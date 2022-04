Café St.Gall in der Bibliothek Hauptpost schliesst

Gastronomie Café in der St.Galler Bibliothek Hautpost schliesst Ende Mai: Kanton sucht Übergangslösung Nach sieben Jahren schliesst das Café St.Gall in der Bibliothek Hauptpost. Schwächen im Betrieb sowie die Verluste wegen Corona gaben den Ausschlag. Marlen Hämmerli 12.04.2022, 09.53 Uhr

Blick ins Café St.Gall: Da es mit dem Angebot an Zeitschriften und Zeitungen ein Teil der Bilbiothekt ist, gibt es hier keinen Konsumzwang. Bild: Nik Roth (27. Februar 2020)

Am 27. Mai wird im Café St.Gall vorerst zum letzten Mal Kaffee serviert: An diesem Tag hat der Gastrobetrieb in der Bibliothek Hauptpost beim Hauptbahnhof St.Gallen das letzte Mal offen. Pächter Renato Blättler und der Kanton St.Gallen haben sich darauf geeinigt, den Pachtvertrag aufzulösen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cafés sowie die Lernenden wurden gemäss Mitteilung des Kantons neue Stellen gefunden.