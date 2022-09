Olma: Säntis Gastronomie AG hat neue Küche erhalten

Gastronomie 35'000 Menus am Tag: So sieht die neue Küche der Olma aus Bild: Donato Caspari Die alte Küche stiess an die Kapazitätsgrenze, nun hat die Säntis Gastronomie AG eine neue in Betrieb genommen. Mit der Olma steht diese vor dem ersten Stresstest. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Die Szene ist völlig anders als erwartet: Nicht Heerscharen von Köchinnen und Köchen rüsten und dünsten Gemüse in der neuen Olma-Küche. Im weissgeplättelten Raum hantieren bloss vier Köche. Sie arbeiten an glänzenden Edelstahlgeräten, die an Fritteusen erinnern. Die Körbe, die im brodelnden Wasser baden, sind gefüllt mit Rüebli- und Zucchettischeiben.

Das Gemüse wird an der Olma serviert: Seit Montag laufen die Gastro-Vorbereitungen für die Messe. Zwölf Tage bleiben noch – bis am Mittwoch vor der Eröffnung muss alles parat sein. Gleichzeitig bereiten die Köche die Gerichte vor für zwei Kongresse und ein Abendbankett, die noch vor der Olma stattfinden. Die Belastung ist der erste Stresstest für die neue Hauptküche der Säntis Gastronomie AG.

Sechseinhalb Tonnen Rösti

Die Mitarbeitenden der Säntis Gastronomie AG kochen während der elf Olma-Tage im Schnitt 70'000 Menus. Rund 40'000 Würste und 10'000 Schweinsschnitzel werden gebraten, vier Tonnen an Beilagen und sechseinhalb Tonnen Rösti verzehrt. Dazu kommen zwei Tonnen an Fleisch- und Saucengerichten. Saucengerichte sind Mahlzeiten, die in Flüssigkeit gegart werden, etwa Currys.

Nicht alles lässt sich vorbereiten, gerade Salate, Rösti, Bratwürste und Schnitzel müssen frisch zubereitet werden. Einiges lässt sich aber vorproduzieren: Derzeit sind Saucengerichte an der Reihe. Je nach Tag sind zehn bis zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt mit kochen, kühlen, abpacken und pasteurisieren. Durch die neue Küche, die seit Ende August in Betrieb ist, hat sich die Kapazität praktisch verdoppelt. Rico Zindel, Geschäftsführer der Säntis Gastronomie AG, führt voller Freude durch die Räume:

«Wir können schneller und effizienter arbeiten.»

Rico Zindel ist seit 2013 Geschäftsführer der Säntis Gastronomie AG. Bild: Donato Caspari

Mit der neuen Küche ist es möglich, einmalig an einem Tag 35000 Essen zuzubereiten. Oder 10000 Menus, dafür während mehrerer Tage. Es können also gleichzeitig mehrere, grössere Anlässe abgedeckt werden. Das steigert den Umsatz, Zindel rechnet mit einer Erhöhung von 50 bis 70 Prozent in den nächsten zehn Jahren.

All das ermöglichen die zusätzlichen Geräte: Die Anzahl der Schockfroster wurde verdreifacht, die Zahl der Kochgeräte verdoppelt von drei auf sechs. Die neuen Geräte sind zudem stromsparender. «Das kam genau im richtigen Moment», sagt Zindel mit Blick auf die drohende Energiekrise. Für die Kühlung wurde ein CO 2 -Generator eingebaut. «Das ist die klimaneutralste Lösung, die es derzeit gibt.»

Die alte Küche stiess an ihre Kapazitätsgrenze

Die neue Küche hat über drei Millionen Franken gekostet. Die Olma-Messen haben sie mitfinanziert, denn die Säntis Gastronomie AG ist hier eingemietet. 2017 merkte Zindel, dass der Betrieb an die Kapazitätsgrenze stösst.

Über die Jahre ist er gewachsen. So betreibt die Säntis Gastronomie AG inzwischen auf dem Olma-Gelände auch die Moststube und «Le Restaurant». Die Zahl der Begleitveranstaltungen zur Olma hat ebenfalls zugenommen: «Das geht vom kleinen Apéro an einem Stand bis zum Umzugsbankett.» Der 47-Jährige ist seit 2013 Geschäftsführer der Säntis Gastronomie AG.

