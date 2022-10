Noch einmal Hüttenzauber in der St.Galler Innenstadt

St.Gallen Auch nach den Coronamassnahmen bleiben temporäre Gastrobauten beliebt – ab 2023 könnte die Stadt aber wieder strenger werden Viele Beizer setzen auch diesen Winter auf mobile Bauten vor ihren Restaurants. Bisher war die Stadtpolizei bei deren Bewilligung kulant. Wie es ab dem kommenden Jahr weitergeht, ist jedoch noch unklar. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 26.10.2022, 18.00 Uhr

Das Café Blumenmarkt setzt bis zum Jahresende wieder auf ihre «Cabane». Bild: Arthur Gamsa

Es waren zwei schrecklich harte Winter für die St.Galler Gastronomie. Der erste gipfelte nach Kapazitätsbeschränkungen, Abstandsregeln und Maskenpflicht kurz vor Weihnachten 2020 in einem Gastrolockdown. Der zweite stand im Zeichen der Zertifikatspflicht. Einige Gäste mussten draussen bleiben, andere blieben freiwillig fern aus Angst vor einer Ansteckung.

Auch dieser Winter dürfte kein Spaziergang werden. Die stark gestiegenen Energiepreise treffen die Branche hart, und die Corona-Ungewissheit ist nicht ausgeräumt.

Ein «Produkt» aus diesen beiden Coronawintern sind sogenannte mobile Gastrobauten. Sie prägten das Stadtbild in der kalten Jahreszeit und waren für Gastronominnen und Gastronomen gleich in vielerlei Hinsicht ein Gewinn. Nun, Ende Oktober 2022, zeigt sich bereits: Das Konzept hat sich – Coronamassnahmen hin oder her – bewährt. Und auch die Handhabung der Stadt im Bewilligungsprozess bleibt diesen Winter grosszügig. Was danach kommt, stiftet bei einigen aber Verwirrung.

Schon im Spätsommer gefragt

Das Café Blumenmarkt zum Beispiel hat seine grosse «Cabane» wieder aufgebaut: Die Hütte gehört zu den grössten mobilen Gastrobauten der Innenstadt und bietet neben Plätzen im Innern auch einige Sitzgelegenheiten auf dem Vorbau aussen. Im Kalenderjahr 2022 verfügt der Blumenmarkt über eine Bewilligung für insgesamt drei Monate. Sie war im vergangenen Winter Mitte Januar zurückgebaut worden, also bleiben noch einmal gut zehn Wochen. «Diese lösen wir bis Ende Jahr ein», sagt Inhaber Thomas Hauser. Anfang 2023 wird die mobile Baute dann wieder abmontiert.

Die Holzbaute auf dem Blumenmarkt bietet auf dem Vorbau auch Plätze an der Sonne. Bild: Michel Canonica

Lohnt sich dieser Aufwand? «Die Rechnung ist einfach», sagt Hauser. Je öfter sie die mobile Baute betreiben können, desto mehr lohnen sich die Investitionen in den Bau. «Unsere Gäste fragen jeweils bereits im Spätsommer nach der Rückkehr der charmanten Holzbaute.» Weil die Stadt ab 2023 wohl zum Vor-Corona-Regime zurückkehre, dürften die kommenden Wochen nun die letzten sein, sagt Hauser. «Trotzdem sind wir dankbar, dass wir die Baute dreimal auf Stadtboden platzieren durften.»

Wie sieht es mit der Energieeffizienz der temporär errichteten Hütte aus? «Für eine möglichst schonende Beheizung nutzen wir die Abluftwärme des ‹Blumenmarkt›, die wir unter den Boden leiten.» Hinzu kommen Infrarot-Panels mit relativ geringem Verbrauch, alle Beleuchtungskörper seien ausserdem mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet.

