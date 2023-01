Gastronomie Appenzeller Firma Pfefferbeere übernimmt nach dem Äscher nun auch das Schloss Oberberg in Gossau Seit Anfang Jahr steht das Schloss Oberberg ohne Pächter da. Ab Februar bewirtet nun das Team der Pfefferbeere AG, die auch das Berggasthaus Äscher führt, die Gäste – dies aber nur für drei Monate. Ganz ausschliessen wollen die Verantwortlichen ein langfristiges Engagement aber nicht. Rita Bolt Jetzt kommentieren 17.01.2023, 19.00 Uhr

Benedikt Seyser, Monika Krummenacher, Gallus Knechtle und Fabian Konrad (von links nach rechts) vor dem Schloss Oberberg in Gossau. Donato Caspari

«Wir sind neugierig und haben Lust, etwas Neues auszuprobieren», sagt Gallus Knechtle, Geschäftsführer der Appenzeller Firma Pfefferbeere AG. Die Eventagentur eröffnet am 10. Februar ein A-la-carte-Restaurant im Schloss Oberberg in Gossau – für drei Monate und jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag. Für ihn und das Pfefferbeere-Team sei dies eine tolle Chance. Knechtle verhehlt nicht, dass es auch ein Risiko sei, den Schlossbetrieb für drei Monate hochzufahren, zumal es für ihn ein neues Projekt in dieser Art sei. «Ich sehe es als einen langen Event.»

Knechtle wurde bekannt, als er 2018 mit seinem Team das Alpstein-Berggasthaus Äscher übernommen hatte. Herrin auf Schloss Oberberg ist Monika Krummenacher, die im Sommer und Herbst jeweils sieben Monate im «Äscher» arbeitet und nach den drei Monaten auf Schloss Oberberg wieder in den «Äscher» zurückkehren wird. «Im Winter und Frühjahr haben wir jeweils Kapazität und Personal für solche Projekte wie dem Schlossprojekt», sagt der Eventspezialist.

Förderverein sucht weiterhin langfristige Lösung

Knechtle erzählt, dass er vom Betrieb sehr beeindruckt und begeistert gewesen sei, als er im September das Schloss Oberberg besichtigt habe. Das Pfefferbeere-Team pflege einen guten Kontakt zum ehemaligen Pächterehepaar Schneider. Es sei ihnen gegenüber offen, hilfsbereit und stehe dem Projekt positiv gegenüber. «Wir freuen uns, dass wir das Schloss für eine begrenzte Zeit erhalten können», doppelt Projektleiter Benedikt Seyser, der bei Pfefferbeere im Verkauf arbeitet, nach.

Der Förderverein Schloss Oberberg als Besitzer der Schlossliegenschaft freut sich zwar über die dreimonatige Zwischennutzung, sucht aber nach wie vor eine langfristige Lösung. «Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Pächter oder einer Pächterin für das Schloss», sagt Förderverein-Präsident Dominik Eisenegger. Bis jetzt sei man noch nicht fündig geworden. Wäre eine längerfristige Nutzung keine Option für Pfefferbeere? «Unser Ziel ist es derzeit nicht, das Schloss längerfristig zu pachten», antwortet Knechtle. «Ziele können aber angepasst werden.»

Im Schloss Oberberg kann ab dem 10. Februar wieder gegessen werden. Donato Caspari

Verschiedene Events im Schloss geplant

Nach zwölf Jahren hat sich das Ehepaar Brigitte und Daniel Schneider entschlossen, den Pachtvertrag mit dem Förderverein Schloss Oberberg nicht mehr zu verlängern. Sie haben am 31. Dezember die Lichter im Wahrzeichen von Gossau gelöscht, räumen es jetzt bis Ende Januar und verkaufen ihr Inventar: Deko-Sachen, Küchenutensilien, Geschirr, Kronleuchter, Pfannen und sogar Weine aus dem Schlosskeller. Der letzte Schlossverkauf findet am 20. und 21. Januar statt.

Dann ist Schlüsselübergabe an die Pfefferbeere AG. Diese wird ihr eigenes Inventar einräumen, das am Geschäftssitz in Bühler gelagert ist. Als Eventagentur verfügt das Unternehmen über einiges an Inventar, sagt der 39-jährige Knechtle. Das Schlossrestaurant mit 55 Plätzen öffnet erstmals am 10. Februar. Reservationen seien gewünscht und werden empfohlen.

Nach Absprache könne das Schloss für Gruppen oder Events auch ausserhalb der Öffnungszeiten besucht werden. «Wir werden nicht alle Räume bespielen, ausser wir haben spezielle Anlässe oder Events», sagt Knechtle. Geplant sei bereits verschiedenes: Es werde Gruseldiners und ein Osterbrunch sowie einen spezieller Weinevent geben. «Und wir wollen auf der Schlossterrasse eine Day-Dance-Party durchführen.»

Die Pfefferbeere AG wolle Neues mit Historischem verbinden, dadurch junges Publikum auf das Schloss locken und demonstrieren, dass auf dem Schloss auch neue Wege eingeschlagen werden könnten. Es werde auch weiterhin Schlossführungen geben; diese würden aber vom Förderverein organisiert. Ebenfalls kann im denkmalgeschützten Schloss immer noch geheiratet und in der Kapelle getauft werden. Das Pfefferbeere-Team übernehme – wenn gewünscht und gebucht – den Getränke- und kulinarischen Teil.

Randen-Mousse, veganes Stroganoff und Appenzeller Rind

Das Apenzeller Unternehmen führt nebst dem «Äscher» auch die «Wilde Möhre» in St.Gallen und ist für kulinarische Experimente und Erlebnisse von diversen Projekten her bekannt. «Authentizität ist wichtig für uns», sagt Knechtle, der gelernter Koch ist. Kochen im Schloss Oberberg wird aber nicht er, sondern der junge Andwiler Fabian Konrad, der im Schloss Oberberg die Lehre als Koch absolviert und anschliessend in der Schlossküche als Koch gearbeitet hat.

Was wird auf der Speisekarte stehen? «Wir werden modern, innovativ und regional kochen», antwortet Benedikt Seyser. Als Vorspeise gibt’s beispielsweise Schweizer Rindstatar oder Randen-Mousse, als Zwischengang Appenzeller Käsefladen und als Hauptgang unter anderem veganes Stroganoff als Variante zu den Fleischgerichten, Schweizer Fisch oder Appenzeller Rind. Er verweist auch auf die Weinkarte, die einiges zu bieten habe. Und darauf, dass neben dem Stadtbühler auch Appenzeller Bier ausgeschenkt werde.

