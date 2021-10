Betreiber von Hermann Bier eröffnen in St.Gallen ein Lokal

Gastronomie Bier dort geniessen, wo es entsteht: Zwei St.Galler brauen im Keller ihr eigenes Bier und schenken es im Hochparterre aus Ihr Stolz sind nicht nur die Sudkessel im Untergeschoss, sondern auch die zwölf Zapfhähne auf dem Tresen: Marco Hermann und Gianluca Bernet haben in der Nähe des Spisertors die Kleinbrauerei Hermann Bier samt Lokal eröffnet. Christina Weder 04.10.2021, 05.00 Uhr

Mit ihrem Lokal haben sie sich einen Traum erfüllt: Gianluca Bernet (links) und Marco Hermann hinter dem Holztresen mit den zwölf Zapfhähnen. Bild: Andri Vöhringer

Gianluca Bernet und Marco Hermann führen seit ein paar Monaten an der Lämmlisbrunnenstrasse 18 hinter der Kantonsschule am Burggraben die Kleinbrauerei Hermann Bier mit dazugehörigem Lokal. «Bier dort geniessen, wo es entsteht», ist ihre Idee. Im Untergeschoss brauen sie, im Hochparterre darüber schenken sie das Bier aus – und zwar nicht in einer schummrigen Kneipe, sondern in einem hellen, frisch renovierten und schlicht eingerichteten Lokal mit Holztischen, Holztresen und zwölf Zapfhähnen für den Offenausschank. In der Mitte des Raumes hängt eine grosse Tafel mit zwölf aufgelisteten Biersorten. Neun davon sind selbst gebraut, drei stammen aus anderen Kleinbrauereien in der Region.

Zwölf Biersorten sind auf der grossen Tafel im Lokal aufgelistet. Bild: Andri Vöhringer

50 Sitzplätze gibt es im Lokal, 30 auf der Terrasse. Bestellt wird an der Bar. Wenn die beiden Biersommeliers hinter dem Tresen stehen und von fruchtig-bitterem Gout, hopfiger Nase oder rauchiger Note erzählen, wird ihre Leidenschaft spürbar. Gäste, die sich einen Eindruck von der Vielfalt der Biersorten verschaffen wollen, bestellen ein sogenanntes Degubrettli. Auf einem kleinen Holzbrett erhalten sie vier oder sechs Biere à je einem Deziliter nach Wahl. So können sie die verschiedenen Geschmacksnoten direkt miteinander vergleichen. Aber auch die unterschiedliche Farbigkeit kommt schön zur Geltung: In den Gläsern schimmert der Gerstensaft von Hellgelb über Gold und Bernstein bis Dunkelbraun.

Alles begann in der eigenen Küche

Die beiden Quereinsteiger waren zuvor in der Tourismus- und Werbebranche tätig. Marco Hermann, der länger in den USA und in England zu Hause war und von der dortigen Bierkultur inspiriert ist, hat vor zwölf Jahren in der eigenen Küche mit Bierbrauen begonnen.

2013 gründete er unter dem Namen Hermann Bier eine Kleinbrauerei im Industriequartier von Winkeln, die er zusammen mit Gianluca Bernet in seiner Freizeit betrieb. Mit dem eigenen Lokal im Stadtzentrum haben sich die beiden einen Traum erfüllt. Nach langen Vorbereitungen waren sie ausgerechnet mitten im zweiten Lockdown bereit für die Eröffnung – ein Start, den sie sich anders vorgestellt hatten. Trotzdem sagen sie:

«Wir haben keine Sekunde daran gezweifelt. Es ist unser eigenes Ding.»

Einmal in der Woche wird gebraut: Marco Hermann (links) und Gianluca Bernet im Braukeller an der Lämmlisbrunnenstrasse.

Bild: Arthur Gamsa

In der Regel wird einmal in der Woche gebraut – meistens an einem Tag, an dem das Lokal nicht geöffnet hat. 500 Liter Bierwürze entstehen an einem Brautag. Rund zwei Monate dauert es, bis das Bier im Lokal ausgeschenkt werden kann.

Neben Klassikern wie Pale Ale, Märzen und Pils wollen die beiden immer wieder etwas Neues anbieten. Dafür tüfteln sie an neuen Rezepten, experimentieren im Sudkessel – vor kurzem etwa mit Galgant, Zitronengras und Kaffirlimettenblättern. Biere, die sie erstmalig oder in unregelmässigen Abständen brauen, nennen sie «Vogelbiere». Sie sind auf den Etiketten mit einem Vogel gekennzeichnet. Biere aus dem Standardsortiment erhalten dagegen eine Etikette mit einem Sujet aus der Stadt oder Stadtgeschichte.

Brauereiführungen und Braukurse

Regionalität ist Hermann und Bernet auch auf der kleinen Speisekarte wichtig. Weil das Lokal über keine eigene Küche verfügt, arbeiten sie mit der Piadineria Rimini auf der gegenüberliegenden Strassenseite zusammen.

Neben Piadine gibt es zudem Trockenfleisch aus Heiden, Käse aus dem Geschäft Unikatessen am Corso und Bretzel aus der Backstube des «G’nuss». Die beiden Biersommeliers schenken nicht nur Bier aus, sie bieten auch Degustationen, Braukurse und Brauereiführungen an.

Hermann Bier - Brauerei & Lokal, Lämmlisbrunnenstrasse 18, Mi bis Do 16–23 Uhr, Fr 16–24 Uhr, Sa 13–24 Uhr.