Neue Pächter fürs Spanische Klubhaus in St.Gallen

Gastronomie Aus Spanisch wird Asiatisch: Ins Spanische Klubhaus beim St.Galler Hauptbahnhof kommt wieder Leben Die Stadt St.Gallen hat das Spanische Klubhaus neu verpachtet. Sam Stephens und Mark Seman übernehmen das Lokal für die nächsten zehn Jahre. Die beiden sind keine Unbekannten in der städtischen Gastroszene. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 10.03.2022, 10.01 Uhr

Sam Stephens (links) und Mark Seman sind die neuen Pächter des Klubhauses. Im Sommer soll die Eröffnung stattfinden. Bild: Belinda Schmid

Seit Oktober war es still im Spanischen Klubhaus. Der Spanierverein Hogar Español hat den Betrieb aufgegeben. Ein Stück der St.Galler Gastrokultur ging verloren. Nun soll neues Leben in den einst beliebten Treffpunkt einziehen. Die Stadt St.Gallen hat als Besitzerin der Liegenschaft hinter dem Hauptbahnhof neue Pächter gesucht und mit Sam Stephens und Mark Seman zwei Personen gefunden, die bereits an drei Gastronomiebetrieben in der Stadt beteiligt sind. Der Pachtvertrag läuft zehn Jahre mit Option für eine Verlängerung um fünf Jahre.

«Wir haben im Klubhaus viel Potenzial gesehen, daher haben wir uns bei der Stadt beworben.»

Das sagt Stephens auf Anfrage. Die Lage sei gut und das Gebäude gross, es habe auch Platz für eine Bar und private Anlässe. Kulinarisch planen Stephens und Seman eine Neuausrichtung. Statt spanischer Gerichte wird es eine Küche mit einem modernen asiatischen Touch geben, sagt der Pächter. «Wir sind noch in der Detailplanung, daher will ich noch nicht zu viel über die Speisekarte verraten.»

Auch der Name des neuen Lokals steht noch nicht fest. Stephens sagt aber: «Wir finden den Namen Klubhaus schon cool. Es ist gut möglich, dass er in irgendeiner Form bleibt.»

Die Pächter setzen auf unterschiedliche Konzepte

Die Eröffnung ist für diesen Sommer vorgesehen. Bis dahin sind noch kleinere Umbauarbeiten zu erledigen. Etwa ein neuer Anstrich innen, neue Dekoration und Beleuchtung. Mit der Dekoration wollen sie versuchen, «die Innenräume aufzufrischen und gleichzeitig einige der schönen Merkmale hervorzuheben, die das Gebäude im Inneren hat», sagt Stephens. «Das Gebäude ist sehr gross, da hat es einige Bereiche, die zuvor nicht oder kaum genutzt wurden. Diese wollen wir künftig nutzen, daher sind dort auch noch kleine Arbeiten vorgesehen.»

Die beiden Pächter sind in der städtischen Gastroszene keine Unbekannten. Das Klubhaus ist das vierte Restaurant, an dem sie beteiligt sind. Angefangen haben die beiden vor vier Jahren mit der australisch und kalifornisch geprägten Bar The Pinch an der Davidstrasse. Danach folgte die Lounge Radio Mumbai mit indischer Küche mit Geschäftspartner und Küchenchef Jagpreet Singh. Ganz neu sind die beiden Freunde am italienischen Restaurant Toscana an der Lämmlisbrunnenstrasse beteiligt. Hier soll es im Mai losgehen.

Vier Restaurants, vier Konzepte. Warum? «Wir sind keine Kette, sondern wollen unterschiedliche Konzepte anbieten», sagt Sam Stephens.

«Wir schauen jeweils, was in St.Gallen noch fehlt und was den Leuten gefallen könnte.»

Die Pächter legen nach eigenen Aussagen grossen Wert darauf, gutes Essen in einer netten, einladenden Umgebung anzubieten.

