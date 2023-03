Bären Häggenschwil ist bedroht, doch Gemeinde setzt auf Ochsen

Gastronomie Der Häggenschwiler «Bären» ist bedroht – doch für die Gemeinde hat der «Ochsen» höchste Priorität Der Häggenschwiler «Bären» steht vor dem Aus – sofern die Besitzer nicht bald eine Nachfolge für das bekannte Kulturlokal finden. Auch für den «Ochsen» sucht die Gemeinde seit Monaten nach einem Pächter. Wenn beide Lokale schliessen, bleibt bald nur noch die «Neue Blumenau» übrig. Melissa Müller Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Bären» in Häggenschwil lockt Publikum von weit her an. Wie lange noch? Bild: Benjamin Manser

Häggenschwil verliert vielleicht den «Bären»: Die Betreiber Alice und Walter Sutter wollen altersbedingt aufhören. Sie hoffen, eine Nachfolge für ihr Kulturlokal zu finden - sonst müssen sie schliessen. Das hofft auch Gemeindepräsident Raffael Gemperle: «Wir sind sehr interessiert am Erhalt.» Der «Bären» sei ein wichtiges Aushängeschild für die Gemeinde und bringe ein breites Publikum nach Häggenschwil. Das Lokal biete eine schöne Kombination: fein essen und Kultur geniessen.

Häggenschwils Gemeindepräsident Raffael Gemperle. Bild: Tobias Garcia

Der Gemeindepräsident hat aus dem «Tagblatt» erfahren, dass der barocke Gasthof neben der Kirche für 1,5 Millionen Franken zum Verkauf steht. Der Gemeinderat habe sich noch nicht mit der Zukunft des «Bären» und möglichen Szenarien befasst, sagt Gemperle. Doch man würde es begrüssen, wenn jemand das Kulturlokal übernehmen würde. «Schön wäre auch, wenn das Restaurant öfter geöffnet hätte.» Der «Bären» öffnete bis anhin nur für Privatanlässe und während der monatlichen Kulturanlässe.

«Ochsen»-Wirtin schliesst am 29. März

Oberste Priorität hat für den Gemeinderat aber, dass es mit dem «Ochsen» in Lömmenschwil weitergeht. Die Beiz mit der roten Schindelfassade ist in Besitz der Gemeinde. Sie ist nur noch eine Woche in Betrieb: Am 21. März ist die letzte Stobete, am 28. März die Uustrinkete. Am 29. März hat Wirtin Rosmarie Egger bis 14 Uhr offen, danach ist Schluss. Sie hat das gutbürgerliche Restaurant rentabel geführt und auch die Zimmer im oberen Stock an Saisonniers vermietet.

Wirtin Rosmarie Egger übernahm den «Ochsen» 2015. Im Bild ist sie mit dem damaligen Gemeindepräsidenten Hanspeter Eisenring zu sehen. Bild: Ralph Ribi

Seit Monaten sucht die Gemeinde eine Nachfolge für die Wirtin. «Die Bevölkerung fragt immer wieder nach, ob wir schon jemanden haben», sagt Gemperle. Es sei noch nichts spruchreif, aber man habe zwei Interessenten. Man schaue nun, was diese für ein Konzept haben, «und ob das zu uns passt».

«Wir hoffen immer noch schwer, dass wir jemanden finden», sagt Gemperle, der in einer Wirtsstube aufgewachsen ist: in der «Traube» an einer Verzweigung in Richtung Bischofszell; Das Haus stehe nicht mehr. In seiner Kindheit in den 80er-Jahren gab es in Häggenschwil noch eine Fülle von Restaurants: Hirschen, Engel, Traube, Krone, Bären, Ochsen, Ruggisberg, Blumenau. Jetzt kämpft Gemperle um den letzten Treffpunkt im Dorf, wo man noch Znüni und Mittagessen kann und wo die Vereine abends einen Jass klopfen oder Bier trinken können.

Verschwindet bald der letzte Treffpunkt? Die Wirtin des gutbürgerlichen «Ochsen» in Lömmenschwil geht am 29. März in Pension. Bild: Samuel Schalch

Wenn niemand für den «Bären» und den «Ochsen» gefunden wird, hat Häggenschwil bald nur noch ein Lokal: die «Neue Blumenau» von Bernadette Lisibach (17 Gault-Millau-Punkte). Die Chefin des Gourmetlokals sieht den «Bären» als Bereicherung. «Man kennt den ‹Bären› in der ganzen Schweiz», sagt sie. «Es wäre unglaublich schade, wenn er geschlossen würde.» Lisibach hofft, dass auch der «Ochsen» erhalten bleibt. «Die Gemeinde legt Wert darauf, dass die Gemeinschaft im Dorfrestaurant weiterbesteht», lobt sie.

Die «Ochsen»-Wirtin hatte vermehrt beklagt, dass sie keinen Koch finde. Auch Lisibach stellt fest, dass die meisten Leute «schöne Bürojobs» bevorzugen, bei denen man sich die Finger nicht schmutzig macht - «ein gesellschaftliches Problem».

Gourmetköchin Bernadette Lisibach. Bild: PD/Karin Goldinger

Lisibach nervt sich darüber, dass alle meinen, beim Thema Gastronomie mitreden zu können. «Aber wenn es darum geht, einen Betrieb rentabel zu führen, stehen sie an. Denn es ist nicht einfach.» Ein Restaurant bedeute viel Handarbeit und Leidenschaft – und das koste. «Wir sollten unsere Jungen mehr dazu anspornen, ihre Zukunft aufs Handwerk zu setzen», sagt die Spitzenköchin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen