den Jahren mit ihm – «Rheinfels» und Moni wurde ein und derselbe Begriff, sie begründete den für Rorschach befremdlichen Namen denn auch so: «Der Rhein fliesst durch den Bodensee, und ich bin der Fels!» Anders gesagt war sie die Hafenmeisterin mit stadtbekannter Stimme: Reibeisenwhiskyraucherotisch, hat die mal einer genannt, na ja, jedenfalls unverkennbar.

Der runde Stammtisch im Rheinfels - für die Austrinkete- Gastküche schick gedeckt. Bild: Reto Martin

Moni Thoma musste 1988 nicht bei null beginnen: Der «Rheinfels» war bereits eine Institution, aufgebaut von den Hausbesitzern Lisli und Karl (Charly) Egli, der nebenan ein Kleidergeschäft betrieb. Fasnächtler, Jasser, Gewerblercliquen, Seeclübler oder auch die Fraktionen des Stadtparlaments schätzten das Lokal schon in den 60er- und 70ern, hier fanden sie oft das «letzte Liechtli». Dies wohlgemerkt zu einer Zeit, als das Industriestädtchen mit über 100 Restaurants eine der höchsten Beizendichten im Land hatte. Auch Polizisten verkehrten im «Rheinfels», zum Kaffee tagsüber, und nachts nicht selten als Sperrstunden-Busseneintreiber, die auch Gemeinderäte nicht verschonten.

Aus einer Wirtefamilie – und mit der Erfahrung nobler Basler Lokale

Im 1909 erbauten Haus war Monica Thoma erst die fünfte Wirtsperson und eine denkbar ideale Besetzung. Aufgewachsen unter 13 Geschwistern in einer bekannten Wirtefamilie, ihre Grossmutter wirtete noch mit 92 Jahren im «Jägerstübli», ihre Eltern betrieben unter anderem das «Paradiesli», lag ihr «das Wirten im Blut», wie sie sagt. Zwar hatte sie nach der Handelsschule zunächst als Sekretärin gearbeitet (u.a. für die Transportfirma Jacky Maeder) und in England, Mexiko und Kanada gelebt, doch eine Anstellung als Barchefin im Basler «Hilton», die sie aufgrund ihrer Sprachkenntnisse erhielt, lockte sie zurück in die Schweiz. Bald wechselte sie für über zehn Jahre ins «Escargot», die beliebte französische Kellertaverne am Basler Hauptbahnhof.

Zwar liebäugelte sie später mit Genf, doch der Entscheid fiel auf Rorschach und den «Rheinfels» – und wurde nie bereut. Die Jahrzehnte seien wie im Flug vergangen, sagt die Wirtin, und wäre die Coronapandemie nicht gewesen, hätte sie vielleicht noch einige Jahre angehängt. «Beizen ist streng, aber sehr schön», meint sie, die Freude am Beruf und an den «vielen lieben Stammgästen» sei nie vergangen, die langen Arbeitstage hätten sie nie gestört. Dass sie nebst Hongkong- und Siedwürsten lange auch Kaviar anbot, lag wohl an ihrem Gourmetbeizjahren, aber auch an der zahlungskräftigen Kundschaft mit vielen Geschäftsleuten.

Ihr Merkur-Kaffee war an den Morgen-Stammtischen begehrt, erst in den letzten Jahren verkürzte sie die ganztägigen Öffnungszeiten auf die Nachmittags- und Abendstunden (16 bis 02 Uhr) und legte zwei freie Tage (So, Mo) ein. Sechs Tage Vollgas und «Halligalli» und am siebten dann aufräumen und putzen hatten ihren Tribut gefordert. Sie musste manche Rückschläge einstecken, wie zwei Herzinfarkte, den ersten 2010 habe sie erlitten, weil sie sich «so übers Rauchverbot aufregte». Im engen Lokal mit 48 Plätzen war ein Fumoir undenkbar, sie musste um ihre Existenz bangen, dabei «kehren Frauen mit Kinderwagen sowieso nicht bei mir ein», wie sie damals sagte. Wie es trotzdem weiter ging? Die Behörden drückten bei der Raucherei im «Rheinfels» meist beide Augen zu …

Die Privatsphäre der Gäste bleibt Ehrensache

Was waren ihre legendärsten Gäste, ihre wildesten Geschichten? «Da bin ich diskret», sagt Moni Thoma. Keine Namen, keine Storys – und erst recht keinen Liebschaftsklatsch. Das gilt selbstverständlich auch für ihre «Single Nights», die sie um 2003 veranstaltete und an denen Verheiratete – auch Stammgäste – keinen Zutritt hatten. So grosszügig sie ist, so strikt blieb sie in dieser Sache: «Denn mit der Liebe spielt man nicht.»

«Rheinfels»-Galerie: Wandgemälde von August Rausch, FC-Rorschach-Wimpel und Mannschaftsfotos, historische Lokalzeitungen. Bild: Reto Martin

Wer im «Rheinfels» nicht mit Moni oder Freunden plauderte, hatte viel zu entdecken: schillernde Fussballberichte, speziell über die drei Baumann-Brüder, die Söhne ihrer Schwester Susi, laminierte Ausgaben historischer Lokalblätter wie dem «Rorschacher Boten für die östliche Schweiz», eine Seite datiert vom 1. Juli 1905 und berichtet von der Matrosenmeuterei in Odessa – Weltgeschichte mit traurig aktuellem Bezug; und freilich das prächtige Wandgemälde, das einen Tagesablauf vor 70 Jahren zeigt, 1958 gemalt vom Rheinecker Bildhauer August Rausch, angeblich für 500 Franken aufgrund einer Wette in einer einzigen Nacht.

Kurzfilmkrimi mit Stadtrat und St.Galler Musiker

Von wegen filmreif: 2015 drehte der Goldacher Filmstudent Thomas Kuratli (heute mit Wohnsitz Paris und als Elektromusiker Pyrit bekannt) mit dem 23-Minuten-Kurzfilm «What Is Love?» eine stimmige Hommage an den «Rheinfels» als Hafenspelunke oder Bahnhofsviertelkneipe mit zwiespältigem Publikum. Im Film wirtet nicht Moni Thoma, sondern der ehemalige Rorschacher Stadtrat und Berufsschullehrer Paul Müller (der tragisch endet), und der St.Galler Musiker Dominik Kesseli (Stahlberger) singt eine anrührende Version des Haddaway-Welthits, der dem Film den Titel gab. Ob man den «Rheinfels» kennt oder nicht, ist dieser Minikrimi ein kleines Meisterwerk und Must-see.

Vier Wochen noch, dann ist Moni Thomas «Rheinfels» mit seinem schwarzweissem Fifties-Logo und den sprachlich eigenwilligen Werbetafeln («Fondue all the time») Geschichte. Der Fortbestand der Beiz sei offen, eine Nachfolge noch nicht gefunden, sagt Finn Orthmann namens der Vermieterin Belleside Real Estate. Seine Immobilienfirma hatte das Haus 2015 erworben und in den folgenden Jahren «kernsaniert». Dabei beliess man die Gaststube bis auf einen Lifteinbau im ursprünglichen Zustand und bewahrte bewusst ihre Authentizität, wie Orthmann sagt: «Für Rorschach ist dies ein Treffpunkt für Jung und Alt. Wir kennen wenig Vergleichbares am Bodensee und waren stets überrascht von der Vielfalt der Gäste. Eine Fortführung des heutigen Konzepts ohne Moni ist nur schwer vorstellbar.» Das ist leider allzu wahr – und braucht im Bedauern noch einige Gin Tonics aufs Haus und seine unvergleichliche Wirtin.