«Wir brauchen nicht mehr Platz als sonst»

«Brauwerk»-Geschäftsführer Joël Hardegger. Bild: Andrea Stalder

Ähnlich verhält es sich beim Restaurant Brauwerk an der Bahnhofstrasse. Im Sommer verfügt der Betrieb über einen grosszügigen Biergarten im Bahnhofspärkli. An seine Stelle trat im vergangenen Winter eine grosse temporäre Hütte. Das soll sich dieses Jahr wiederholen, schreibt Geschäftsführer Joël Hardegger auf Anfrage. Ab Mitte November soll die Baute stehen, und bis Ende Jahr bleiben. Hardegger: «Leider wurde uns gesagt, dass für das neue Jahr keine Bewilligungen mehr ausgestellt werden. Das ist bedauerlich, weil viele Betriebe eine aufwendige Konstruktion gewagt haben.»

Für das «Brauwerk» habe sich die mobile Baute «absolut bewährt». Sie werde von den Gästen sehr geschätzt und sei «eine weitere Möglichkeit, neue Gäste zu begeistern».

Auch die «Osteria di San Gallo» von Giuseppe Ventre am Bohl setzte in den vergangenen beiden Wintern auf eine temporäre Baute auf der Terrasse. Weil das Restaurant im Innenbereich über relativ wenig Plätze verfügt, war das eine willkommene Lösung, um die Fläche zu vergrössern.

Die temporäre Baute vor der «Osteria di San Gallo». Bild: Michel Canonica

Und das bleibt sie auch, zumindest in diesem Winter. Auch auf dem Vorplatz des Restaurants an der Schwertgasse steht nämlich wieder die mobile Baute. «Osteria»-Wirt Giuseppe Ventre sagt: «Wir waren in den vergangenen beiden Wintern sehr froh um die mobile Baute.» Gerade für Weihnachtsessen und grössere Gruppen biete sich die Lösung an.

«Osteria»-Wirt Giuseppe Ventre. Bild: Ralph Ribi

Was Ventre aber Sorge bereitet, sind die Aussichten für 2023. Dann soll nämlich, auch ihm wurde das so mitgeteilt, die anlässlich der Pandemie eingeführte Lockerung wieder aufgehoben werden. Für mobile Bauten auf öffentlichem Grund gibt es dann keine Bewilligung mehr. Ventre leuchtet das nicht ein. Er sagt:

«Ich bezahle ja ohnehin für den Vorplatz, und ich brauche mit der Baute nicht mehr Platz.»

Das wirke wenig durchdacht, sagt der Wirt. Die mobilen Gastrobauten hätten sich etabliert, seien bei den Gästen beliebt und beanspruchen keinen öffentlichen Grund, für den Beizerinnen und Beizer nicht ohnehin bereits Pacht zahlen würden.

Praxis im neuen Jahr noch offen

Dionys Widmer, Sprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Ist 2023 also tatsächlich Schluss mit dem St.Galler Hüttencharme? Die kurze Antwort: Es ist kompliziert. Nachfrage bei der St.Galler Stadtpolizei. Deren Sprecher Dionys Widmer erklärt auf Anfrage, dass es gemäss kantonalem Planungs- und Baugesetz (PBG) Gastronomen grundsätzlich möglich sei, während drei Monaten pro Kalenderjahr eine mobile Baute ohne Baubewilligungsverfahren aufzustellen, sofern die Grundeigentümerin damit einverstanden ist. Und zwar unabhängig von der Pandemie. In den erwähnten Fällen ist die Stadt St.Gallen die Grundeigentümerin, und hier wird es kompliziert. Denn die Frage, ob sie damit «einverstanden» ist (und die Stadtpolizei daraus folgernd eine sogenannte Veranstaltungsbewilligung erteilt), ist letztlich eine politische.

Fakt ist: Bis zur Pandemie wurden Fonduechalets, Hütten und ähnliche Bauten auf öffentlichem Grund so gut wie nie bewilligt. Kehrt die Stadt ab 2023 also zum Vor-Corona-Regime zurück? Oder zeigt sie sich auch in Zukunft kulant? Das wird sich weisen müssen.

