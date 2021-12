Goldacher Spitzenkoch zofft sich mit «Gault-Millau»-Herausgeber

Gastrokritik Zwischen Lobeshymne und Verriss: Das Gastrozeugnis des «Gault-Millau» stösst manchem Koch in der Region Rorschach sauer auf Egal ob «Michelin», «Gault-Millau» oder andere Gastroführer nun mit Sternen, Punkten oder Pfannen die Kochkünste in Restaurants bewerten, die kulinarische Abrechnung kommt nicht bei allen Köchen gut an. Besonders gross ist der Ärger bei Peter Runge von der «Villa am See» in Goldach. Die «Gault-Millau»-Tafel an der Fassade hat er längst entfernt und aus dem Gastroführer würde er gerne raus. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.12.2021, 19.12 Uhr

Simon Romer steht seit April am Herd des 3-Sterne-Superior-Bio-Schlosshotels Wartegg in Rorschacherberg – er peilt für seine Küche 14 Punkte an. Bild: Rudolf Hirtl

Das Ganze mutet alljährlich an wie ein kulinarisches «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Küchenchef...» Für die Restaurants sind die Bewertungen aber höchstens Orientierungshilfen und nicht matchentscheidend. «Es ist ein Ansporn, um im Ranking besser zu werden», sagen die einen, die anderen sind überzeugt: «Den Gästen sind die Punkte egal.» In der weiteren Region Rorschach schaffen es fünf Restaurants in die aktuelle Ausgabe des «Gault-Millau»; zählt man Arbon, Grub AR und Heiden dazu, sind es zehn.

Das Ranking innerhalb der Region Rorschach führt die «Villa am See» mit unveränderten 16 Punkten an. Auf den ersten Blick erstaunlich, denn während sich der anonyme Tester in den vergangenen Jahren mit «delikat, exzellent, köstlich» durch die servierten Gänge schwärmte, so fällt die Bewertung diesmal weniger lobend aus.

Jubel zum Start, Ärger als Dessert

«Mal abgesehen von den abgehobenen Preisen, wirkt Peter Runges klassisch französische Küche mit mediterranen Akzenten, aber mit den immer gleichen Gerichten sowie der konsequenten Beschränkung auf Kurzgebratenes auf die Länge langweilig. Dass Kälber und Rinder in heutigen Küchen mehr als Filets zu bieten haben, interessiert den Chef kaum», heisst es unter anderem. Und abschliessend steht: «Der Cassis-Schaum als Pré-Dessert war okay, am Schluss gingen die Crema catalana im Beerenring und das Gurken-Gin-Sorbet in Ordnung. Wir wurden in der ‹Villa› auch schon mit mehr Begeisterung und Finesse bekocht.»

Kein Wunder, dass sich Peter Runge, der seit 21 Jahren dort wirtet und seit 28 Jahren vom «Gault-Millau» ausgezeichnet wird, so gar nicht über diese Zeilen freut. «Es kommt immer die gleiche Frau, begleitet von drei Personen», zeigt er sich überzeugt, die anonyme Testesserin zu kennen. Bisher sei sie immer sehr zufrieden gewesen, doch nun schreibe sie völlig anders. Immer dieselbe Person und nur einmal im Jahr, so sei seiner Meinung nach gar keine objektive Bewertung möglich. «Man merkt, dass uns ‹Gault-Millau› einen Hund reinhauen wollte, um zu zeigen, wer der Meister ist», sagt Runge.

Peter und Silvia Runge von der «Villa am See» in Goldach punkten mit Geschmack und nicht mit Firlefanz auf dem Teller. Bild: PD

Der Gastroführer lässt die «Villa» nicht raus

Der 67-Jährige spricht damit den Umstand an, dass er gelegentlich über den Ruhestand nachdenkt und deshalb vor drei Jahren darum gebeten hat, die «Villa» nicht mehr im «Gault-Millau» zu erwähnen, um ohne den Bewertungsdruck weiterarbeiten zu können. Davon wollte Urs Heller, Chefredaktor von Gault Millau Schweiz, aber nichts wissen. «Wir möchten unseren Lesern die besten Restaurants der Schweiz vorstellen, und da gehört die ‹Villa am See› nun einmal dazu», antwortete er Runge und betonte, der «Gault-Millau» sei kein Klub, bei dem man beliebig aus- und eintreten könne.

Ist die diesmal schlechte Bewertung die Retourkutsche für Runges «dreiste» Bitte, nicht mehr erwähnt zu werden, und wieso trotzdem 16 Punkte? «Retourkutschen sind nicht unser Stil. Unsere Tester schreiben, was ist. Korrespondenzen mit den Gastgebern sind ihnen nicht bekannt», sagt Urs Heller und ergänzt:

«Herr Runge kochte auch schon überzeugender. Wir wissen aber, was er kann und bleiben bei 16 Punkten. In Covidzeiten wollen wir nicht ohne Not für Ärger sorgen.»

