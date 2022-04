«Focacceria» betreibt Getränkewagen vor Kathedrale St.Gallen

Gastronomie Darf man das? Die «Focacceria» wirtet direkt vor der Stiftskirche St.Gallen Bei schönem Wetter steht beim Westeingang der Stiftskirche ein Getränkewagen der «Focacceria». Das löst die Frage aus, inwiefern das Wirten auf öffentlichem Grund erlaubt ist. Samantha Wanjiru 27.04.2022, 21.00 Uhr

Die «Focacceria» betreibt vor der Stiftskirche in St.Gallen bei schönem Wetter einen Getränkewagen. Bild: Samantha Wanjiru

Freunde des Apéros haben seit kurzem die Möglichkeit, bei gutem Wetter auf dem Gallusplatz in St.Gallen ein Erfrischungsgetränk zu geniessen. Denn auf dem Boden des Katholischen Konfessionsteils, hinter der Mauer, die den Gallusplatz und die anliegende Kathedrale trennt, steht am Wochenende ein kleiner grüner Ape. Der dreirädrige Kleintransporter wurde zu einem Mini-Getränkewagen umgebaut. Die «Focacceria», die den Wagen betreibt, bietet dort allerlei Getränke für Passantinnen und Passanten an.