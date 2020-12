Gastrokonzept Eine Schlagerbeiz für St.Gallen: An der Goliathgasse ensteht eine kleine Kneipe, wie sie einst Peter Alexander besungen hat Der Z-Records-Plattenladen ist Geschichte. Nun soll dort eine kleine Kneipe entstehen. Noch fehlt aber ein Pächter fürs Schunkeln mit alten Schlagerhits. Sandro Büchler 18.12.2020, 18.00 Uhr

Blick in die Goliathgasse: Links das «Brüw»-Pub, das zurzeit wegen der Coronamassnahmen geschlossen ist. Unter der Chügelibahn, hinter den Baugittern, befand sich der Plattenladen Z Records. Dort soll nun eine kleine Kneipe in Anlehnung an den Schlagersänger Peter Alexander entstehen. Bild: Arthur Gamsa

«Drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinaus», sang Peter Alexander 1976 im Lied «Die kleine Kneipe». Es ist der letzte Nummer-Eins-Hit des österreichischen Schlagersängers, Schauspielers und Entertainers. Ganze 24 Wochen steht das Lied an der Spitze der Hitparade.

Peter Alexander während einer Fernsehshow am 6. Mai 1983. Bild: Keystone/DPA Archive

Im Februar 2011 stirbt der Wiener Sänger im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt. Nun soll Peter Alexander mitten in St.Gallen wieder aufleben – und zwar im Gebäude am Ende der Goliathgasse, an der Torstrasse 25, im ehemaligen Z Records.

40 Jahre lang kuratierte Armin Eisenring dort die Platten und damit die Musikgeschichte. Der Plattenladen war der letzte seiner Art in der Innenstadt. Erfolglos versuchte der Geschäftsführer, den ganzen Laden samt Inventar zu verkaufen. In diesem Sommer schloss der 73-Jährige sein «Baby». Der Vermieter hatte den Mietvertrag gekündigt, da das Gebäude komplett saniert wird.

Armin Eisenring im Z Records. Bild: Ralph Ribi (4. Mai 2020)

Der berühmte Bauherr

Auf Led Zeppelin und Flowerpower sollen nun Schlagernostalgie und Peter Alexander folgen. Es ist ein Stilbruch sondergleichen. Doch der Beizenname Peter Alexander kommt nicht von ungefähr. «Hilde und Peter Alexander Neumayer waren die Erbauer und ersten Eigentümer der Torstrasse 25», sagt Florian Meier, Geschäftsführer der Meier & Partner Immobilien AG. So sei man vom berühmten Bauherrn und seinem Song schnell auf die Idee für die kleine Kneipe gekommen.

«Gerade weil das Lokal so klein ist, liegt das auf der Hand.»

Florian Meier, Geschäftsführer von Meier & Partner Immobilien AG. Bild: PD

Zudem gebe es in St.Gallen bisher keine Schlagerbeiz. Bis Mitte dieser Woche lag das Baugesuch öffentlich auf.

Zurzeit ist das sechsstöckige Gebäude mit einem Gerüst eingepackt. Die Sanierungsarbeiten sind in vollem Gang. Bauarbeiter sind damit beschäftigt, neues Dämmmaterial an den Wänden anzubringen. Im kommenden Juli zieht in den Obergeschossen die Universität St.Gallen ein. Temporär – als eine Art spielerische Zwischennutzung – installierte ein Verein am Gerüst vor kurzem eine riesige Chügelibahn.