In der Ostschweiz sind laut Heller mehrere Tester unterwegs. Mehrere Besuche pro Jahr könne sich der Gastroführer nicht leisten, zumal ein Durchgang 300'000 Franken koste. In Covidzeiten sei es zudem schon schwierig, einmal in jedem Restaurant zu sein. Die meisten Betriebe würden die Arbeit von «Gault-Millau» schätzen und einen Eintrag nicht verachten.

Die «Gault-Millau»-Tafel hängt nicht mehr an der Wand

Peter Runge dürfte sich also noch zwei, drei Jahre über den Eintrag im Gastroführer ärgern; egal ob nun gut oder schlecht bewertet. Solange will er noch weitermachen – hoch motiviert, wie er betont – ehe er den Kochlöffel an jemanden aus seinem Team weitergibt. «Wir haben zu 90 Prozent Stammkundschaft, und die ist immer zufrieden. Das ist viel wertvoller als die Erwähnung im Gastroführer», sagt der Spitzenkoch und sagt schulterzuckend:

«Die ‹Gault-Millau›-Tafel beim Eingang haben wir schon lange entfernt.»

Eine durchs Band gute Bewertung erhält Jacques Neher im «Löwen» in Tübach. «Wir hatten Glück: Im Tagesangebot standen butterzarte Felchenleberli, ein seltener Genuss», schreibt der Testesser. Vorzüglich gemundet haben ihm auch «die zarte Lammhuft mit knackigem Sommergemüse, sowie die Himbeeren mit Vanilleglace und einem Schuss Vieille Framboise.» Belohnt wird der «Löwen» mit 14 Punkten, auch wenn sich die Qualität nach Einschätzung viele Gäste näher bei 15 Punkten bewegt.

Neher ist dennoch zufrieden mit der Bewertung, relativiert aber auch die Bedeutung, im Gastroführer aufgelistet zu sein. «Natürlich gibt es Gäste, die ganz bewusst Restaurants auswählen, die im ‹Gault-Millau› gelobt werden. Allerdings erwirtschaften wir unseren Umsatz zu 95 Prozent mit treuen Stammgästen. Daher ist eine Momentaufnahme durch einen Testesser weniger wichtig, als die Qualität der Küche über lange Zeit beständig hochzuhalten.»

Jacques Neher holte sich 2015 den Sieg in der SRF-Unterhaltungssendung «Mini Beiz, dini Beiz». Bild: Rudolf Hirtl

Während also vereinzelt «Gault-Millau»-Leser nach Tübach kommen, um im «Löwen »zu speisen, so war der Gewinn von «Mini Beiz, dini Beiz» 2015 um einiges spürbarer. «Damals sind Leute aus der ganzen Schweiz angereist, um im Restaurant zu essen, das im Fernsehen zu sehen war», erinnert sich Neher mit einem Lächeln zurück.

Das Schloss Wartegg erkocht sich 13 Bio-Punkte

Seit April ist Simon Romer Küchenchef im Schloss «Wartegg», dem einzigen biozertifizierten «Gault-Millau»-Restaurant der Schweiz. Er hat die Leitung von Sandro Zimmermann übernommen, der die Küche in Rorschacherberg nach acht Jahren verlassen hat. Nach Ansicht des «Gault-Millau» sind nicht nur die meisten «Wartegg»-Klassiker geblieben. «Die Leistung der Küche hat sogar noch einen Zacken zugelegt.» Gar einen Quantensprung hätten die schon früher feinen Desserts gemacht.

Simon Romer freut sich über die 13 Punkte, räumt aber auch ein, dass es das Ziel des Teams sei, 14 Punkte zu erreichen. «Unsere Küche ist Bio-Knospen-zertifiziert, weshalb wir auch sehr grossen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Wir arbeiten, wann immer möglich, mit Produzenten aus der Region zusammen», so der 37-Jährige, der vor seinem Wechsel ins «Wartegg» stellvertretender Küchenchef im Fine-Dining-Restaurant Wave in Horn war. Auch wenn die Biophilosophie im Schloss gelebt werde, so sehe er durchaus noch Verbesserungspotenzial. So sei es ihm beispielsweise nicht gelungen, Bio-Spargel aus der Region zu bekommen.

Die Erwähnung im «Gault-Millau» sei schon wichtig wegen der Resonanz bei möglichen neuen Gästen, doch auch im «Schloss» seien die Stammgäste das wichtigste Klientel, sagt Romer. Im «Wave »in Horn entführt Chef Christian Göpel «auf eine kulinarische Kreuzfahrt mit aufwendig zubereiteten, sorgfältig komponierten Tellern», was mit 14 Punkten belohnt wird. Im «Landhaus »in Rheineck nimmt Gino Kobi, Chef seit 2013, laut dem Gastroführer mit seinem Team «langsam wieder Fahrt auf». Diesmal reicht’s für 13 Punkte.

