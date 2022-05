Das "Schössli" in Horn ist wieder offen: Junges Team packt an

Gastronomie Das «Schlössli» in Horn zu einem Bijou mit urbanem Charakter gemacht: Ein junges Team um Alexandra Bleiker haucht dem traditionsreichen Restaurant Leben ein Das Restaurant Schlössli, das früher Feldschschlössli hiess, ist neu eröffnet worden. Die Familie Bleiker hat das Ende des 19. Jahrhunderts erbaute schlossähnliche Haus an der Tübacherstrasse gekauft. Die 28-jährige Alexandra Bleiker wirtet seit wenigen Tagen dort – mit einer jungen Truppe, frischen Ideen, originellen Antipasti, einer grandiosen Weinkarte und einer Raucherlounge mit gediegenen Ledersesseln. Daniel Wirth 07.05.2022, 05.00 Uhr

Gastgeberin Alexandra Bleiker (vorne links), Küchenchefin Nicole Lussmann (vorne rechts), Servicefachmann Michael Lucas (hinten rechts), Küchenfee Elke Buschmann (hinten Mitte) und Servicemitarbeiterin Emilia Buschmann (hinten links): Sie hauchen dem «Schlössli» in Horn neues Leben ein und bereichern die Horner Gastroszene mit städtischem Flair. Daniel Wirth

Seit Herbst 2021 ging nichts mehr im «Schlössli». Jedenfalls nichts Gastronomisches. Dafür waren Handwerker sur place. Sie haben das 1899 erbaute markante Gebäude renoviert. Aussen wie innen. Wer das Restaurant von früher kannte und es betritt, dem fallen Schuppen von den Augen. Alles neu, so scheint es. Alles frisch. Hell, freundlich und einladend.

Die neue Wirtin heisst Alexandra Bleiker. Sie ist 28 Jahre jung. Die gelernte Köchin war zuletzt stellvertretende Geschäftsführerin im Restaurant La Vigna an der Engelgasse in der Stadt St.Gallen. Sie habe das «La Vigna» mit einem weinenden Auge verlassen, sagt die junge Wirtin. Doch mit dem «Schlössli» in Horn habe sie sich den Traum der Selbstständigkeit verwirklichen können. Bleiker sagt, sie habe im «La Vigna» von Wolfgang Kahr viel gelernt in Sachen Gastfreundschaft – und in der Weinkunde.

117 Weine mit Schwerpunkt Italien auf der Karte

Auf der «Schlössli»-Weinkarte finden sich denn auch nicht weniger als 117 Weine. Der Schwerpunkt: Italien. Bleiker will damit nicht angeben. Die zurückhaltende junge Frau hat Bodenhaftung. Die Speisekarte ist bewusst klein gehalten. Gnocchi mit Morcheln, Baby-Seeteufel, Kalbs-Involtini oder das Luma-Pork-Kotelett finden sich beispielsweise darauf. Das Angebot wird auf Schiefertafeln feilgeboten – sorgfältig. Genauso wie die knapp 20 Antipasti. Die Speisekarte ist mediterran angehaucht und hat urbanen Charakter. Bleiker und ihr junges Team bringen einen Hauch Stadt ins Seedorf und erweiterten die gastronomische Landschaft wohltuend.

Während vieler Jahre wirteten Heini Zweifel und Bruno Terreni auf dem «Schlössli». Es war eine beliebte Dorfbeiz, eine, die keine Sperrstunde kannte. Weit nach Mitternacht konnte dort Einkehr gehalten und eine Hirschwurst bestellt werden. In den 1980er-Jahren organisierten Zweifel und Terreni noch das legendäre «Schlössli»-Skirennen. Stammgäste fuhren an einem Samstag in Schönengrund um die Tore, um am Abend eine lustige Siegerehrung zu feiern, die bis zum Morgengrauen dauerte.

Fette Sessel statt Flipperkästen wie anno dazumal

Zweifel und Terreni waren Wirte alter Schule. Als sie im «Schlössli» altersbedingt aufhörten, sind ihnen andere Wirtsleute gefolgt – mit anderen Konzepten. Jetzt haben Alexandra Bleiker und ihre junge Equipe übernommen. Sie haben aus dem Lokal ein Bijou gemacht. Dort, wo früher die Landjugend an den Flipperkästen stand, hat Bleiker eine stilvolle Raucherlounge mit dunklen Ledersesseln eingerichtet. Die junge Wirtin ist fast ein wenig beschämt, als sie sie präsentiert. In einem kleinen Humidor liegen kubanische Zigarren. Einen Rum dazu hat Bleiker auch im Angebot.

Die Gaststube im Hochparterre erinnert ein wenig an das «Schlössli» von damals. Nur die Vorhänge sind weg. Die Tische sind so arrangiert, dass 26 Gäste Platz finden. Doch das ist nicht alles. Im Obergeschoss, das früher eine Wohnung war, hat Bleiker drei kleine Gaststuben eingerichtet. «Das grüne, das blaue und das silberne Zimmer», sagt sie. Bleiker hat die Stuben hübsch eingerichtet. Insgesamt bieten sie nochmals 27 Gästen ein schmuckes Ambiente. Neuerdings hat das «Schlössli» auch eine Gartenwirtschaft, die diesen Namen verdient. 30 Plätze hat sie.

Eine der «Schlössli»-Stuben im ersten Stock, der früher eine Wohnung war. Daniel Wirth

In der Pandemie waren die Wirte unter Druck. Nach dem Lockdown durften sie nur mit Schutzkonzepten wirten. Das war schwierig. Jetzt ist die Coronapandemie passé – zumindest vorläufig. Bleiker sagt, sie wolle die Chance jetzt packen. Sie setze auf Qualität – sowohl bei dem, was aus der Küche und dem Keller gereicht werde, als auch beim Personal. Sie verstehe sich als Teil eines gut einspielten Teams, sagt die 28-Jährige. Früher hielten die Dorfvereine Einkehr im «Schlössli». «Das soll so bleiben», sagt die Neowirtin, ehe sie in der Küche verschwindet: «Die Gäste kommen.»

www.schloessli-horn.ch