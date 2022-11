«Gault-Millau» lässt die «Villa am See» in Goldach vom Haken

Gastroführer «Gault-Millau» lässt die «Villa am See» vom Haken: Runges verlassen das Restaurant noch vor dem kommenden Sommer Mit 16 «Gault-Millau»-Punkten war die «Villa am See» in Goldach in den vergangenen 23 Jahren eines der Vorzeigerestaurants in der weiteren Region Rorschach. Silvia und Peter Runge werden das Feinschmeckerrestaurant im Frühling verlassen. Bis dahin können sie etwas überraschend ohne «Punktestress» arbeiten, denn im neuen Gastroführer finden sie keine Erwähnung mehr. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 10.11.2022, 18.00 Uhr

Silvia und Peter Runge sind seit 23 Jahren in der Vila am See in Goldach tätig, in der Gastronomie selbstständig unterwegs sind sie schon seit über 40 Jahren. Bild: Rudolf Hirtl

«Es wird mit Sicherheit noch Tränen geben», sagt Silvia Runge auf die Frage, wie es sich anfühlt, das Restaurant nach 23 Jahren aufzugeben und muss dabei ihre eigenen für einen kurzen Moment unterdrücken. Silvia Runge ist 68 Jahre alt, ihr Mann 62. Die Pacht für das Restaurant läuft noch bis 2025. Dennoch werden sie sich bereits im Frühling 2023 von der «Villa am See» verabschieden. Mit ein Grund ist der akute Personalmangel in der Gastronomie. Silvia Runge sagt:

«Die Situation ist unerträglich geworden. Wir finden niemanden, der bereit ist, abends und an Wochenenden zu arbeiten.»

Sie seien nicht mehr in der Lage, die ganze Arbeit allein zu stemmen, daher hätten sie sich zur Schliessung entschieden. Wann genau die «Villa» im kommenden Frühjahr schliessen wird, können/wollen Runges noch nicht sagen. «Sicher ist aber», sagt Silvia Runge, «wir werden im Sommer nicht mehr hier sein.»

Doch nicht mehr im «Gault-Millau» aufgeführt

Sicher ist auch, dass Peter Runge in der Küche bis dahin ohne Bewertungsdruck weiterarbeiten kann, denn die «Villa» wird im diese Woche erschienenen «Gault-Millau» nicht mehr erwähnt. Dies doch überraschend, zumal Urs Heller, Chefredaktor von «Gault-Millau» Schweiz, vor zwei Jahren davon noch nichts wissen wollte. Auf die Bitte von Peter Runge, die «Villa» nicht mehr im Gastroführer zu erwähnen, damit er ohne Bewertungsdruck weiterarbeiten könne, sagte Heller damals:

«Der ‹Gault-Millau› ist kein Klub, bei dem man beliebig aus- und eintreten kann.»

Wieso nun dieser plötzliche Sinneswandel? «Wir haben einem weiteren Anruf von Frau Runge entnommen, dass Peter Runge im Frühling 2023 aufhört. Er hat viel für die Gastronomie in der Ostschweiz getan. Also wollten wir ihm einen letzten Ärger ersparen und führen ihn im neuen Guide nicht mehr auf», sagt Urs Heller.

Welche Wirkung hat seiner Meinung nach eine positive Bewertung im «Gault-Millau» auf einen Gastrobetrieb? Heller sagt dazu: «Eine gute Bewertung bringt neue Gäste. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ein Restaurant nicht gerade ‹am Weg› liegt und erst entdeckt werden muss. Auch junge Köche können beim Start etwas Schützenhilfe gebrauchen. Wir entdecken gerne neue Talente und helfen ihnen gerne aus den Startlöchern.» Er nennt ein krasses Beispiel für die Wirkung;

«Am Montag, 12 Uhr, zeichneten wir Benoît Carcenat als Koch des Jahres aus. Um 14 Uhr crashte seine Website: zu viele Reservationen...»

«Delikat, exzellent, köstlich» – schwärmte sich der anonyme Autor im Reiseführer für Gourmets in den vergangenen Jahren durch die Gerichte und liess seiner Entzückung jeweils freien Lauf. Auch wenn er nun keine Erwähnung mehr findet, sagt Peter Runge: «Ich bin erleichtert. Man kann so ruhiger arbeiten.»

Die «Villa am See» habe eine treue Stammkundschaft und sei auf eine solche Bewertung nicht angewiesen. So kämen auch Gäste regelmässig zu ihnen, die vor zwei Jahrzehnten bereits mit ihren Eltern hier gegessen hätten. «Ich habe kürzlich ein Kompliment von einem Gast erhalten. Er komme schon seit über 20 Jahren in die ‹Villa› und habe hier noch nie schlecht gegessen», sagt Runge mit einem zufriedenen Lächeln. So können Silvia und Peter Runge, trotz des ständig wechselnden Angebots, Rindsfiletwürfel Stroganoff und Mistkratzerli an Rosmarinbutter nicht von der Speisekarte streichen, denn das hat so mancher Gast schon als Kind hier gegessen. Silvia Runges Lieblingsessen findet sich übrigens nicht auf der Speisekarte – Fleischkäse mit Kartoffelsalat.

Abschiedsfest mit Stammgästen

Eine «Austrinkete» wird es nächstes Jahr nicht geben, aber ein Abschiedsfest mit Stammgästen sehr wohl. In welchem Rahmen dieses stattfinden werde, sei noch ungewiss, zumal ja gar nicht Platz für alle sei. Nicht die einzige Sorge, die Silvia Runge beschäftigt. «Einige der älteren Gäste kommen schon seit Jahren jeden Sonntag zu uns. Ich traue mich ihnen gar nicht zu sagen, dass wir aufhören werden.»

Der Aufschrei war gross, als die «Villa am See» am 12. August 2000 eröffnete. Statt des vom damaligen Gemeindepräsidenten Peter Baumberger versprochenen «Rietli»-Ersatzes wurde ein Feinschmeckerrestaurant präsentiert. Vielen Goldachern, die sich gewohnt waren, in Flipflops und Badehosen zu «dinieren», stösst das bis heute sauer auf. 1981 war das Ausflugsrestaurant Rietli bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Weil der Wiederaufbau scheiterte, tauschte die Gemeinde 1995 mit der Stadt St.Gallen Land ab (Rietli-Parkplätze gegen Villa Seegarten), um besagten «Rietli»-Ersatz zu schaffen. «Schade nur, dass man nicht einfach wie im ‹Rietli› hingehen und einen Salat essen oder ein Bier trinken kann», so der nach der Eröffnung oft gehörte Kommentar.

Gemeinderat bietet Hand für verfrühte Vertragsauflösung

«Aktuell haben wir nur Kenntnis darüber, dass die Familie Runge früher aus dem Vertrag aussteigen möchte», sagt Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. «Wir haben unsere Bereitschaft zu einer ausservertraglichen Lösung signalisiert und darum ersucht, uns einen genauen Zeitpunkt für die Vertragsauflösung zu nennen. Zu bemerken bleibe, dass die Villa nicht einfach einem Nachfolger übergeben werden könne. Das Haus habe einen hohen Sanierungsbedarf und bevor ein neuer Betreiber gefunden werden könne, müssten die Sanierungskosten ermittelt und der Zustand des Hauses analysiert werden.