Nach der Bank kommt die Uni Bis ins Jahr 2012 war im Gebäude an der Torstrasse 25 auf drei Stockwerken die Privatbank Wegelin & Co. eingemietet. Als die Bank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ins Visier der US-Justiz geriet, wurde der nicht-amerikanische Geschäftszweig in die Notenstein Privatbank transferiert, die von Raiffeisen Schweiz übernommen wurde. Raiffeisen betrieb an der Torstrasse 25 zuletzt ein Rechenzentrum. Im Sommer 2021 zieht nun die Universität St.Gallen ins Gebäude am Platztor ein. Jürg Roggenbauch, Mediensprecher der HSG, sagt: «An der Torstrasse 25 werden sich auf einer Gesamtfläche von rund 1400 Quadratmetern verschiedene Lehrstühle der neuen School of Computer Science (SCS) einmieten.» Die Schule ist Teil der kantonalen IT-Bildungsoffensive. Die neuen Räume sind für die Uni gut gelegen. Denn auf der anderen Strassenseite, auf der nördlichen Seite des Platztors, soll bis 2027 ein neuer Campus der HSG entstehen. Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen winkten 2019 mit 62,9 Prozent Ja-Stimmen einen 160-Millionen-Kredit durch für den Bau des Campus. Die Universität St.Gallen platzt aus allen Nähten. Sie ist für 5000 Studierende konzipiert, eingeschrieben sind über 9000.

Gasse zu neuem Leben erwecken

Das Quartier werde sich mit der Universität als neue Mieterin in der Hausnummer 25 verändern, sagt Liegenschaftsverwalter Meier. Er hofft, dass dadurch die Goliathgasse belebt wird.

«Zusammen mit der kleinen Kneipe soll das Quartier zu neuem Leben erweckt werden.»

Oder wie es passend im Refrain von Peter Alexanders Lied heisst: «Die kleine Kneipe in unserer Strasse, da wo das Leben noch lebenswert ist.»

Meier schwebt eine «Lunch-Café-Bar» vor. Frühstück mit selbstgemachten Müesli, frischen Brötchen und italienischem Kaffee soll es geben, am Mittag einfache Tagesmenus, wie etwa Panini, Lasagne, Suppen oder Salate. Am Abend dann Apéroplättli oder Quiches zu Wein und Bier. Für die Zubereitung von Speis und Trank wird eine kleine Gastroküche eingebaut.

Zusammenarbeit mit «Brüw» nebenan

Noch fehlt jedoch ein Pächter. «Heutzutage ist es schwierig, Wirte anzulocken», sagt Meier. «Diese wollen ein Lokal meist mit ihrer Idee von Grund auf konzipieren.» Aber das Risiko und das dafür nötige Kapital schrecke viele Beizer ab. Dem will Meier einerseits mit der Konzeptidee der Peter-Alexander-Kneipe entgegenwirken. Andererseits wird ein Grossteil des Innenausbaus bereits fertiggestellt.

«Mit diesen Vorleistungen soll die Hürde für einen Wirt tiefer werden.»

Meier stellt sich einen angehenden Gastronomen vor, der etwas aufbauen und Erfahrungen sammeln will. «Oder vielleicht interessieren sich auch Studenten dafür, die sich mit dem Betrieb einer Beiz ihr Studium finanzieren wollen.»

Es sei ein unkonventionelles Vorgehen, um einen Gastronomen zu finden, gibt Meier zu. Dabei wäre nebenan ein potenzieller Kandidat bereits vorhanden. In der Bierbar Brüw wirtet der Däne Ole Lind. Er sagt:

«Ich war nicht abgeneigt.»

Ole Lind zügelte sein Brüw-Pub im Frühjahr 2019 vom Lachen-Quartier an die Torstrasse. Bild: Christoph Renn (15. März 2019)

Er hätte den Raum aber mehr nach seinem Gusto gestalten wollen, anstatt ein beinahe fixfertig eingerichtetes Lokal zu übernehmen. Schliesslich habe er abgelehnt.

Doch auch ohne Pacht werde er mit der benachbarten Kneipe zusammenarbeiten. Beide Seiten würden voneinander profitieren. Lind kann für die Zubereitung von kleinen Mahlzeiten die Gastroküche benutzen, die Kneipe wiederum das IV-WC im «Brüw».

Meier sagt: «Wer beispielsweise die Kneipe für einen Apéro mieten will, kann von Lind gebrautes Craftbier degustieren.» Man verstehe sich nicht als Konkurrenz, sondern vielmehr als Ergänzung. Die kleine Kneipe soll tagsüber ihre Gäste empfangen. «Und wenn das «Brüw» um 17 Uhr aufmacht, geht man einfach rüber.»