Die Geschäftspartner kennen sich schon seit über 20 Jahren. Sie waren rund 15 Jahre bei EF Education First tätig, einem weltweiten Anbieter von Bildungs- und Reisedienstleistungen. Beide waren dort in den Bereichen Tourismus, International Baccalaureate und Hotellerie aktiv. Dort hatten sie bei ihren Projekten auch die Verantwortung für Restaurants inne.

Das asiatische Konzept überzeugte die Stadt

Stephens und Seman waren allerdings nicht die Einzigen, die sich um eine Pacht für das Klubhaus beworben hatten. Mehrere Personen und Unternehmungen hätten Interesse gezeigt, sagt Yvonne Bischof, Leiterin der städtischen Dienststelle Liegenschaften.

Yvonne Bischof, Leiterin Dienststelle Liegenschaften, Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Die Konzepte waren sehr unterschiedlich und reichten von einer Weinhandlung über ein Delikatessengeschäft bis zur Pizzeria oder Co-Working- und Kulturnutzung.»

Nach den Erstgesprächen hätten sich vier ernsthafte Interessenten herauskristallisiert, mit welchen vertiefte Gespräche geführt worden seien.

Schliesslich hat sich die Stadt für das asiatische Konzept entschieden. Was macht es so besonders? «Für die Stadt St.Gallen war es wichtig, dass der Gastrobetrieb im Klubhaus auch weiterhin eine Bereicherung für das Quartier und die Gastroszene St.Gallen ist», sagt Bischof. Darüber hinaus hätten die Pächter einen reichen Erfahrungsschatz im Gastgewerbe und seien seit längerem in der Stadt St.Gallen verwurzelt. «Zudem erfüllen die Pächter unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen. Zum Beispiel wird das Klubhaus neu auch über Mittag geöffnet sein.»

Das Gebäude hat eine bewegte Geschichte hinter sich (siehe Text unten). Seit den 1980er-Jahren wird das Klubhaus als Abbruchhaus behandelt. 2016 führte die Stadt eine Testplanung zur Aufwertung und Belebung des Areals hinter dem Hauptbahnhof durch. 15 Jahre wurden für die Umsetzung veranschlagt. Damit das Klubhaus diese Frist übersteht, liess der Stadtrat 2018 das marode Gebäude mit einer Minimalsanierung für 1,8 Millionen Franken aufrüsten: neue Küche, neue Fenster, einen barrierefreien Zugang. Diese städtische Strategie der Arealentwicklung bleibt laut Bischof auch nach dem Pächterwechsel bestehen.

2018/19 sanierte die Stadt das Spanische Klubhaus für 1,8 Millionen Franken. Bild: Urs Bucher

Vom Arbeiterpalast zum spanischen Treffpunkt

Die bewegte Geschichte des Spanischen Klubhauses geht in die nächste Runde. Jetzt ohne das «Spanisch» im Namen wollen die neuen Pächter dort ab Sommer asiatische Küche anbieten. Doch das Hin und Her, überhaupt die unsichere Zukunft, das ist nichts Neues, wie ein Blick zurück in die wechselvolle Historie des alten Klubhauses zeigt.

Gebaut wurde das Klubhaus 1889. Es ist heute der einzige noch erhaltene Gesellschaftssaal in der Stadt aus jener Zeit – der Zeit der Textilhochburg St.Gallen. Die Überbauung des Gebiets hinter dem Hauptbahnhof wurde damals nicht gesamtheitlich geplant, sie entstand eher zufällig. Etwas, das man heute anders machen will. Weswegen das Spanische Klubhaus 2018 saniert wurde, aber nur so, dass es die nächsten 15 bis 20 Jahre betrieben werden kann. Nur so lange, bis entscheiden ist, wie es im Gebiet Bahnhof-Nord baulich weitergehen soll.

Die Gestaltung des Gebiets nahm Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Anfang: 1856 wurden der Hauptbahnhof und die Eisenbahnlinie nach Zürich eingeweiht. Somit war die alte Güggisbleiche unterteilt in vor und hinter den Gleisen.