Spätestens als die Pläne für die neue Halle 1 aufkamen, war klar: Es braucht eine neue Olma-Küche. Die neue Halle soll Platz bieten für bis zu 12'000 Personen. Zum Vergleich: Das Zürcher Hallenstadion fasst 15'000 Personen. Rico Zindel sagt: «Die alte Küche war noch zeitgemäss, aber wir mussten die Schlagzahl erhöhen.»

Ein Koch füllt das vorgegarte Gemüse in Gefässe um, bevor es in die Kühlung kommt. Bild: Donato Caspari

Er erinnert sich noch gut an die Olma 2018. Alles war parat fürs Eröffnungsbankett. Nur wurde der Lauch im Hauptgericht über Nacht sauer. Das Gericht konnte nach dem Vorgaren nicht rasch genug abkühlen, weil die Kapazität erreicht war. Der Küchenchef bemerkte das am Morgen der Eröffnung und stand vor der Herausforderung, aufs Mal 150 Kilo Lauch aufzutreiben – den das Team aufs Neue zubereiten musste. Zindel, der selbst in der Gastro gross geworden ist, sagt: «Das war alles andere als lustig.»

Menus werden pasteurisiert

Die Menus werden im Sous-Vide-Verfahren vorbereitet. Dazu werden die Lebensmittel im ersten Raum vorgegart, dann möglichst rasch auf vier Grad runtergekühlt. Das unterbricht die Garzeit und hält die Keimzahl so tief wie möglich. Im zweiten Raum kommen die Mahlzeiten in Vakuumbeutel. Ein Beutel enthält je nach Gericht zehn bis 20 Portionen. Im dritten Raum schliesslich stehen Garschränke, in denen das Essen pasteurisiert wird.

Drei Mitarbeiterinnen füllen die vorbereiteten Mahlzeiten in Vakuumbeutel ab. Bild: Donato Caspari

Ist das Gericht fertig gegart, kommt es zur Kühlung in den Schockfroster. Bild: Donato Caspari

Anschliessend wird es schockgekühlt. Erneut möglichst rasch, um die Keimzahl tief zu halten. In der Kühlzelle – dem begehbaren Kühlschrank – lagern die Menus bis sie gebraucht werden. «Safranrisotto» steht auf flachen, rechteckigen Säcken, «Rahmsauce» auf weiteren aufgestapelten Beuteln.

Dass die neue Küche bereits jetzt in Betrieb ist, ein Jahr vor der geplanten Eröffnung der Olma-Halle 1, hat seinen Grund. Zindel: «Wir müssen lernen mit der neuen Küche umzugehen, unter dem bestehenden Betrieb.» Eine neue Küche bringt neue Abläufe in der Logistik und Produktion mit sich, aber auch Rezepte müssen angepasst werden. «Durch die schnellere Abkühlung garen die Menus weniger nach. Daher müssen die Lebensmittel je nach Gericht länger gekocht werden.»

Für die Inbetriebnahme der neuen Küche gab es nur zwei Termine

Vor der Inbetriebnahme der Küche musste Zindel aber zittern. Die Lüftungen und Leitungen mussten umgehängt werden, die alte Küche also ausser Betrieb und die neue Küche in Betrieb genommen werden. Von Beginn an war klar, das ist nur an zwei Terminen im Jahr möglich: zwischen Weihnachten und Neujahr oder zwischen Juli und August.

Doch für die Inbetriebnahme der neuen Küche brauchte es Sicherheit, dass alle Geräte rechtzeitig ankommen. «Wenn sie zum Tag X nicht zumindest in der Schweiz gewesen wären, hätten wir die Küche nicht umgehängt.» Dieser Tag X war am 11. Juli. Bis zum 10. Juli war das Lieferdatum der Schockfroster offen. Dann kam der Bescheid, sie seien bis Anfang August in der Schweiz.

Alles ist gut gegangen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten die neue Küche in Betrieb nehmen. «Es ist eine normale Küche», sagt Zindel. «Nur etwas grösser.»