Ab 1900 wurde das Klubhaus zum Treffpunkt für Bähnler und Pöstler

Ursprünglich war das Klubhaus als ein hufeisenförmiges Wohn- und Geschäftshaus mit Restaurant errichtet worden. In den beiden Flügelanbauten waren Kegelbahnen eingerichtet. Dazwischen befand sich eine nach Süden offene Terrasse. Diese wurde 1896 zu einem Wintergarten umgestaltet. 1899 wurden die eingeschossigen Flügel aufgestockt. Der Wintergarten fiel späteren Umbauten zum Opfer, womit der heutige saalähnliche Teil des Restaurants entstand.

Das Klubhaus um 1900. Links und rechts sind die Flügel mit den Kegelbahnen, in der Mitte der 1896 erstellte Wintergarten zu erkennen. Bild: Stadtarchive St.Gallen

In der Anfangszeit war das Klubhaus ein «Arbeiterpalast». Nach der Jahrhundertwende wurde er zum Treffpunkt für Pöstler, Bähnler und ihre Vereine. Seit den 1980er-Jahren wurde das Klubhaus als Abbruchhaus behandelt. 1981 durfte der Spanierverein Hogar Español zur Zwischennutzung einziehen. In den 1980er-Jahren plante die Post hinter dem Hauptbahnhof ein grosses Verteilzentrum. Ihm wären alle Gebäude im Dreieck St.-Leonhard- und Rosenbergstrasse zum Opfer gefallen. 1995 wurde das Grossprojekt beerdigt, es hatte Veränderungen am nationalen Konzept der Postverteilung gegeben.

Die Post verkaufte das Klubhaus 2002 für 470’000 Franken an eine Genossenschaft. Diese wollte das Gebäude sanieren und den Betrieb des Hogar Español erhalten. Doch die Genossenschaft musste 2013 ernüchtert und zerstritten aufgeben, das Geld für die Sanierung liess sich nicht auftreiben. Die Stadt zeigte kein Interesse, ihr Vorkaufsrecht auszuüben, das Klubhaus ging über an drei Ausgleichskassen. Diese wollten das Gebäude abbrechen und einen Bürokomplex erstellen. Das wäre möglich gewesen, denn der Stadtrat hatte die Liegenschaft 2010 aus dem Inventar schützenswerter Bauten genommen – entgegen der Empfehlung der Denkmalpflege. Diese hatte noch 2005 geurteilt, das Klubhaus sei aufgrund der sozialhistorischen Bedeutung sowie der originellen architektonischen Gestalt schützenswert. Nach öffentlicher Kritik an den Abbruchplänen warfen die Ausgleichskassen hin. Das Klubhaus wurde nun doch von der Stadt gekauft.

Nach dem zweiten Lockdown kam das Aus

Der Spanierverein betrieb das Klubhaus von 1981 bis 2021. Das Restaurant wurde schnell ein beliebter Treffpunkt für Menschen aller Schichten, hier trafen sich Studenten und Akademikerinnen, Bankerinnen und Büezer. Das Restaurant wurde in diesen 40 Jahren nie kommerziell geführt. Zehn bis zwölf Vereinsmitglieder, die tagsüber in ihren Berufen arbeiteten, kümmerten sich abends um den Betrieb, standen in der Küche, bedienten im Lokal. Ziel war, die Kosten zu decken und den Verein finanziell weiterzubringen.

Doch es wurde immer schwieriger, Betreiberinnen und Betreiber aus den eigenen Reihen zu finden. Im März 2019 feierte das Klubhaus seine Wiedereröffnung nach der einjährigen Sanierungspause. Ein Jahr später kam Corona. Nach dem ersten Lockdown begann es zu kriseln, nach dem zweiten Lockdown war an eine Wiedereröffnung nicht mehr zu denken. Im September 2021 verkündete der Verein Hogar Español das endgültige Aus. (miz/vre)

